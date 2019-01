UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - KTM hat letztes Jahr 10 Prozent mehr Motorräder verkauft - Basilea meldet gute Zwischenergebnisse aus Phase-II-Studie mit Derazantinib - Orascom DH will Mehrheit am Projekt in Andermatt von Sawiris zurückkaufen will 1% + 1 ASA-Aktie von Samih Sawiris für 3,2 Mio Fr. übernehmen - Intershop schlägt Kurt Ritz zur Wahl in den Verwaltungsrat vor - Kudelski: Telefonica setzt neue Nagra-Verschlüsselungstechnik ein NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Temenos: Massachusetts Mutual/Oppenheimer senkt Anteil auf 4,96% - Basilea: CS meldet Anteil von 9,68%/2,16% - Comet: Veraison SICAV erhöht Anteil auf 10,04% - Cosmo: Credit Suisse meldet Erwerbspositionen von 9,58% - Kuros: Incubation meldet Anteil von 16,73% nach Kapitalerhöhung - Sunrise: Norges Bank meldet Anteil von 3,31% - The Native: Whiteridge Investment Funds senkt Anteil auf <3% - Zur Rose meldet eigene Positionen <3%; Acxit Capital meldet 4,25% PRESSE MITTWOCH - Pictet: Früherer Bär-Chef Collardi soll Position in Deutschschweiz stärken (NZZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Orascom DH: MK zu strategischer Ausrichtung, Zürich Donnerstag: - Bossard: Umsatz 2018 Freitag: - Richemont: Umsatz Q3 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Landesindex der Konsumentenpreise Dezember 2018 (8.30 Uhr) SNB: Devisenreserven Dezember 2018 (9.00 Uhr) EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.15 Uhr) - EU: Arbeitslosenzahlen November 2018 (11.00 Uhr) - US: Fed-Präsident von Atlanta, Raphael Bostic, hält Rede (14.30 Uhr) Energieministerium Ölbericht (Woche; 16.30 Uhr) Fed-Präsident von Boston, Eric Rosengren, hält Rede in Boston (17.30 Uhr) FOMC Sitzungsprotokoll 19.12.18 (20.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: SNB erwartet 2018 Verlust von 15 Mrd Franken Verlust auf Fremdwährungspositionen 2018 bei rund 16 Mrd Franken Verlust auf Goldbestand 2018 von 0,3 Mrd Franken Bund und Kantone erhalten Ausschüttung von 2 Mrd Franken SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.01. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (genauer Termin noch ausstehend) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1246 - USD/CHF: 0,9811 - Conf-Future: -29 BP auf 157,87% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,137% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,44% auf 8'668 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): +1,10% auf 8'629,48 Punkte - SLI (Dienstag): +0,97% auf 1'329,09 Punkte - SPI (Dienstag): +1,07% auf 10'077,94 Punkte - Dow Jones (Dienstag): +1,09% auf 23'787,45 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,08% auf 6'897,00 Punkte - Dax (Dienstag): +0,52% auf 10'803,98 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,10% auf 20'427 Punkte STIMMUNG - weiterhin freundlich, Verlängerung der Gespräche zwischen USA und China

ys/cf

(AWP)