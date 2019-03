UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Adecco-CEO Alain Dehaze erhält für 2018 weniger Lohn - Swiss-Life-CEO Patrick Frost erhält für 2018 mehr Lohn - BVZ 2018: Ertrag +9,5% auf 166 Mio Fr. (VJ 151,5 Mio Fr.) Konzerngewinn +49% auf 18,6 Mio Fr. (VJ 12,5 Mio Fr.) Dividende von 14 Fr. je Aktie (VJ 12 Fr. + 2 Fr. Sonderdividende) 2019: Erwarten Ertrags- und Gewinnzahlen im Rahmen des Vorjahrs - Conzzeta 2018: EBIT 146,8 Mio Fr. (VJ 123,2 Mio) Reingewinn 114,8 Mio Fr. (VJ 97,4 Mio) Dividende von 18 Fr./3,60 Fr. Namen A/B (VJ 16/3,20) 2019: Gehaltener Umsatz, leicht höhere EBIT-Marge erwartet - Mikron 2018: Umsatz 314,7 Mio Fr. (VJ 248,5 Mio) EBIT 13,9 Mio Fr. (VJ 2,8 Mio) Reingewinn 12,2 Mio Fr. (VJ 1,2 Mio) Dividende von 0,20 Fr. je Aktie (VJ 0,05 Fr.) 2019: Steigerung Umsatz und bessere Profitabilität - Arbonia reorganisiert Produktionsstandort Dilsen (BE) - Abbau von 42 Stellen - Bei Helvetia wird Barbara Bolliger neue Leiterin des Generalsekretariats - Meyer Burger: Aktionär Sentis beantragt an GV Statutenänderungen Auftrag in Asien über 15 Millionen Franken erhalten - Kudelski kooperiert mit japanischer Hosho bei Blockchain-Sicherheitslösungen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cicor: LLB Swiss Investment AG meldet leicht tieferen Anteil von 4,40% - GAM: BlackRock erhöht Anteil auf 3,24% - Givaudan: Blackrock senkt Anteil leicht auf 4,94% - Mobimo: BlackRock senkt leicht auf 4,998% - Swissquote meldet eigenen Anteil von 3,002%/2,564% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Conzzeta: BMK 2018 - Mikron: BMK 2018 - BVZ: BMK 2018 Donnerstag: - Metall Zug: Ergebnis + BMK 2018 - Meyer Burger: Ergebnis + BMK 2018 - Zur Rose: Ergebnis + BMK 2018 - Adval Tech: Ergebnis 2018 - GV: BB Biotech, DKSH Freitag: - Credit Suisse: Veröffentlichung Geschäftsbericht 2018 - Interroll: Ergebnis + BMK 2018 - Airopack: Ergebnis 2018 - Messe Schweiz: Ergebnis 2018 - Plazza: Ergebnis 2018 - SGS: GV WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - GB: Verbraucherpreise 02/19 (10.30 Uhr) - US: Energieministerium Ölbericht (15.30 Uhr) Fed Zinsentscheid (19.00) mit Pk um 19.30 mit Fed-Chef Powell - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.04. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (Nachfrist 20.3. bis 2.4.) - E. de Rothschild: Familie Rothschild bietet 17'945 Fr./Aktie (9.5. bis 6.6.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Alcon (angekündigt für H1 2019, laut SIX direkte Aufnahme in SMI) - Medacta (angekündigt für Q2 2019) - Stadler Rail (angekündigt für 'in den nächsten Monaten') EX-DIVIDENDE DATEN: per 21.3.: - Bellevue (1,10 Fr.) - CPH (1,80 Fr.) per 25.3.: - BB Biotech (3,05 Fr.) - DKSH (1,85 Fr.) per 26.3.: - SGS (78,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1347 - USD/CHF: 0,9996 - Conf-Future: -31 BP auf 157,33% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,295% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,16% auf 9'510 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): +0,31% auf 9'526 Punkte - SLI (Dienstag): +0,46% auf 1'473 Punkte - SPI (Dienstag): +0,31% auf 11'273 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -0,10% auf 25'887 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,12% auf 7'724 Punkte - Dax (Dienstag): +1,13% auf 11'788 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,20% auf 21'609 Punkte STIMMUNG - Abwartend vor Fed-Sitzung

ra/rw

(AWP)