UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis-Daten zu Cosentyx untermauern Wirksamkeit bei Psoriasis in China - Julius Bär übernimmt Mehrheit an mexikanischer NSC Asesores (AuM 3,5 Mrd USD) - UBS: Moody's vergibt Emittentenrating von "Aa3" für UBS Europe - Alpiq 2018: Umsatz aus fortgeführtem Geschäft 5,19 Mrd Fr. (VJ 5,45 Mrd) EBIT aus fortgeführtem Geschäft -160 Mio Fr. (VJ +179 Mio) Reinergebnis aus fortgeführtem Geschäft -261 Mio Fr. (VJ +4 Mio) Reinergebnis -63 Mio Fr. (VJ -84 Mio) Erneut Dividendenverzicht vorgeschlagen 2019: Ergebnis gegenüber Vorjahr tiefer, ab 2020 Erholung erwartet - Kardex 2018: Umsatz 423,4 Mio Euro (AWP-Konsens: 420,4 Mio) EBIT 53,2 Mio Euro (AWP-Konsens: 57,6 Mio) Reingewinn 38,3 Mio Euro (AWP-Konsens: 38,8 Mio) Dividende von 4,00 Fr. (AWP-Konsens: 3,97; VJ 3,60 Fr.) 2019: Keine Anzeichen für Veränderung des positiven Trends - Orior 2018: Umsatz 576,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 568,7 Mio) EBITDA 58,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 58,8 Mio) Reingewinn 31,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 31,4 Mio) Dividende von 2,24 Fr. (AWP-Konsens: 2,23; VJ 2,17 Fr.) 2019: Anhaltender Preisdruck erwartet - Zuversicht für Wertsteigerung - BFW Lîegenschaften ernennt Reto Mariani zum neuen Finanzchef - Ceva eröffnet Distributionszentrum für Ikea in New York - DKSH übernimmt Vertrieb von Addapt Chemicals in Frankreich - Evolva-Partner Cargill schliesst Joint-Venture mit DSM ab - Vetropack ernennt Evan Williams zum Leiter Marketing, Verkauf und Planung - Zur-Rose-Verwaltungsräte Frey und Baumgartner treten zurück - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - BlackRock meldet Anteil von 5,22% - Leonteq: Credit Suisse erhöht Anteil auf 3,02% - PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - keine relevanten Nachrichten - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Alpiq: BMK 2018 - Orior: Conf. Call Ergebnis 2018 (10.00h) - Kardex: Conf. Call Ergebnis 2018 (14.00h) Dienstag: - Feintool: Ergebnis + BMK 2018 - Forbo: Ergebnis + BMK 2018 - Inficon: Ergebnis + BMK 2018 - Lindt & Sprüngli: Ergebnis + BMK 2018 - Newron: Ergebnis 2018 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Obseva: Ergebnis 2018 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Oerlikon: Ergebnis + BMK 2018 - VP Bank: Ergebnis + BMK 2018 - GV: Roche Mittwoch: - Autoneum: Ergebnis + BMK 2018 - Bossard: Ergebnis + BMK 2018 - Bucher: Ergebnis + BMK 2018 - Dormakaba: Ergebnis + MK H1 2018/19 - Helvetia: Ergebnis + BMK 2018 - Walliser KB: Ergebnis 2018 - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Sentix Investorenvertrauen (10.30 Uhr) Erzeugerpreise (11.00 Uhr) US: Bauinvestitionen (16.00 Uhr) - CH: BFS Landesindex der Konsumentenpreise Februar (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.03. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (12.2. bis 13.3.2019) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - SIX: Alcon wird direkt in SMI aufgenommen EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Novartis (2,85 Fr.) per 5.3.: - BLKB (35,00 Fr.) per 7.3.: - Roche (8,70 Fr.) per 8.3.: - Graubündner KB (40 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,1360 - USD/CHF: 0,9993 - Conf-Future: -44 BP auf 158,53% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,212% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,07% auf 9'405 Punkte (08.15 Uhr) - SMI (Freitag): +0,25% auf 9'412 Punkte - SLI (Freitag): +0,42% auf 1'454 Punkte - SPI (Freitag): +0,35% auf 11'003 Punkte - Dow Jones (Freitag): +0,43% auf 26'026 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,83% auf 7'595 Punkte - Dax (Freitag): +0,75% auf 11'602 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,02% auf 21'822 Punkte STIMMUNG - Stimmung dank Fortschritten im Handelsdisput gut bis sehr gut - Dividendenabgang von Novartis belastet SMI, SPI deutlich im Plus gesehen

(AWP)