UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Adecco schliesst Aktienrückkauf über 150 Millionen Euro ab - Julius-Bär-Chef Hodler hat im letzten Jahr 6,16 Millionen Franken verdient - Novartis-Tochter Alcon übernimmt PowerVision für 285 Mio USD plus Meilensteine - Roche legt erste Daten aus SAUL-Studie mit Tecentriq bei Blasenkrebs vor - Swatch-Chef Nick Hayek stellt sich klar gegen das Rahmenabkommen - Hiag 2018: Liegenschaftsertrag 58,2 Mio Fr. (VJ 55,8 Mio) EBITDA 104,3 Mio Fr. (VJ 73,1 Mio) Reingewinn 60,9 Mio Fr. (VJ 57,5 Mio) Dividende von 3,90 Fr. je Aktie (VJ 3,80 Fr.) vorgeschlagen 2019: Weitere Steigerung des Liegenschaftsertrags angestrebt - Orell Füssli 2018: Umsatz 264,9 Mio Fr. (VJ 288,5 Mio) EBIT 12,0 Mio Fr. (VJ 12,6 Mio) Reinergebnis -47,2 Mio Fr. (VJ +6,4 Mio) Dividende 6,00 Fr. (VJ 4,00) 2019: Tendenziell schwächere Ertragssituation erwartet - Aevis Victoria will weitere Teile von Infracore verkaufen - Alpiq/Schmolz+Bickenbach: Alder sieht Doppelrolle als nicht zu viel an - DKSH weitet Kooperation mit Evonik auf sechs südostasiatische Länder aus - Evolva erhält Mitteilung der US-Behörde EPA zu Nootkaton - Flughafen Zürich baut Aktivitäten in Brasilien aus - SHL-Verwaltungsrat beschliesst Dividende von 1,00 USD pro Aktie NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - SIX 2018: Reingewinn 2'882,7 Mio Fr. (VJ 207,2 Mio) Ord. Dividende 4,10 Fr./Aktie (VJ 7,00 Fr.); Sonderdiv. 17,30 Fr. Betriebsertrag -0,3% auf 1'938,7 Mio Fr. Betriebsergebnis -21,1% auf 221,3 Mio Fr. - LGT 2018: Konzerngewinn 314,1 Mio Fr. (VJ 283,4 Mio) Rückgang der verwalteten Vermögen um 2% auf 198,2 Mrd Fr. BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: BlackRock meldet Anteil von 5,23% - Barry Callebaut: Gruppe von drei Familienaktionären löst sich auf - Logitech: Norges Bank meldet Anteil von 3,1% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau - Credit Suisse peilt im IWM 2019 Vorsteuergewinn von 2 Mrd Fr. an (Bloomberg) PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Hiag Immobilien: BMK 2018 - Orell Füssli: BMK 2018 - GV: Cassiopea Dienstag: - Partners Group: Ergebnis + BMK 2018 - Asmallworld: Ergebnis 2018 - BKW: Ergebnis + BMK 2018 - Crealogix: Ergebnis H1 2018/19 - Hochdorf: Ergebnis + BMK 2018 - Huber + Suhner: Ergebnis + BMK 2018 - Lastminute.com: Ergebnis + BMK 2018 - Peach Property: Ergebnis + BMK 2018 - Schlatter: Ergebnis 2018 - Vetropack: Ergebnis + BMK 2018 - GV: Bellevue, CPH Mittwoch: - BVZ: Ergebnis + BMK 2018 - Conzzeta: Ergebnis + BMK 2018 - Mikron: Ergebnis + BMK 2018 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Handelsbilanz Januar 2019 (11.00 Uhr) - US: NAHB-Index März 2019 (15.00 Uhr) - CH: EZV Aussenhandel/Uhrenexporte Februar 2019 (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - Fitch bestätigt Kreditrating der Schweiz mit "AAA" und Ausblick "stabil" SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.04. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (Nachfrist 19.3. bis 2.4.) - Ed. de Rothschild: Familie Rothschild bietet 17'945 Fr/Aktie (9.5. bis 6.6.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Alcon (angekündigt für H1 2019, laut SIX direkte Aufnahme in SMI) - Medacta (angekündigt für Q2 2019) EX-DIVIDENDE DATEN: per 19.3: - Hypothekarbank Lenzburg (110 Fr.) per 21.3.: - Bellevue (1,10 Fr.) - CPH (1,80 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1356 - USD/CHF: 1,0015 - Conf-Future: +9 BP auf 157,55% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,281% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,19% auf 9'501 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): +0,01% auf 9'483 Punkte - SLI (Freitag): +0,21% auf 1'464 Punkte - SPI (Freitag): +0,08% auf 11'232 Punkte - Dow Jones (Freitag): +0,54% auf 25'849 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,76% auf 7'658 Punkte - Dax (Freitag): +0,77% auf 11'677 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,62% auf 21'585 Punkte STIMMUNG - Leicht positiv dank guter Vorgaben aus Fernost

ra/rw

(AWP)