UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär 2018: Betriebsertrag 3'368 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3'399 Mio) IFRS-Konzerngewinn 735 Mio Fr. (AWP-Konsens: 760 Mio) Adjustierter Gewinn 810 Mio Fr. (AWP-Konsens: 837 Mio) AuM 382 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 384 Mrd) Netto-Neugeld über 17 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 18,8 Mrd) Dividende von 1,50 Fr. (AWP-Konsens: 1,53 Fr., VJ 1,40 Fr.) Adj. Cost-Income Ratio 70,6% (2017: 69,0%) Bruttomarge 86 BP (VJ 90 BP) bis Ende 2019 Reduktion Personalbestand um 2% angestrebt Ziel für Cost/Income-Ratio auf unter 68 Prozent angepasst CEO an Call: Kundenaktivität Januar besser - nicht auf Niveau H1 2018 Wollen auch 2019 wieder rund 80 neue Kundenberater anstellen - Roche: FDA weitet Rückruf für CoaguChek-Teststreifen aus - Roche setzt sich in USA im Patentstreit um Hemlibra gegen Shire durch - LafargeHolcim übernimmt kleine Firma in Deutschland - Panalpina: Ernst Göhner Stiftung stellt sich gegen Übernahmeangebot von DSV - Ceva 2018: Erwartetes Umsatzwachstum von 5,2 Prozent Bereinigter EBITDA v. 260 Mio USD (VJ: 280 Mio) EBITDA 198 Mio USD (VJ: 230 Mio USD) 2019: Fokus bleibt auf langfr. Strategie, nicht kurzfr. Performance - Energiedienst 2018: EBIT 18,7 Mio EUR (VJ 34,6 Mio) Reingewinn 13,2 Mio EUR (VJ 30,6 Mio) Dividende soll auf 0,75 Fr. gekürzt werden (VJ 1,00 Fr.) 2019: Rechnen mit EBIT von 35 bis 45 Mio EUR - Belimo: VRP Hans Peter Wehrli und Verwaltungsrat Martin Hess treten zurück Patrick Burkhalter zum VR-Präsidenten vorgeschlagen - BFW 2018: EBIT 26,5 Mio Fr. (VJ 22,6 Mio.) Gewinn nach Neubewertungen 20,6 Mio Fr. (18,0 Mio) Erfolg aus Vermietung 15,2 Mio Fr. (VJ 17,0 Mio.) Erfolg aus Neubewertung von 10,3 Mio Fr. (VJ 8,1 Mio.) - Leonteq: Paulo Brügger tritt per sofort aus VR zurück - Mobimo: Leiter Immobilien Thomas Stauber verlässt Unternehmen - Datacolor: Reingewinn von negativem Finanzergebnis im Halbjahr belastet - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dufry: JPMorgan senkt Erwerbspositionen auf 3,492% - Geberit: Marathon meldet Anteil von 2,99% - Logitech: Norges Bank meldet Anteil von 2,99% - Nestlé: Blackrock meldet Anteil von 5,01% - Sonova: BlackRock meldet Anteil von 5,06%- - Leonteq: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3% - Meier Tobler: Ferguson senkt Anteil auf 29,21%, Auflösung einer Gruppe - Panalpina: Schmitz-Morkramer/Bierbaum melden Antei von 3,01% - Siegfried: Credit Suisse Funds hält Anteil von 2,99% - VAT Group: Allianz meldete Anteil von 2,99% - PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - Keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Julius Bär: BMK 2018 - Energiedienst: BMK 2018 Dienstag: - AMS: Ergebnis + BMK 2018 Mittwoch: - Conzzeta: Umsatz 2018 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Sentix Investorvertrauen 02/19 (10.30 Uhr) Erzeugerpreise 12/18 (11.00 Uhr) EZB Monatsbericht 01/19 (15.45 Uhr) - US: Auftragseingang Industrie 12/18 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 12/18 (16.00 Uhr) - KOF Konjunkturumfragen vom Januar (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.02. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (12.2. bis 12.3.2019) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - Dekotierungen: - Goldbach per 4. Februar 2019 EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1406 - USD/CHF: 0,9969 - Conf-Future: -16 BP auf 158,21% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,233% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,15% auf 8'982,44 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): +0,30% auf 8'996 Punkte - SLI (Freitag): +0,28% auf 1'392 Punkte - SPI (Freitag): +0,15% auf 10'530 Punkte - Dow Jones (Freitag): +0,26% auf 25'064 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,25% auf 7'264 Punkte - Dax (Freitag): +0,05% auf 11'178 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,46% auf 20'884 Punkte STIMMUNG - Wenig Bewegung erwartet - Julius Bär nach Zahlen vorbörslich unter Druck (-4,1%) - Panalpina vorbörslich unter Druck - ESG lehnt DSV-Angebot ab (-10,1%)

