UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Life 2018: Reingewinn 1'080 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'068 Mio) Betriebsgewinn ber. 1'553 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'552 Mio) Prämieneinnahmen 19,2 Mrd Fr.; in LW +2% Dividende 16,50 Fr./Aktie (AWP-Konsens: 15,68; VJ 13,50 Fr.) CEO an Call: Haben Ziele für 2018 zumeist übertroffen Halten weiterhin nach möglichen Ergänzungskäufen Ausschau Akquisitionen müssen aber Rendite-Anforderungen erfüllen - CS: Lara Warner wird Chief Risk Officer (CRO) Lydie Hudson wird Chief Compliance Officer (CCO) Antoinette Poschung wird Global Head of Human Resources (HR) - Novartis: Alcon Spin-Off dürfte frühestens im April stattfinden - Geberit: Verwaltungsrat Jørgen Tang-Jensen tritt aus Verwaltungsrat aus - Julius Bär geht mit SEBA Crypto Partnerschaft ein - Also steigert 2018 den Umsatz um 3,2 % auf 9,18 Mrd Euro Gewinn sinkt um gut 12 Prozent auf 81,2 Mio Euro Dividende soll auf 3,00 von 2,75 Fr. pro Aktie erhöht werden - Arbonia 2018: EBITDA fortz. Gesch. 115,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 114,1 Mio) EBIT 47,8 Mio Fr. (VJ 42,6 Mio) Reingewinn 46,0 Mio Fr. (VJ 46,4 Mio) 2019: Org. Wachstum von rund 3% - EBITDA 128 - 136 Mio Fr. erwartet - BCGE 2018: Reingewinn 91,2 Mio Fr. (VJ 81,6 Mio) Betriebsergebnis 161,3 Mio Fr. (VJ 128,3 Mio) Dividende je Aktie von 6,8 % (VJ 5,8%) des Nennwertes beantragt 2019: Operative Rentabilität nahe an Vorjahreswerten - Bellevue Group 2018: Konzerngewinn 20 Mio Fr. (VJ 21,5 Mio) Geschäftsertrag 98,1 Mio Fr. (VJ 98,5 Mio) Netto-Neugeldabfluss von 49 Mio Fr. (VJ +1,3 Mrd) Augenmerk auf Stärkung WM und Verbesserung finanzielle Lage - CPH 2018: Umsatz 533,5 Mio Fr. (VJ 469,8 Mio) EBIT 51,6 Mio Fr. (VJ 2,9 Mio) Nettoergebnis 42,3 Mio Fr. (VJ 16,2 Mio) Dividende (inkl. Sonderdividende) bei 1,80 Fr. (VJ 0,65 Fr.) 2019: Fortsetzung der erfreulichen Geschäftsentwicklung erwartet - Implenia 2018: Umsatz 4,36 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 4,47 Mrd) EBIT 12,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 23,6 Mio) Reingewinn 0,5 Mio Fr. (VJ: 39,0 Mio) Dividende 0,50 Fr. (AWP-Konsens: 0,48 Fr.; VJ 2,00 Fr.) 2019: EBITDA-Ziel von circa 150 Mio Fr. vor Sondereffekten erw. Kosten für Sondereffekte bei circa 20 Mio. geschätzt Neues Executive Commitee unter CEO Wyss soll Unternehmen leiten CFO Beat Fellmann geht - Nachfolger wird Marco Dirren - Panalpina will die Stimmrechtsbeschränkung von 5 Prozent abschaffen Antrag des Grossaktionärs Ernst Göhner Stiftung (EGS) a.o. GV soll noch vor der ordentlichen GV vom 9. Mai stattfinden. - PSP 2018: Reingewinn 308,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 285,4 Mio Fr.) Dividende bei 3,50 Fr. (AWP-Konsens: 3,43; VJ 3,40 Fr.) Liegenschaftsertrag 279,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 281,0 Mio) Leerstandsquote bei 5,0% (VJ: 8,2%) 2019: Ebitda (ex Liegenschaftserf.) von 250 Mio Fr. erwartet - SIG Combibloc 2018: Kernumsatz 1,64 Mrd Euro (AWP-Konsens: 1,66 Mrd) Bereinigter EBITDA 462 Mio Euro (AWP-Konsens: 469 Mio) Bereinigter Reingewinn 149 Mio Euro (VJ 106 Mio) Dividende 0,35 Fr. je Aktie 2019: Wachstum des Kernumsatzes von 4-6% angestrebt Bereinigte EBITDA-Marge im Bereich von 27-28% angestrebt CEO an Call: Organisches Wachstum steht im Vordergrund - Bell Food: Doris Leuthard für den Verwaltungsrat nominiert - Metall Zug ernennt Dominik Arnold zum CEO Infection Control NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dufry: Morgan Stanley meldet Anteil von 5,43%/2,17% - PRESSE DIENSTAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Swiss Life: BMK 2018 - Arbonia: BMK 2018 - Bellevue: BMK 2018 - CPH: BMK 2018 - Implenia: BMK 2018 - PSP Swiss Property: BMK 2018 - Also: BMK 2018 - BCGE: BMK 2018 - SIG Combibloc: BMK 2018 Mittwoch: - Kühne + Nagel: Ergebnis 2018 + BMK - Allreal: Ergebnis 2018 und BMK - APG SGA: Ergebnis 2018 + BMK - BLKB: Ergebnis 2018 + BMK - Bobst: Ergebnis 2018 + BMK - Ceva Logistics: Ergebnis 2018 + Conf Call - Georg Fischer: Ergebnis 2018 + BMK - Kudelski: Ergebnis 2018 + BMK - Zehnder: Ergebnis 2018 + BMK Donnerstag: - ABB: Ergebnis 2018 + BMK - Adecco: Ergebnis Q4/02018 + Conf Call - Basler Kantonalbank: Ergebnis 2018 + BMK - Ceva Logistics Ergebnis: 2018 + Conf Call - Emmi: Ergebnis 2018 + BMK - Evolva: Ergebnis 2018 - Gurit: Ergebnis 2018 + BMK - Intershop: Ergebns 2018 + BMK - Panalpina: Ergebns 2018 + BMK - Sunrise: Ergebnis 2018 + BMK - SPS Swiss Prime Site: Ergebnis 29018 + BMK WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: Touristische Beherbergungen Dezember/GJ 2018 (09.30 Uhr) - US: Baubeginne- und genehmigungen (14.30 Uhr) FHFA-Hauspreisindex (15.00 Uhr) Verbrauchervertrauen (16.00 Uhr) Anhörung von Fed-Chef Powell vor dem Senats Bankenausschuss (16.00 Uhr) - CH: CS-CFA Index Februar (Mittwoch) Seco BIP Quartalsprognose (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.03. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (12.2. bis 12.3.2019) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - SIX: Alcon wird direkt in SMI aufgenommen EX-DIVIDENDE DATEN: per 4.3.: - Novartis (2,85 Fr.) per 7.3.: - Roche (8,70 Fr.) - DEVISEN/ZINSEN (08.30 Uhr) - EUR/CHF: 1,1353 - USD/CHF: 1,0007 - Conf-Future: -13 BP auf 159,16% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,255% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,23% auf 9'376,36 Punkte (08.30 Uhr) - SMI (Montag): +0,53% auf 9'398 Punkte - SLI (Montag): +0,77% auf 1'449 Punkte - SPI (Montag): +0,46% auf 10'987 Punkte - Dow Jones (Montag): +0,23% auf 26'092 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,36% auf 7'554 Punkte - Dax (Montag): +0,42% auf 11'505 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,37% auf 21'449 Punkte STIMMUNG - Leichte Gewinnmitnahmen erwartet - Swiss Life nach Zahlen vorbörslich höher gestellt

