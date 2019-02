UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche reicht Zulassungsantrag für Kadcyla in USA ein - SGS übernimmt niederländische Floriaan B.V. mit 19 Mitarbeitern - AMS Q4: Umsatz 491 Mio USD (AWP-Konsens: 490,0 Mio) EBIT (adj.) 61,9 Mio USD (AWP-Konsens: 58,4 Mio) Reingewinn (adj.) 1,7 Mio USD (VJ 161,3 Mio) Keine Dividende (VJ 0,33 EUR) Q1: Erwarten Umsatz von 350-390 Mio USD EBIT-Marge im niedrigen einstelligen Prozentberiche erwartet Sonstiges: 2019 Geringere Investitionen geplant Zweitkotierung der Aktien in Hongkong wird verschoben - Also ernennt neuen Chef für die Tochtergesellschaft in Frankreich - Edisun Power kauft Photovoltaik-Bauprojekt in Portugal - Idorsia rekrutiert ersten Patienten für Phase 3 Studie mit Clazosentan - Landis+Gyr rüstet Netz der Hawaiian Electric Company aus - MCH Group ernennt Bernd Stadlwieser zum neuen CEO - Mikron eröffnet Niederlassung in Litauen - Polyphor sichert sich Fördergelder von bis 5,6 Millionen Dollar - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Burckhardt Compression: BlackRock senkt Anteil auf 2,73% aus - Credit Suisse: Dodge & Cox meldet Anteil von 3,09% - Implenia: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3,07% - Siegfried: Norges Bank hält Anteil von 3,002% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 4,97% - UBS meldet Eigenanteil an Erwerbspositionen von 4,99% - PRESSE DIENSTAG - Keine relevanten Nachrichten - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - AMS: BMK 2018 Mittwoch: - Conzzeta: Umsatz 2018 Donnerstag: - Swisscom: Ergebnis + BMK 2018 - Zurich Insurance: Ergebnis 2018 - DKSH: Ergebnis + BMK 2018 - Glarner KB: Ergebnis 2018 - Idorsia: Ergebnis + Conf. Call 2018 - Leonteq: Ergebnis + BMK 2018 - Molecular Partners: Ergebnis + BMK 2018 - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: KOF Konjunkturumfrage Januar (10.00 Uhr) - EU: PMI Dienste Januar 2019 (10.00 Uhr) Einzelhandelsumsatz Dezember 2018 (11.00 Uhr) - US: Handelsbilanz Dezember 2018 (14.30 Uhr) PMI Dienste Januar 2019 (15.45 Uhr) ISM Index Dienste Janaur 2019 (16.00 Uhr) - CH: SNB Devisenreserven Januar 2019 (Donnerstag) - WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.02. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (12.2. bis 12.3.2019) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1411 - USD/CHF: 0,9987 - Conf-Future: -13 BP auf 158,08% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,212% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,36% auf 9'043,56 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): +0,17% auf 9'011 Punkte - SLI (Montag): -0,02% auf 1'392 Punkte - SPI (Montag): +0,11% auf 10'542 Punkte - Dow Jones (Montag): +0,70% auf 25'239 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,15% auf 7'348 Punkte - Dax (Montag): -0,04% auf 11'177 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,19% auf 20'844 Punkte STIMMUNG - Positive US-Vorgaben dürften für freundliche Eröffnung sorgen - AMS nach Zahlen schwach erwartet (AMS vorb. -9,6%)

