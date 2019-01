UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Re rechnet mit hohen Schäden aus Naturkatastrophen im Q4 Schäden aus grossen Naturkatastrophen von 1,0 Mrd USD im Q4 Schäden aus Man-made-Ereignissen von 0,3 Mrd USD - Partners Group 2018: Neugelder von 13,3 Mrd Euro (AWP-Konsens: 12,7 Mrd) AuM bei 72,8 Mrd Euro (AWP-Konsens: 69,6 Mrd) 2019: Erwarten Kundennachfragen von 13 Mrd bis 16 Mrd Euro - Lindt&Sprüngli 2018: Umsatz 4,313 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 4,33 Mrd) Organisches Wachstum von 5,1% (AWP-Konsens: 5,1%) EBIT-Marge im Rahmen der Zielsetzung erwartet Langfristiges Umsatzwachstum von 5-7% erwartet Langfristiges Margenziel bleibt bei Verbesserung um 20-40 BP - Straumann: Guillaume Daniellot wird 2020 Marco Gadola als CEO ablösen - Tecan ernennt Achim von Leoprechting zum CEO - U-Blox: Geschäftsleitungsmitglied und Co-Gründer Daniel Ammann tritt zurück Geschäftsleitung wird neu organisiert und umfasst künftig 5 Personen Gerhard Tröster und Paul Van Iseghem treten aus VR zurück Annette Rinck und Markus Borchert zur Zuwahl in den VR vorgeschlagen - Airopack: VR Seminara, Villemin, Honeth und Tamer treten per sofort zurück - BFW Liegenschaften: Finanzchef Philipp Hafen tritt zurück - Blackstone Resources investiert 200 Mio EUR in Batterieproduktion in Deutschl. - Banque Profil de Gestion erwartet 2018 tieferen Reingewinn als im Vorjahr - Huber+Suhner: Ulrich Schaumann tritt per Ende 2019 aus GL zurück - SHL-Deutschland-Chef Martin Lehner tritt zurück NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Geberit: Marathon meldet 3%, BlackRock 5,01% - Leonteq: Credit Suisse Funds melden Anteil von 3% - Molecular Partners: Patrik Forrer meldet Anteil von 3,05% - Siegfried: Norges Bank hält Anteil von 3,02% - Wisekey: M. Angelo mit Erwerbspositionen von 25,08%, Eigenanteil 1,96%/49,816% PRESSE DIENSTAG - Keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Partners Group: Conf Call zu AuM/Neugeld (09.00 Uhr) - Tecan: Conf Call zu CEO-Wechsel (13.30 Uhr) - Schaffner: GV Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Geberit: Umsatz 2018 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Handelsbilanz 11/18 (11.00 Uhr) - US: Empire State Index 01/19 (14.30 Uhr) Erzeugerpreise 12/18 (14.30 Uhr) Rede von Fed-Mitglied Neel Kashkari (15.30 Uhr) Rede von Fed-Mitglied Esther George (19.00 Uhr) Rede von Fed-Mitglied Robert Kaplan (19.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.01. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (genauer Termin noch ausstehend) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) EX-DIVIDENDE DATEN: per 17.01.: - Schaffner (6,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,1262 - USD/CHF: 0,9810 - Conf-Future: -3 BP auf 157,77% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,147% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,24% auf 8'781,56 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): -0,77% auf 8'760 Punkte - SLI (Montag): -0,65% auf 1'352 Punkte - SPI (Montag): -0,72% auf 10'219 Punkte - Dow Jones (Montag): -0,36% auf 23'910 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,94% auf 6'906 Punkte - Dax (Montag): -0,29% auf 10'856 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,96% auf 20'555 Punkte STIMMUNG - Rückenwind aus Fernost: Aussicht auf Steuersenkungen in China hebt Stimmung

