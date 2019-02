UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS 2018: Vorsteuerergebnis Konzern 3,4 Mrd Fr. (VJ 1,79 Mrd) Dividende 0,2625 Fr. (AWP-Konsens: 0,29 Fr.) Reinergebnis Konzern +2'057 Mio Fr. (VJ -983 Mio) Q4: Reingewinn Konzern 292 Mio Fr. (AWP-Konsens: 214 Mio) Vorsteuergewinn 628 Mio Fr. (AWP-Konsens: 363 Mio) Harte Kernkapitalquote (CET1, B III, look through) 12,6% (Q3 12,9%) Leverage Ratio CET1 bei 4,1% (Q3 4,0%) Nettoneugeld 0,5 Mrd Fr. (Q3 15,7 Mrd) Verwaltete Vermögen Ende 2018 1'347,3 Mrd Fr. (Ende Sept 1'404,7 Mrd) Geschäftsertrag 4'801 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4'903 Mio) Vorsteuerergebnis Swiss Universal Bank +531 Mio Fr. (VJ +433 Mio) Vorsteuerergebnis IWM +410 Mio Fr. (VJ +340 Mio) Vorsteuerergebnis APAC +37 Mio Fr. (VJ +176 Mio) Vorsteuerergebnis GM -193 Mio Fr. (VJ -195 Mio), IBCM +105 (+107) CS: Q4 geprägt von hoher Volatilität und tieferer Kundenaktivität Marktumfeld verbessert im laufenden Jahr Normalisierung erste 6 Wochen Im Januar 2019 wurden Aktien im Wert von 170 Mio Fr. zurückgekauft Aktien- und Anleihenmärkte erholten sich nach schwierigen Dezember Schwieriges Q4 war guter Stresstest für unser neues Geschäftsmodell CS strebt weitere Verbesserungen der Produktivität an CS schlägt Christian Gellerstad und Shan Li zur Zuwahl in VR vor Andreas Koopmann und Alexandre Zeller verlassen den VR - Nestlé 2018: Organisches Wachstum bei 3,0% (AWP-Konsens: 3,0%) Internes Realwachstum (RIG) bei 2,5% (AWP-Konsens: 2,4%) Umsatz 91,4 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 91,3 Mrd) Dividende 2,45 Fr. je Aktie (AWP-Konsens: 2,48/VJ 2,35 Fr.) Operative Marge adj. bei 17,0% (AWP-Konsens: 17,0%) Reingewinn 10,1 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 11,5 Mrd) 2019: Weiter Verbesserung des organisches Wachstums Verbesserung operative Margen - Auf Weg zu Zielen 2020 CEO: Sind zufrieden mit erzielten Fortschritten Guidance ist "ausgesprochen deutlich" Pricing sollte sich weiter verbessern Grosser Teil des Wachstums wird weiter von RIG kommen Portfolio-Umbau wird weiter gehen Streben weiter höhere Dividenden an Nichts neues zu L'Oréal Ausserordentlich starkes Interesse für Skin Health Strategische Optionen für Herta werden geprüft Aktienkückkaufprogramm soll Ende 2019 abgeschlossen werden Nestlé schlägt Dick Boer und Dinesh Paliwal in VR vor - Novartis erhält FDA-Zulassung für Egaten bei Fasziolose - Sika: S&P erhöht Ausblick für Rating auf "stabil" von "negativ" - Schindler 2018: Auftragseingang 11,67 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 11,57 Mrd) Dividende 4 Fr. (AWP-Konsens: 4,59 Fr.; VJ 4,00 Fr.) Umsatz 10,88 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 10,78 Mrd) EBIT 1'269 Mio CHF (AWP-Konsens: 1'262 Mio) Reingewinn 1'008 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'007 Mio) 2019: Umsatzplus von 4% bis 6% in LW erwartet - Addex und Indivior stellen weitere Evaluierung von ADX71441 ein - Airopack: Kreditgeber wollen Aktien der Tochter I.P.S. verpfänden lassen Produktionsstandort in Waalwijk wird reorganisiert - Bank Cler 2018: Geschäftserfolg 60,0 Mio Fr. (VJ 48,4 Mio) Jahresgewinn 39,8 Mio Fr. (VJ 38,3 Mio) - CI Com: SIX Exchange Regulation eröffnet Untersuchung - Fundamenta Real Estate: Aris Prepoudis ab GV im April neuer VR-Präsident - Lombard Odier ernennt Alexandre Zeller zu geschäftsführendem Teilhaber - Phoenix Mecano 2018: Bruttoumsatz 650,88 Mio EUR (AWP-Konsens: 655,4 Mio) EBIT rund 46 Mio EUR (AWP-Konsens: 45,9 Mio) Reingewinn rund 32 Mio EUR (AWP-Konsens: 32,6 Mio) 2019: Kurzfristig Abschwächung erwartet - Sulzer 2018: Auftragseingang 3,53 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 3,52 Mrd) Umsatz 3,36 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 3,32 Mrd) Operativer EBITA 322,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 319 Mio) Reingewinn 113,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 147 Mio) Dividende 3,50 Fr. (AWP-Konsens: 3,55 Fr.;VJ 3,50 Fr.) 2019: Umsatzplus von 3-5% und Auftragsplus von 2-5% erwartet Operative EBITA-Marge von rund 10% erwartet NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Weko prüft den Zusammenschluss von SBB, Hupac und Rethmann vertieft - BLS baut bis 2023 im Rahmen der Effizienzsteigerungsmassnahmen 170 Stellen ab BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Airopack: AMG Substanzwerte senken Anteil auf 1,87% - Aryzta: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,01% - Kuros: Venture Incubator meldet Anteil von 3,18% - Leonteq: Credit Suisse senkt Anteil auf 2,99% - Mobimo: BlackRock meldet Anteil von 4,99% - Nestlé: Blackrock senkt Anteil auf 4,96% - Panalpina: Davidson Kempner und Burlington Loan senken Anteile auf je 2,91% - Swissquote: JPMorgan Chase meldet Anteil von 2,964% PRESSE DONNERSTAG - Swisscom prüft wegen Fachkräftemangel IT-Standort im Ausland (Watson) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Credit Suisse: BMK Q4 - Nestlé: BKM 2018 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Schindler: BMK 2018 - Sulzer: BMK 2018 Freitag: - BB Biotech: Ergebnis 2018 - SGKB: Ergebnis + BMK 2018 Montag: - Orell Füssli: MK 500 Jahre OF WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: BIP Q4/18 (vorläufig) (11.00 Uhr) - US: Erzeugerpreise 01/19 (14.30 Uhr) wöchentliche Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) Lagerbestände 11/18 (16.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BFS: PPI (Total) Januar -0,7% gg VM - Jahresteuerung -0,5% BFS-Arbeitskräfteerhebung Q4: Zahl der Erwerbstätigen steigt um 0,8% gg VJ - D: BIP Q4 0,0% gg Vorquartal (Prognose +0,1%) BIP Q4 +0,6% gg Vorjahr (Prognose +0,7%) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.02. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (12.2. bis 12.3.2019) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - SIX: Alcon wird direkt in SMI aufgenommen EX-DIVIDENDE DATEN: DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1378 - USD/CHF: 1,0080 - Conf-Future: -5 BP auf 158,80% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,234% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,38% auf 9'199 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): +0,40% auf 9'164 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,54% auf 1'417 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,33% auf 10'696 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): +0,46% auf 25'543 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,08% auf 7'420 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,37% auf 11'167 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,02% auf 21'139 Punkte STIMMUNG - Freundlich - Berichtssaison im Fokus

