UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Arbonia nominiert Carsten Voigtländer für Wahl in den VR Dividende von 0,20 Fr. pro Aktie vorgeschlagen - Bank Linth 2018: Jahresgewinn 25 Mio Fr. (VJ 22,6 Mio) Geschäftserfolg 36,0 Mio Fr. (VJ 27,9 Mio) Dividende unverändert 9,00 Fr. je Aktie vorgeschlagen 2019: Rechnen mit einer soliden Entwicklung - Medartis 2018: Umsatz von ca. 121 Millionen Fr. erwartet EBITDA (bereinigt, ohne IPO-Kosten) bei 17-18 Mio Fr. - Valora 2018: EBIT 89,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 88,7 Mio) Gewinn 59,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 61,3 Mio) Dividende 12,50 Fr. (AWP-Konsens: 12,58; VJ 12,50 Fr.) 2019: EBIT von +4% (ex IFRS 16) auf 100 Mio Fr. (+/-4 Mio) erwartet EBIT- und Bruttogewinnmarge ~5% bzw. >45% angestrebt EPS aus fortgeführten Geschäftsbereichen soll ~+10% steigen - BVZ: MGBahn-Personalchef Christoph Kronig wechselt zurück zur SBB - DKSH-Grossaktionär FFP hat gesamtes Aktienpaket verkauft - Fundamenta lanciert Anlagestiftung für berufliche Vorsorge NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Glencore 2018: Reinergebnis bei 3,408 Mrd USD (VJ 5,78 Mrd) EBIT bei 9,143 Mrd USD (VJ 8,55 Mrd) Dividende 0,20 USD (VJ 0,20 USD) je Aktie vorgeschlagen kündigt neues Aktienrückkaufprogramm über zwei Milliarden Dollar an bestätigt Ziele für 2019 - EBIT zwischen 2,2-3,2 Mrd USD erwartet BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: BlackRock erhöht Anteil auf 3,06% - BFW Liegenschaften senkt Eigenanteil auf <3%; LBB erhöht auf 5,56% - Nestlé: Blackrock erhöht Anteil auf 5,03% - Obseva: Sofinnova Partners senkt Anteil auf 4,07% - Rapid Nutrition: Lewnis Boudaoui mit 3,75%-Anteil; Whetstone erhöht auf 14,3% - Zur Rose: Wellington Management senkt Anteil auf 2,93 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - UBS-Prozess in Paris: Urteilsverkündung - Bank Linth: BMK 2018 - Valora: BMK 2018 Donnerstag: - Swiss Re: Ergebnis + BMK 2018 - GAM: Ergebnis + Webcast 2018 - Kudelski: Ergebnis + BMK 2018 - Meier Tobler: Ergebnis + BMK 2018 - BCV: Ergebnis + BMK 2018 Freitag: - Cembra Money BMK: Ergebnis + BMK 2018 - Sika: Ergebnis + BMK 2018 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Verbrauchervertrauen Februar (16:00) - USA:FOMC Sitzungsprotokol 30.1.19 (20:00) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Erzeugerpreise Januar +0,4% gg Vormonat (Prognose -0,1) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.03. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (12.2. bis 12.3.2019) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - SIX: Alcon wird direkt in SMI aufgenommen EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1356 - USD/CHF: 1,0017 - Conf-Future: -1 BP auf 159,04% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,246% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,15% auf 9'270 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): -0,12% auf 9'256,17 Punkte - SLI (Dienstag): -0,32% auf 1'427,06 Punkte - SPI (Dienstag): -0,19% auf 10'826,27 Punkte - Dow Jones (Dienstag): +0,03% auf 25'891,32 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,19% auf 7'486,77 Punkte - Dax (Dienstag): +0,09% auf 11'309 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,60% auf 21'431 Punkte STIMMUNG - Abwartend vor Fed-Protokollen am Abend

tt/rw

(AWP)