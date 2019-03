UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - LafargeHolcim Q4: Umsatz 6'831 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7'063 Mio) Wiedertk. EBITDA 1'665 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'653 Mio) 2018: Konzerngewinn 1,50 Mrd Fr. (VJ -1,68 Mrd) Dividende 2 Fr./Aktie (AWP-Konsens: 2; VJ 2 Fr.) Nettoverschuldung per Jahresende 13,5 Mrd Fr. (VJ 14,3 Mrd) Mittelfristziele weiter Umsatzplus 3-5% - EBITDA mind. +5% CEO: Sind auf Kurs Schulden wie geplant zu reduzieren Spüren derzeit keine Konjunkturabschwächung - Sonova will in Grossbritannien, Deutschland und Kanada 250 Stellen streichen Restrukturierungskosten von rund 11 Mio Fr. in 2018/2019 erwartet Jährliche Einsparungen von ca. 7 Mio Fr. nach Umsetzung erwartet - Partners Group verliert Peter Wuffli als Vizepräsident - Schindler gründet Start-up BuildingMinds - Verwaltung von Immobilien stellt für Start-up 150 Mio Euro zur Verfügung - Sika übernimmt kanadische King Packaged Materials - Jahresumsatz 61 Mio Fr. - Ascom 2018: Reingewinn 21,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 22,2 Mio) Dividende von 0,45 Fr./Aktie (AWP-Konsens: 0,47; VJ 0,45 Fr.) 2019: Verbesserung EBITDA-Marge zwischen 100 und 200 Basispunkten erw. Wachstumsrate von 3 bis 5% angepeilt EBITDA-Marge soll sich mittelfristig der 20%-Marke annähern - Bâloise 2018: Gewinn 523 Mio Fr. (AWP-Konsens: 530 Mio) Dividende 6,00 Fr./Aktie (AWP-Konsens: 5,96 ; VJ 5,60 Fr.) Eigenkapital bei 6,01 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 6,28 Mrd) Combined Ratio (netto) von 91,7% (AWP-Konsens: 92,6%) - Sensirion 2018: Umsatz 174,8 Mio Fr. (VJ 148,0 Mio) EBITDA bereinigt 27,8 Mio Fr. (VJ 26,2 Mio Fr.) Reinergebnis -6,4 Mio Fr. (VJ -0,77 Mio) 2019: Umsatz 175-190 Mio Fr, bereinigte EBITDA-Marge von 15-17% - Siegfried 2018: Umsatz 794,3 Mio Fr. (AP-Konsens: 804,2 Mio) EBITDA 125,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 135,3 Mio) Reingewinn 56,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 61,9 Mio) Dividende 2,60 Fr. je Aktie (AWP-Konsens: 3,00; VJ 2,40 Fr.) 2019: Weitere Verbesserung der EBITDA-Marge erwartet Umsatzsteigerung mindestens im mittleren 1-st. Prozentbereich - Wisekey geht strategische Partnerschaft mit Firma OpSec ein NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Implenia: Credit Suisse Funds erhöht Anteil auf 3,43% - Helvetia: Blackrock meldet Anteil von 3,01% - Mobimo: BlackRock senkt Anteil auf 4,99% - Wisekey mit Eigenanteil von 2,1%/48,684%; Mark Angelo senkt auf 24,36% PRESSE DONNERSTAG - Neues Unternehmen von Dufry-Präsident stellt Interessenkonflikt dar (HaZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - LafargeHolcim: BMK 2018 - Ascom: BMK 2018 - Bâloise: BMK 2018 - Sensirion: Conf. Call zu Ergebnis 2018 - Siegfried: BMK 2018 Freitag: - Bachem: Ergebnis + BMK 2018 - Mobilezone: Ergebnis + BMK 2018 - SFS: Ergebnis + BMK 2018 - Starrag: Ergebnis + BMK 2018 - Swissquote: Ergebnis + BMK 2018 - VAT: Ergebnis + BMK 2018 - Zug Estates: Ergebnis + BMK 2018 -Montag: - Addex: Ergebnis 2018 - Belimo: Ergebnis 2018 + BMK - Schweiter: Ergebnis 2018 + BMK - SFPI: Ergebnis 2018 - Tecan: Ergebnis 2018 + BMK (Conf. Call 9 Uhr) - Tornos: Ergebnis 2018 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Februar 2019 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Touristische Beherbergungen 01/19 (08.30 Uhr) SNB: Devisenreserven Februar 2019 (09.00) - EU: Beschäftigung Q4/18 (endgültig) (11.00) BIP Q4/18 (endgültig) EZB Zinsentscheid (13.45 Uhr) EZB-Pk mit Präsident draghi (14.30 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Produktivität Q4/18 (endgültig) Konsumentenkredite 01/19 (21.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Arbeitslosenquote in der Schweiz sinkt im Februar auf 2,7 Prozent - US: Fed Konjunkturbericht "Beige Book" - Leichte Abschwächung zu Jahresbeginn SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.03. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (12.2. bis 13.3.2019) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - SIX: Alcon wird direkt in SMI aufgenommen EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Roche (8,70 Fr.) per 8.3.: - Graubündner KB (40 Fr.) per 14.3.: - Dätwyler (3,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1356 - USD/CHF: 1,0047 - Conf-Future: +31 BP auf 159,04% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,227% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,74% auf 9'334 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): +0,04% auf 9'403 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,07% auf 1'452 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,05% auf 11'067 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): -0,52% auf 25'673 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,93% auf 7'506 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,28% auf 11'588 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,65% auf 21'456 Punkte STIMMUNG - EZB-Sitzung im Fokus

(AWP)