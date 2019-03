UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche lanciert Übernahmeofferte für Spark Therapeutics offiziell - Roche erhält von EU grünes Licht für Tecentriq-Kombination bei Lungenkrebs - Baloise startet "Connected-Car"-Pilotprojekt mit Start-up - Addex 2018: Reinergebnis -1,6 Mio Fr. (VJ -3,2 Mio) Liquide Mittel per Ende 2018 bei 41,7 Mio Fr. - Bachem 2018: Umsatz 282,5 Mio Fr. (VJ 261,6 Mio) EBIT 54,8 Mio Fr. (VJ 50,6 Mio) Reingewinn 46,6 Mio Fr. (VJ 41,8 Mio) Dividende 2,75 Fr. pro Aktie (VJ 2,75 Fr.) Mittelfristig EBITDA-Marge von 30% angepeilt Langfristiges Umsatzwachstum in LW 6-10% bestätigt - Bachem plant Kapitalerhöhung - bis zu 400'000 neue Aktien Partizipation seitens des Hauptaktionärs und dessen Familie Bachem will im Markt für Oligonucleotide ein zweites Standbein aufbauen - Mobilezone 2018: Umsatz 1'196 Mio Fr. (VJ 1'172 Mio) EBIT 52,5 Mio Fr. (VJ 50,1 Mio) Konzerngewinn 39,5 Mio Fr. (VJ 35,2 Mio) Dividende von 0,60 Fr. je Aktie (VJ 0,60 Fr.) 2019: EBIT 50 bis 55 Mio Fr. erwartet "Attraktive Dividendenpolitik" soll fortgesetzt werden - SFS 2018: EBIT 243,1 Mio Fr. (VJ 233,3 Mio) Reingewinn 193,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 192 Mio) Dividende 2,00 Fr. je Aktie (AWP-Konsens: 2,05; VJ 1,90 Fr.) 2019: Erwarten Umsatzplus von 3-5% sowie EBIT-Marge von 13-15% Sind in weit fortgeschrittenen Gesprächen mit Triangle Fasteners - Starrag 2018: EBIT 11,1 Mio Fr. (VJ 15,3 Mio) Reingewinn 8,4 Mio Fr. (VJ 12,1 Mio) Dividende von 1,00 Fr. je Aktie (VJ 1,50 Fr.) 2019: Geringerer Auftragseingang, höherer Umsatz, stabile Marge erw. VR-Präsident Frutig tritt ab - Hauptaktionär Walter Fust übernimmt - Swissquote 2018: Reingewinn 44,6 Mio Fr. (VJ 39,2 Mio) Dividende von 1,00 CHF (VJ 0,90 CHF) 2019: Vorsteuergewinn um 10 Mio Fr. unter 2018-er Wert erwartet - Zug Estates 2018: Konzerngewinn 38,8 Mio Fr. (VJ: 34,4 Mio) Dividende 28 Fr/Aktie B vorgeschlagen (VJ 25,50 Fr.) 2019: Weiteres erfolgreiches Jahr erwartet Ab GV 2020 soll Dividende jährlich um 10% wachsen Sonderdividende für 2020 und 2021 vorgeschlagen - Airopack: Restrukturierung in Waalwijk startet - Abbau von bis zu 82 Stellen - Asmallworld ernennt Dario Bertucci zum Managing Director der ASW Hospitality - Banque Profil de Gestion wegen Dynagest-Übernahme mit Verlust von 0,33 Mio Fr. - Barry Callebaut eröffnet neuen Standort in China - Hypothekarbank Lenzburg beruft Reto Huenerwadel in die Geschäftsleitung - Tecan und Qiagen kündigen Zusammenarbeit bei TB-Tests an - Zehnder übernimmt niederländische Recair - Umsatz 6 Mio Euro NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Clientis-Gruppe 2018: Konzerngewinn sinkt um 10% auf 63,4 Mio Fr. BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Banque Profil de Gestion: Gruppe Tattoni meldet höheren Anteil von 5,043% - Idorsia meldet eigene Veräusserungspositionen von 25,56% - Temenos meldet Eigenanteil von 2,54%/4,9934%; Massachusetts Mutual mit 4,24% - VAT Group: Massachusetts Mutual erhöht Anteil auf 8,32% PRESSE FREITAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Bachem: BMK 2018 - Mobilezone: BMK 2018 - SFS: BMK 2018 - Starrag: BMK 2018 - Swissquote: BMK 2018 - VAT: BMK 2018 - Zug Estates: BMK 2018 -Montag: - Addex: Ergebnis 2018 - Belimo: Ergebnis 2018 + BMK - Schweiter: Ergebnis 2018 + BMK - SFPI: Ergebnis 2018 + BMK - Tecan: Ergebnis 2018 + BMK - Tornos: Ergebnis 2018 + BMK - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Februar 2019 (nachbörslich) -Dienstag: - Geberit: Ergebnis 2018 + BMK - Aryzta: Ergebnis H1 + BMK - BFW: Ergebnis 2018 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Ergebnis 2018 + BMK - Galenica: Ergebnis 2018 + BMK - SHL: Ergebnis 2018 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Tamedia: Ergebnis 2018 - Bque Pr Rothschild: Ergebnis 2018 (18.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Baubeginne- und -genehmigungen 01/19 (14.30 Uhr) Arbeitsmarktbericht 02/19 (14.30 Uhr) - CH: EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - JP: BIP Q4/18 wächst um 1,9 Prozent (endgültige Werte) - CN: Exporte sinken im Februar um 20,7 Prozent - DE: Auftragseingang Industrie Januar -3,9% gg Vorjahr (Prognose -3,2) Auftragseingang Industrie Januar -2,6% gg Vormonat (Prognose +0,5) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.03. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (12.2. bis 13.3.2019) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - SIX: Alcon wird direkt in SMI aufgenommen EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Graubündner KB (40 Fr.) per 14.3.: - Dätwyler (3,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1313 - USD/CHF: 1,0010 - Conf-Future: +41 BP auf 157,42% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,245% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,46% auf 9'281 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): -0,84% auf 9'325 Punkte - SLI (Donnerstag): -1,02% auf 1'437 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,23% auf 11'042 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): -0,78% auf 25'473 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -1,13% auf 7'421 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,60% auf 11'518 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -2,01% auf 21'026 Punkte STIMMUNG - Schwache China-Exporte belasten

pre/

(AWP)