UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis 2018: Nettoumsatz Konzern 51,9 Mrd USD (AWP-Konsens: 52,15 Mrd) Core-EBIT 13,82 Mrd USD (AWP-Konsens: 13,93 Mrd) Core-Reingewinn 11,39 Mrd USD (AWP-Konsens: 12,0 Mrd) Reingewinn 12,61 Mrd USD (VJ 7,7 Mrd) Dividende 2,85 Fr./Aktie (AWP-Konsens: 2,90 Fr., VJ 2,80 Fr.) Umsatz Entresto 1'028 Mio USD (Q4: 318 Mio; Q3: 271 Mio) Umsatz Cosentyx 2,84 Mrd USD (Q4: 806 Mio, Q3: 750 Mio) CEO Narasimhan erhält für 1. Amtsjahr total 6,68 Mio Fr. Q4: Umsatz Gruppe 13,27 Mrd USD (VJ 12,9 Mrd) Core-EBIT 3,39 Mrd USD (VJ 3,22 Mrd) Umsatz Innovative Med. 9,02 Mrd USD (VJ 8,56 Mrd) Umsatz Alcon 1,79 Mrd USD (VJ 1,76 Mrd) Umsatz Sandoz 2,46 Mrd USD (VJ 2,60 Mrd) 2019: Umsatzwachstum im mittleren 1-stelligen %-Bereich erwartet Core-EBIT-Wachstum im mittl.-hohen 1-stell%-Bereich erwartet Umsatzplus Innov. Med im 1-stelligen %-Bereich erw. Sandoz Umsatz auf Vorjahresniveau erwartet Alcon-Spin-Off weiter für H1 in Aussicht gestellt Aktionäre sollen für 5 Aktien 1 Alcon-Aktie erhalten Aktienrückkaufprogramm über bis zu 10 Mrd Fr. bis 2022 geplant Patrice Bula für VR nominiert - Dimitri Azar scheidet aus CEO: Ergebnissprung 2018 dank GSK-Verkauf Prognose geht nicht von Gilenya-Nachahmern 2019 aus Haben noch keine Entscheidung zu AVXS101-Preis gefällt Rechnen 2019 in den USA mit leichten Preisrückgängen Erwarten weiter Margenverbesserung im Pharmageschäft Gehen nicht von Konkurrenzproblem bei Cosentyx aus - Lonza: CEO Richard Ridinger tritt zurück Marc Funk wird per 1. März 2019 neuer CEO 2018: Nettoumsatz 5,5 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 5,57 Mrd) Kern-EBITDA 1'511 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'516 Mio) Reingewinn 659 Mio Fr. (VJ 666 Mio) Dividende 2,75 Fr. pro Aktie (AWP-Konsens: 2,87 Fr.; VJ 2,75 Fr.) 2019: Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich Kern-EBITDA-Marge auf anhaltend hohem Niveau erwartet Lonza wird die Überprüfung des aktuellen Portfolios beschleunigen bestätigt mittelpristige Prognose 2022 stellt Quartalsberichterstattung ein vermeldet Rückzug von Antonio Trius aus VR - Roche stellt zwei klinische Studien für Alzheimer-Behandlung ein Andere Alzheimer-Studien - etwa mit Gantenerumab - gehen weiter - Bellevue 2018: Konzerngewinn nach Steuern bei knapp 20 Mio Fr. (VJ 21,5 Mio) Betreute Kundenvermögen bei knapp 11 Mrd Fr. zum Jahresende Dividende unverändert bei 1,10 Fr./Aktie Veit de Maddalena soll VRP werden - Emmi 2018: Umsatz 3'457 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3'473 Mio) Organisches Wachstum +2,3% (AWP-Konsens: +1,7%) Gewinnprognose bestätigt (EBIT 205-215 Mio Fr., RG-Marge 4,5-5%) - Rieter 2018: Umsatz 1'075 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'051 Mio) Auftragseingang 868,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'002 Mio) Erw. EBIT-Marge von rund 4% und Reingewinn von rund 3% v. Umsatz ernennt Kurt Ledermann zum Finanzchef - Ceva erneuert Partnerschaft mit Fincantieri in Italien - DKSH erhält Auftrag von Bellroy für Japan - Kudelski lanciert ein Blockchain Security Center - Schaffner-Finanzchef Kurt Ledermann verlässt das Unternehmen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Helvetia: Blackrock meldet Anteil von 3,03% - PSP: Credit Suisse Funds senkt Anteil auf 2,98% - Zur Rose: T. Rowe Price erhöht Anteil auf 5,69 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Novartis: BMK 2018 - Lonza: BMK 2018 - Rieter: Conf Call zu Umsatz 2018 (9.00 Uhr) Donnerstag: - Roche: Ergebnis, BMK 2018 - Bucher: Umsatz 2018 - Luzerner KB: Ergebnis, BMK 2018 - Berner KB: Ergebnis, BMK 2018 - Gurit: Umsatz 2018 (nachbörslich) Freitag: - Lem: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: KOF Konjunkturbarometer (09.00 Uhr) CS-CFA Index Januar (10.00 Uhr) - EU: Wirtschaftsvertrauen 01/19 (11.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 01/19 (endgültig, 11.00 Uhr) - US: ADP-Beschäftigung 01/19 (14.15 Uhr) BIP Q4/18 (vorab, 14.30 Uhr) Privater Konsum Q4/18 (vorab, 14.30 Uhr) Schwebende Hausverkäufe 12/18 (16.00 Uhr) Energieministerium Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr) FOMC Zinsentscheid mit Pk 20.30 Uhr Fed-Chef Powell (20.00 Uhr) - CH: Konsumentenstimmungsindex (Freitag)) Detailhandelsumsätze Dezember 2018 (Freitag) KOF Beschäftigungsindikator (Freitag) Einkaufsmanager-Index (PMI) Januar 2019 (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Einfuhrpreise Dez -1,3% gg Vormonat (Prog -0,8) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.02. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (12.2. bis 12.3.2019) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - Dekotierungen: - Goldbach per 4. Februar 2019 EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1383 - USD/CHF: 0,9953 - Conf-Future: +15 BP auf 157,77% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,174% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,41% auf 8'904 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): +0,93% auf 8'941 Punkte - SLI (Diensstag): +0,72% auf 1'392 Punkte - SPI (Dienstag): +0,94% auf 10'465 Punkte - Dow Jones (Dienstag): +0,21% auf 24'580 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,81% auf 7'028 Punkte - Dax (Dienstag): +0,08% auf 11'219 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,52% auf 20'557 Punkte STIMMUNG - Zurückhaltung vor US-Zinsentscheid - Ergebnisse von Novartis und Lonza kommen schlecht an

