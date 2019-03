UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Dufry 2018: Umsatz 8'685 Mio Fr. (AWP-Konsens: 8'662 Mio) EBITDA 1'040 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'047 Mio) Ergebnis nach Minderheiten 71,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 111,8 Mio) Dividende von 4,00 Fr. je Aktie (AWP-Konsens: 3,76; VJ 3,75 Fr.) 2019: Verbesserte Umsätze zu Beginn des Jahres stimmen positiv - Vifor 2018: Umsatz 1'585 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'549 Mio) Gewinn fortgef. Geschäfte 244,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 213,8 Mio) EBITDA 391,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 378,0 Mio) Dividende von 2,00 Fr. (VJ 2,00 Fr.) je Aktie 2019: Umsatzwachstum von 11-13% erwartet EBITDA-Wachstum von 25% erwartet - Vifor: David Bevan, CEO von VFMCRP, geht auf Ende April 2019 - Novartis: Sandoz-CEO Richard Francis tritt zurück Francesco Balestrieri übernimmt interimistisch - Roche erhält von EU-Kommission Genehmigung für Hemlibra - Swiss Re 2018: Ökonomisches Eigenkapital von 36,0 Mrd USD Swiss Re weist Verlust zum Economic Value Management von 693 Mio USD aus - Cicor 2018: Dividende von 1,00 Fr. je Aktie beantragt (VJ 0,70 Fr.) Umsatz 248,1 Mio Fr. (VJ 217 Mio) Reingewinn 9,6 Mio Fr. (VJ 6,7 Mio) 2019: Leichte Umsatzsteigerung sowie höhere EBIT-Marge erwartet - Comet 2019: Für X-Ray Systems leichtes Umsatzplus gg VJ - Marge rund 6% Für Plasma Control Technologies Umsatz im H1 10-20% unter H2/18 Für X-Ray Systems leichtes Umsatzplus gg VJ - Marge rund 6% Für Ebeam Technologies Umsatz rund 15 Mio und EBITDA-Verlust erw. Comet lehnt Zuwahl von Veraison-Kandidaten Kundert in VR weiter ab - Komax 2018: EBIT 67,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 69,4 Mio) Reingewinn 51,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 54,8 Mio) Dividende 7,00 Fr. pro Aktie (AWP-Konsens: 7,45; VJ 6,50 Fr.) H119: Markant tieferes Ergebnis im ersten Halbjahr erwartet Bestellungseingang und Umsatz 10 bis 20% tiefer erwartet - LLB 2018: Konzerngewinn 85,1 Mio Fr. (VJ 111,3 Mio) Dividende von 2,10 Fr. (VJ 2,00 Fr.) vorgeschlagen 2019: Erwarten operative Fortschritte sowie ein solides Konzernergebnis Erwarten positiven Gewinnbeitrag von den Akquisitionen - Hochdorf: VR empfiehlt Zuwahl von Hans-Peter Hess und Jörg Riboni empfiehlt Ablehung der Wahl von Bernhard Merki Vize-Pr. von Weissenfluh und Till verzichten auf Wiederwahl will Wiederwahl von Suter (VRP), Locher, Ruiter, Sailer, Sauter. - Ceva: CMA CGM hält laut prov. Zwischenergebnis 89,7 Prozent - Landis+Gyr weitet Geschäft mit US-Firma We Energies aus NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Swiss 2018: Umsatz von 5,3 Mrd Fr. (VJ 4,95 Mrd) Operativer Gewinn von 636 Mio Fr. (VJ 548 Mio) - BLS: Stefanie Zimmermann vertritt den Kanton Wallis neu im Verwaltungsrat BETEILIGUNGSMELDUNGEN - GAM: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 2,83% - Julius Bär: T. Rowe Price Associates erhöhen Anteil lauf 3,06% - Sunrise: UBS meldet Anteil von unter 3% - PRESSE DONNERSTAG - keine relevanten Meldungen ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Vifor Pharma: + BMK Ergebnis 2018 - Dufry: Ergebnis + BMK 2018 - Cicor: Ergebnis + BMK 2018 - Komax: Ergebnis + BMK 2018 - LLB: Ergebnis + BMK 2018 - Swatch: BMK 2018 - Pargesa: Ergebnis 2018 (nachbörslich) Freitag: - CFT: Ergebnis + BMK 2018 - U-Blox: Ergebnis + BMK 2018 - Fundamenta Real Estate: Ergebnis + BMK 2018 - Polyphor: Ergebnis 2018 - UBS: Publikation Geschäftsbericht Montag: - Hiag Immobilien: Ergebnis 2018 + BMK - Orell Füssli: Ergebnis 2018 + BMK - SIX Group AG: Ergebnis 2018 + BMK - LGT Bank: BMK - Lidl Schweiz AG: 10 Jahre Lidl Schweiz - Cassiopea: GV (15.00 Uhr), Lainate/Milano WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Produzenten- und Importpreisindex Februar 2019 (08:30) - D: Verbraucherpreise 02/19 (08.00 Uhr) - EU: Industrieproduktion Januar (11:00) - US: Im- und Exportpreise 02/19 Erstanträge Arbeitslosenhilfe Verkauf neuer Häuser 01/19 WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco senkt BIP-Prognose 2019 auf +1,1% (+1,5%) - 2020 mit +1,7% bestätigt - CHN: YTD Fixed Investment +6.1% Y/Y VS MNI Median +5.9% Y/Y MNI: Jan-Feb Output +5.3% Y/Y VS MNI Median +5.5% Y/Y SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.03. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (12.2. bis 13.3.2019) - Edmond de Rothschild: Fam.B. Rothschild bietet 17'945 Fr./Aktie bis 6.6.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Alcon (angekündigt für H1 2019, laut SIX direkte Aufnahme in SMI) - Medacta (angekündigt für Q2 2019) - EX-DIVIDENDE DATEN: per 14.3.: - Dätwyler (3,00 Fr.) per 19.3: - Hypothekarbank Lenzburg (110 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1325 - USD/CHF: 1,0041 - Conf-Future: -15 BP auf 157,48% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,297% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,09% auf 9'379,04 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): +0,60% auf 9'387 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,60% auf 1'447 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,56% auf 11'116 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): +0,58% auf 25'703 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,69% auf 7'643 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,42% auf 11'572 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,02% auf 21'287 Punkte STIMMUNG - Anleger wegen Brexit weiterhin vorsichtig

