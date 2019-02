UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika 2018: EBIT 945,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 952,9 Mio) Konzerngewinn 687,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 691,6 Mio) Dividende 2,05 Fr./Aktie (AWP-Konsens: 2,07 Fr.; VJ 1,85 Fr.) 2019: Umsatz +6-8% und überdurchschnittliche Gewinnsteigerung Ziele 2020 bestätigt - Nestlé Purina erweitert Fabrik für Katzennahrung in den USA für 115 Mio USD - Temenos ernennt Jean-Michel Hilsenkopf zum Chief Operating Officer - Cembra 2018: Reingewinn 154,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 153,1 Mio) Betriebsertrag 438,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 428,1 Mio) Dividende 3,75 Fr. (AWP-Konsens: 3,68; VJ 3,55 Fr.) 2019: Ergebnis pro Aktie zwischen 5,40 und 5,70 Fr. erwartet - DKSH schlägt Marco Gadola, Wolfgang Baier und Jack Clemons in VR vor Gadola als Verwaltungsratspräsident ab 2020 vorgeschlagen - Swiss Prime Site schlägt Gabrielle Nater-Bass zur Wahl in den VR vor Klaus Wecken tritt nicht mehr zur Wiederwahl an - AMS verlängert Vertrag mit Finanzchef Michael Wachsler-Markowitsch bis 2022 - Burckhardt: Hans Hess tritt aus VR zurück - David Dean neu vorgeschlagen - Georg Fischer: Mads Joergensen wird neuer CFO - EPH emittiert Papiere für 43 Mio Euro an zwei Aktionäre - Komax übernimmt Artos Engineering - SHL-Aktionäre folgen an der ausserordentlichen GV den Vorschlägen des VR NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: BlackRock meldet Anteil von 5,22% - Nestlé: Blackrock meldet Anteil von 4,99% - Alpine Select: Hans Hornbacher überträgt Anteil an Erben, diese melden 4,23% - Castle Alternative: LGT Group Found. senkt auf <3%; LGT Capital meldet 28,79 - Landis+Gyr: Nordea 1 erhöht Anteil auf 3,11% - Tecan: Massachusetts Mutual meldet Anteil von 6,44% - PRESSE FREITAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Cembra Money: BMK 2018 - Sika: BMK 2018 Montag - Also: Ergebnis 2018 (nachbörslich) Dienstag: - Swiss Life: Ergebnis + BMK 2018 - Arbonia: Ergebnis + BMK 2018 - Bellevue: Ergebnis + BMK 2018 - CPH: Ergebnis + BMK 2018 - Implenia: Ergebnis + BMK 2018 - PSP Swiss Property: Ergebnis 2018 - Also: BMK 2018 - BCGE: Ergebnis + BMK 2018 - SIG Combibloc: Ergebnis + BMK 2018 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Produktions-, Auftrags- und Umsatzstatistik sek. Sektor Q4 (08.30 Uhr) DE: ifo-Geschäftsklima (10.00 Uhr) EU: Verbraucherpreise (11.00 Uhr) - CH BFS: Beschäftigungsbarometer Q4 2018 (Montag) BFS: Touristische Beherbergungen Dezember/GJ 2018 (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.03. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (12.2. bis 12.3.2019) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - SIX: Alcon wird direkt in SMI aufgenommen EX-DIVIDENDE DATEN: DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,1351 - USD/CHF: 1,0007 - Conf-Future: + 2 BP auf 158,95% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,252% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,07% auf 9'326,85 Punkte (08.10 Uhr) - SMI (Donnerstag): +0,19% auf 9'334 Punkte - SLI (Donerstag): -0,08 % auf 1'433 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,23% auf 10'925 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): -0,40% auf 25'851 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,39% auf 7'460 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,19% auf 10'423 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,18% auf 21'426 Punkte STIMMUNG - Wenig Bewegung bzw. leichte Konsolidierung zu erwarten - Sika nach Zahlen vorbörslich positiv gesehen (+0,9%)

