UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Re schliesst Aktienrückkaufprogramm 2018 ab eigene Aktien im Umfang von 1 Mrd Fr. zurückgekauft - Bossard übernimmt deutsche Bruma Schraub- und Drehtechnik (Umsatz 11 Mio EUR) - Pargesa vermeldet Rücktritt von Gilles Samyn aus dem Verwaltungsrat - Arundel: Wandelanleihe bis 2022 verlängert und Wandelpreis auf 10 Fr. gesenkt - Rapid Nutrition platziert Wandelanleihe im Umfang von 205'000 GBP - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Blackrock senkt Anteil auf 2,95 Prozent - Helvetia: Blackrock meldet Anteil von 2,96% - Siegfried: Norges Bank senkt Anteil auf 2,95% - PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - HNA erwägt Verkauf von SR Technis - Wert bis zu 1 Mrd Dollar (Bloomberg) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Orell Füssli: MK 500 Jahre OF Dienstag: - Basilea: Ergebnis 2018 (Conf. Call 16.00 Uhr) - Straumann: Ergebnis 2018 + BMK - Thurgauer KB: Ergebnis 2018 + BMK Mittwoch: - Bank Linth: Ergebnis 2018 + BMK - Valora: Ergebnis 2018 + BMK - UBS-Prozess in Paris: Urteilsverkündung WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: EZV Aussenhandel Januar 2019 (Dienstag) - WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.03. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (12.2. bis 12.3.2019) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - SIX: Alcon wird direkt in SMI aufgenommen EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1354 - USD/CHF: 1,0036 - Conf-Future: +3 BP auf 159,09% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,247% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,24% auf 9'264 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): +1,09% auf 9'242 Punkte - SLI (Freitag): +1,04% auf 1'427 Punkte - SPI (Freitag): +0,94% auf 10'805 Punkte - Dow Jones (Freitag): +1,74% auf 25'883 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,61% auf 7'472 Punkte - Dax (Freitag): +1,89% auf 11'300 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,82% auf 21'282 Punkte STIMMUNG - Geringe Volumen/Bewegungen erwartet - Feiertag in den USA (President's Day)

cf/yr

(AWP)