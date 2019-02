UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swisscom 2018: Umsatz 11,71 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 11,68 Mrd) EBITDA 4,21 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 4,21 Mrd) Reingewinn 1,52 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,51 Mrd) Dividende 22 Fr./Aktie (AWP-Konsens: 22 Fr., VJ 22 Fr.) 2019: Umsatz von rund 11,4 Mrd Fr. angestrebt EBITDA von mehr als 4,3 Mrd Fr. angestrebt Erneut Dividende von 22 Fr./Aktie angestrebt Geplante Investitionen von rund 2,3 Mrd Fr. Intensiver Wettbewerb und Preisdruck bleiben Herausforderung Kostensenkungsziel von 100 Mio Fr. für 2019 und 2020 bestätigt - Zurich 2018: Gesamtumsatz Gruppe 47,18 Mrd USD (VJ 63,96 Mrd) Operativer Gewinn (BOP) 4,57 Mrd USD (AWP-Konsens: 4,44 Mrd) Reingewinn 3,72 Mrd USD (AWP-Konsens: 3,40 Mrd) Combined Ratio 97,8% (AWP-Konsens: 97,9%) Eigenkapital 30,19 Mrd USD (AWP-Konsens: 31,6 Mrd) Dividende 19,00 Fr./Aktie (AWP-Konsens: 19,00; VJ 18,00 Fr.) Werden angestrebte Mittelzuflüsse von 9,5 Mrd USD übertreffen Haben 1,1 Mrd USD der bis 2019 angestrebten Einsparungen erreicht CEO: Sind auf gutem Weg, die 2019-Ziele zu erreichen Dividende von 19 Fr./Aktie als neue Untergrenze Haben unser Geschäft auf alle Brexit-Szenarien vorbereitet - Bei SGS wird Dominik de Daniel neuer Finanzchef - Zurich schlägt Michael Halbherr und Barry Stowe für VR vor - Julius Bär schliesst US-Steuerstreit endgültig ab - Airesis 2018: Umsatz Le Coq Sportiv von 121 bis 123 Mio EUR erwartet Le Coq Sportiv EBITDA von 4,5 bis 5,5 Mio Euro erwartet 2019: Positiver Trend bei Le Coq Sportiv bei Umsatz und Marge erw. - DKSH 2018: Umsatz 11,34 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 11,69 Mrd) EBIT 263,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 298,8 Mio) Reingewinn 260,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 214,4 Mio) Dividende auf 1,85 Fr. pro Aktie angehoben (VJ 1,65 Fr) 2019: Steigerung des operativen Gewinns erwartet - GLKB 2018: Geschäftserfolg 25,5 Mio Fr. (VJ 23,4 Mio) Reingewinn 21,9 Mio Fr. (VJ 20,0 Mio) Dividende von 1,00 Fr. (VJ 0,90) - Idorsia 2018: Operat. Verlust nach US GAAP 371 Mio Fr. (VJ -8 Mio) Nettoverlust nach US GAAP 386 Mio Fr. (VJ: +14 Mio) Liquidität per Jahresende bei 1'220 Mio Fr.(Ende Q3: 1'351 Mio) 2019: Non GAAP-Betriebsaufwand von ca 530 Mio Fr. erwartet - Leonteq 2018: Betriebsertrag 282,4 Mio Fr. (VJ 215,4 Mio) Reingewinn 91,5 Mio Fr. (VJ 23,1 Mio) Erneut Verzicht auf Dividende 2019: Werden Mitarbeiterzahl um 5% erhöhen Betriebsaufwand von rund 200 Mio Fr. erwartet - Molecular Partners 2018: Reinergebnis -37,0 Mio Fr. (VJ -25,4 Mio) Liquide Mittel 99 Mio Fr. (Ende Sept. 111 Mio) 2019: Ausgaben von 70-80 Mio Fr. erwartet Auf Kurs für Lancierung von Abicipar 2020 - Peach Property 2018: Gewinn vor Steuern steigt auf knapp 57 Mio Fr. - Basilea ernennt Adesh Kaul zum CFO - Bobst-Verwaltungsrat Patrice Bula scheidet aus - Implenia gewinnt Auftrag über 25 Mio Franken in Norwegen - Investis verkauft Tochtergesellschaft Régie du Rhône Crans-Montana SA - Meyer Burger verkauft Wafer-Geschäft für 50 Mio Fr. NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Bühler 2018: Umsatz steigt um 22% auf 3,3 Mrd. Fr. Nettogewinn +9% auf 188 Mio. Fr. BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 8,32% - Edisun: Horst Mahmoudi/Smartenergy Invest meldet Anteil von 15,76% - Helvetia: Blackrock meldet Anteil von 3,04% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 2,96% - Sonova: BlackRock meldet Anteil von 5,08% - Temenos meldet Eigenanteil an Veräusserungspositionen von 5,001% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Swisscom: BMK 2018 - Zurich Insurance: BMK 2018 - DKSH: BMK 2018 - Idorsia: Conf. Call 2018 - Leonteq: BMK 2018 - Molecular Partners: BMK 2018 Freitag: - Dätwyler: Ergebnis + BMK 2018 - Ems-Chemie: Ergebnis + BMK 2018 - Graubündner KB: Ergebnis + BMK 2018 - Mobimo: Ergebnis + BMK 2018 Montag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: SNB Devisenreserven Januar 2019 (09.00 Uhr) - EU: EZB Wirtschaftsbericht (10.00 Uhr) - GB: BoE Zinsentscheid (13.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) Energieministerium Ölbericht (Woche; 16.30 Uhr) Konsumentenkredite Dezember 2018 (21.00 Uhr) - CH: Seco Arbeitsmarktdaten Januar 2019 (Freitag) BFS Landesindex der Konsumentenpreise Januar 2019 (Montag) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Gesamtproduktion Dezember -3,9 % gg Vorjahr (Prognose -3,4) Gesamtproduktion Dezember -0,4% gg Vormonat (Prognose +0,8) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.02. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (12.2. bis 12.3.2019, Verlängerung vorbehalten) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - SIX: Alcon wird direkt in SMI aufgenommen EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1383 - USD/CHF: 1,0021 - Conf-Future: -7 BP auf 158,07% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,210% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,07% auf 9'137 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): -0,08% auf 9'143 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,01% auf 1'416 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,03% auf 10'695 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): -0,08% auf 25'390 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,36% auf 7'375 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,38% auf 11'325 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,59% auf 20'751 Punkte STIMMUNG - Vorgaben belasten

