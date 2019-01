UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche 2018: Diagnostics-Umsatz 12,88 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 12,78 Mrd) Pharma-Umsatz 43,97 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 43,48 Mrd) Konzerngewinn (IFRS) 10,87 Mrd Fr. (JV 8,8 Mrd) Core-EBIT 20,51 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 20,2 Mrd) Gruppenumsatz 56,84 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 56,48 Mrd) Umsatz Tecentriq 772 Mio Fr. (Q4: 284 Mio; Q3: 204 Mio) Umsatz Ocrevus 2,35 Mrd Fr. (Q4: 680 Mio; Q3: 633 Mio) Umsatz Rituxan 6,75 Mrd Fr. (Q4: 1,64 Mrd; Q3: 1,66 Mrd) CEO Schwan erhält Entschädigung von 11,8 Mio Fr. (VJ 11,7 Mio) Dividende: 8,70Fr. / Aktie (AWP-Konsens: 8,70 Fr., VJ 8,30 Fr.) 2019: Erneute Dividendenerhöhung in Schweizer Franken angestrebt Umsatzwachstum im mittleren 1-stelligen Prozentbereich erw. Wachstum Core-EPS wie beim Verkaufswachstum erwartet CEO: Alzheimer-Tests waren immer mit hohem Risiko behaftet 90% des Pharmawachstums stammt von neuen Mitteln rechnen 2019 mit steigendem Einfluss von Biosimilars in USA Werden Biosimilar-Einfluss weiter abfedern mit neuen Mitteln Geben Alzheimer nicht auf - Haben weitere Pipeline-Projekte Hemlibra-Start besser als von uns erwartet sehen Ridisplan zur Behandlung von SMA als gut positioniert werden Ridisplan zur Behandlung von allen SMA-Typen beantragen Bleiben auch weiter bei Bolt-On-Strategie bei M&A - Swatch 2018: Reingewinn 867 Mio Fr. (AWP-Konsens: 977 Mio) EBIT 1,15 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,30 Mrd) Nettoumsatz 8,48 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 8,68 Mrd) Dividende Inhaber 8,00 Fr. (AWP-Konsens: 8,20 CHF; VJ 7,50 CHF) 2019: Guter Start ins neue Jahr mit solidem Wachstum Rechnen mit positivem Nachfragetrend - BEKB 2018: Konzerngewinn 140,8 Mio Fr. (VJ 137,4 Mio) BEKB 2018: Konzerngewinn 140,8 Mio Fr. (VJ 137,4 Mio) Dividende von 8,00 Fr. je Aktie (VJ 6,60 Fr.) 2019: Erwarten Ergebnis im Rahmen von 2018 Ausschüttungsquote auf mind. 50 bis maximal 70 Prozent festgelegt - LUKB 2018: Konzerngewinn 200,4 Mio Fr. (VJ 198,4 Mio) Geschäftserfolg 225,4 Mio Fr. (VJ 214,7 Mio) Dividende von 12,50 Fr. pro Aktie beantragt (VJ 12,00 Fr.) Netto-Neugeldzufluss von 612,4 Mio Fr. (VJ 777 Mio) 2019: Streben Resultat in Bandbreite von 195 bis 203 Mio Fr. an - Bucher 2018: Umsatz 3,07 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 3,03 Mrd) Auftragseingang 3,21 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 3,18 Mrd) "Deutliche Zunahme" des Konzernergebnisses erwartet 2019: Umsatz und Ergebnis im Rahmen von 2018 erwartet - DKSH eröffnet Präsenz in Macau - Erster Kunde Procter&Gamble - Hypothekarbank Lenzburg verliert Geschäftsleitungsmitglied - Kudelski-Tochter Nagra erweitert Zusammenarbeit mit kbro aus Taiwan NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 5,21% - Hochdorf: Gruppe Maurer erhöht Anteil auf 11,08% - LafargeHolcim: Harris Associates senkt Anteil auf 2,98% - Meier Tobler: Silvan Meier meldet Anteil von 43,56%, Auflösung einer Gruppe - Panalpina: Davidson Kempner und Burlington Loan melden Antei von je 3,5% - Temenos meldet Eigenanteil von 2,54%/4,908% - Valora: Credit Suisse Funds erhöht Anteil auf 3,01% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Roche: BMK 2018 - Luzerner KB: BMK 2018 - Berner KB: BMK 2018 - Gurit: Umsatz 2018 (nachbörslich) Freitag: - Lem: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) Montag: - Julius Bär: Ergebnis 2018 + BMK - Energiedienst: Ergebnis 2018 + BMK WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Arbeitslosenzahlen 01/19 (09.55 Uhr) - EU: Arbeitslosenzahlen 12/18 (11.00 Uhr) BIP Q4/18 (vorläufig; 11.00 Uhr) - US: Private Einkommen und Ausgaben 12/18 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) PMI Chicago 01/19 (14.30 Uhr) - CH: Konsumentenstimmungsindex (Freitag)) Detailhandelsumsätze Dezember 2018 (Freitag) KOF Beschäftigungsindikator (Freitag) Einkaufsmanager-Index (PMI) Januar 2019 (Freitag) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.02. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (12.2. bis 12.3.2019, Verlängerung vorbehalten) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - Dekotierungen: - Goldbach per 4. Februar 2019 EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1419 - USD/CHF: 0,9925 - Conf-Future: +23 BP auf 158,00% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,183% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,60% auf 9'019 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): +0,28% auf 8'966 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,20% auf 1'394 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,42% auf 10'509 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): +1,77% auf 25'015 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +2,20% auf 7'183 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,39% auf 10'509 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +1,06% auf 20'774 Punkte STIMMUNG - Höher nach Fed-Statement - Fokus auf Roche und Swatch

mk/kw

(AWP)