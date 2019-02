UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis gründet zusammen mit Blackstone neues Unternehmen Anthos - Kühne+Nagel 2018: Nettoumsatz 20'774 Mio Fr. (AWP-Konsens: 20'778 Mio) Rohertrag 7'709 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7'762 Mio) EBIT 987 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'004 Mio) Dividende 6,00 Fr./Aktie (AWP-Konsens: 5,97; VJ 5,75 Fr.) Reingewinn (nach Mind.) 770 Mio CHF (AWP-Konsens: 785 Mio) 2019: Wollen doppelt so stark wachsen wie der Gesamtmarkt David Kamenetzky neu für VR vorgeschlagen CEO zu AWP: Planen weiterhin mit Bolt-On-Akquisitionen - Sunrise bestätigt erneut fortgeschrittene Gespräche mit UPC Schweiz UPC würde mit 6,3 Milliarden Franken bewertet - Allreal 2018: Reingewinn exkl. NB 115,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 116,9 Mio) EBIT exkl. NB 175,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 175,5 Mio) Mietertrag 194,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 194,9 Mio) Dividende 6,50 Fr. je Aktie (AWP-Konsens: 6,42; VJ 6,25 Fr.) 2019: Operatives Ergebnis auf Vorjahreshöhe erwartet - APG 2018: Verkaufserlös 302,1 Mio Fr. (VJ 300,7 Mio) EBIT 59,5 Mio Fr. (VJ 61,3 Mio) Nettoergebnis 47,2 Mio Fr. (VJ 50,7 Mio) Dividende von total 20,00 Fr. (VJ 24,00 Fr.) vorgeschlagen Dividende für 2019 und 2020 soll 11 Fr. betragen Operative Marge in Transformationsphase unter heutigen Werten erw. - BLKB 2018: Konzerngewinn 134,5 Mio Fr. (VJ 133,3 Mio) Geschäftserfolg 165,2 Mio Fr. (VJ 172,1 Mio) Dividende unverändert 35 Fr. je Zertifikat 2019: Ergebnis auf Vorjahreshöhe erwartet - Bobst 2018: Reingewinn 50,4 Mio Fr. (VJ 106,9 Mio) Dividende von 1,50 Fr. je Aktie (VJ 2,60 Fr.) 2019: Umatz auf Niveau 2018 erwartet EBIT-Marge 2019 und 2020 im Bereich von 6-7% erwartet - GF 2018: Umsatz 4,57 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 4,64 Mrd) Auftragseingang 4,52 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 4,67 Mrd) EBIT 382 Mio Fr. (AWP-Konsens: 394 Mio) Reingewinn n.M. 281 Mio Fr. (VJ 252 Mio) Dividende von 25 Fr. je Aktie (VJ 23 Fr.) Wachstumsziel bis 2020 unverändert bei 3 bis 5 Prozent Ziele für EBIT-Marge bis 2020 auf 9-10%, für ROIC auf 20-24% erhöht - Kudelski 2018: Umsatz von 919,7 Mio USD (AWP-Konsens: 999 Mio) EBIT adj. 32,9 Mio USD (AWP-Konsens: 38,6 Mio) Operativer Verlust von 7,3 Millionen Dollar Dividende 0,10 CHF/Inhaber (AWP-Konsens: 0,10; VJ 0,10 CHF) 2019: Umsatz leicht höher erwartet - Zehnder 2018: EBIT 31,1 Mio Euro (AWP Konsens: 30,9 Mio) Reingewinn 24,5 Mio Euro (AWP Konsens: 22,0 Mio) Dividende von 0,80 Fr./Aktie (AWP-Konsens: 0,89; VJ 0,50 Fr.) 2019: Abermalige Ergebnisverbesserung angesterbt Mittelfristig wird weiter EBIT-Marge von 8% angestrebt Mittelfristziele (Wachstum p.a. 5%, EBIT-Marge >8%) bestätigt - Calida: Marco Gadola als neuer VR-Präsident vorgeschlagen Dijana Kellenberger wird im VR ihren Mann ersetzen Lukas Morscher ersetzt Beat Grüring im VR - Basler KB ernennt Basil Heeb zum neuen CEO - Ceva bestätigt Mittelfristziele - Gurit schlägt zwei neue Verwaltungsräte zur Wahl vor - Wisekey schliesst Lizenzvertrag mit Daimler für Istana PKI-Plattform NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Temenos meldet Eigenanteil von 2,54%/5,035% - Implenia: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,236% - Schmolz+Bickenbach: Credit Suisse Funds baut ab auf 2,99% - Bâloise: Credit Suisse Funds meldet zuletzt Anteil von 3% - PRESSE MITTWOCH - Keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch - Kühne + Nagel: BMK 2018 - Allreal: BMK 2018 - APG SGA: BMK 2018 - BLKB: BMK 2018 - Bobst: BMK 2018 - Ceva Logistics: Conf. Call Ergebnis 2018 - Georg Fischer: BMK 2018 - Kudelski: BMK 2018 - Zehnder: BMK 2018 Donnerstag - ABB: Ergebnis + BMK 2018 - Adecco: Ergebnis + Conf. Call Q4/2018 - Basler Kantonalbank: Ergebnis + BMK 2018 - Ceva Logistics: Ergebnis + Conf. Call 2018 - Emmi: Ergebnis + BMK 2018 - Evolva: Ergebnis 2018 - Gurit: Ergebnis + BMK 2018 - Intershop: Ergebns + BMK 2018 - Panalpina: Ergebns + BMK 2018 - Sunrise: Ergebnis + BMK 2018 - SPS Swiss Prime Site: Ergebnis + BMK 2018 - GV: Novartis FREITAG - VZ Holding: Ergebnis + Conf. Call 2018 - Calida: Ergebnis + BMK 2018 - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: CS-CFA Index Februar (10.00 Uhr) - EU: Industrievertrauen Februar 2019 (11.00 Uhr) Verbrauchervertrauen Februar 2019 (endgültig; 11.00 Uhr) - US: Lagerbestände Grosshandel Dezember 2018 (endgültig; 14.30 Uhr) Anhörung Fed-Chef Powell vor Ausschuss im Repräsentantenhaus (16.00 Uhr) Schwebende Hausverkäufe Januar 2019 (16.00 Uhr) Auftragseingang Industrie Dezember 2018 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter Dezember 2018 (16.00 Uhr) Energieministerium Ölbericht (Woche; 16.30 Uhr) - CH: Seco BIP Quartalsschätzungen Q4 2018 (Donnerstag) BAK: BIP-Prognose 2019 und 2020 (Donnerstag) KOF Konjunkturbarometer Februar 2019 (Donnerstag) BWO Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Freitag) BFS Detailhandelsumsätze Januar 2019 (Freitag) Einkaufsmanager-Index (PMI) Februar 2019 (Freitag) - WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.03. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (12.2. bis 12.3.2019) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - SIX: Alcon wird direkt in SMI aufgenommen EX-DIVIDENDE DATEN: per 4.3.: - Novartis (2,85 Fr.) - DEVISEN/ZINSEN (08.30 Uhr) - EUR/CHF: 1,1372 - USD/CHF: 0,9996 - Conf-Future: -8 BP auf 159,08% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,257% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,16% auf 9'445,87 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): +0,67% auf 9'461 Punkte - SLI (Dienstag): +0,75% auf 1'460 Punkte - SPI (Dienstag): +0,56% auf 11'048 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -0,13% auf 26'058 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,07% auf 7'549 Punkte - Dax (Dienstag): +0,31% auf 11'541 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,50% auf 21'557 Punkte STIMMUNG - Leicht Konsolidierung erwartet - Politische Risiken (Indien/Pakistan etc.)

ys/uh

(AWP)