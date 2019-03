UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Metall Zug prüft IPO von Metall Zug - Metall Zug 2018: Umsatz 1'200 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'195 Mio) EBIT 89,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 97,1 Mio) Reingewinn 63,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 71,2 Mio) Dividende unverändert 7,00 CHF je Namenaktie A 2019: Aufgrund der Transformation wird auf Prognose verzichtet - Meyer Burger 2018: Umsatz 407,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 425,8 Mio) EBITDA 26,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 38,0 Mio) Konzernergebnis -59,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5,7 Mio) 2019: Prognose durch Unsicherheiten schwierig - Meyer Burger schliesst Partnerschaft mit Oxford PV ab - Zur Rose 2018: EBITDA vor Sonderfaktoren -2,9 Mio Fr. (VJ -6,0 Mio) EBIT -31,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: -25,3 Mio) Reinergebnis -39,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: -28,6 Mio) 2019: Umsatz von 1,6 Mrd Fr - ausgeglichenes EBITDA-Ergebnis - KTM Industries: Pierer Industrie und Bajaj führen Gespräche über Beteiligung - Intershop: Aktienrückkauf zum Zweck der Kapitalherabsetzung beendet - Castle AI: Aktionär BKS Global stellt diverse Anträge an Generalversammlung - Romande Energie, FMV und Stadt Lausanne treiben Wasserkraftprojekt voran - SNB hat 2018 Devisen im Umfang von 2,3 Mrd Franken erworben NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alpiq: Aktionärsbindungsgruppe hält weiter Anteil von 87,91% - GAM: BlackRock senkt Anteil auf 2,89% - Logitech: Norges Bank meldet Anteil von 2,41% - Mobimo: BlackRock erhöht leicht auf 5,0% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Metall Zug: BMK 2018 - Meyer Burger: BMK 2018 - Zur Rose: BMK 2018 - Adval Tech: Ergebnis 2018 (nachbörslich) - GV: BB Biotech, DKSH Freitag: - Credit Suisse: Veröffentlichung Geschäftsbericht 2018 - Interroll: Ergebnis + BMK 2018 - Airopack: Ergebnis 2018 - Messe Schweiz: Ergebnis 2018 - Plazza: Ergebnis 2018 - GV: SGS Montag: - Cham Group: Ergebnis + BMK 2018 - Warteck Invest: Ergebnis + BMK 2018 - EEII: Ergebnis 2018 - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: SNB, Geldpolitische Lagebeurteilung (09.30 Uhr) SNB, Zahlungsbilanz Q4 (Montag) - EU: EZB Monatsbericht (10.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 03/19 (16.00 Uhr) - GB: Einzelhandelsumsatz 02/19 (10.30 Uhr) BoE Zinsentscheid (13.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (13.30 Uhr) Philly-Fed-Index 03/19 (13.30 Uhr) Frühindikatoren 02/19 (15.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.04. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (Nachfrist 19.3. bis 2.4.) - E. de Rothschild: Familie B. Rothschild bietet 17'945 Fr./Aktie (9.5.-6.6.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Alcon (angekündigt für H1 2019, laut SIX direkte Aufnahme in SMI) - Medacta (angekündigt für Q2 2019) - Stadler Rail (angekündigt für 'in den nächsten Monaten') EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Bellevue (1,10 Fr.) - CPH (1,80 Fr.) per 25.3.: - BB Biotech (3,05 Fr.) - DKSH (1,85 Fr.) per 26.3.: - SGS (78,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.18 Uhr) - EUR/CHF: 1,1333 - USD/CHF: 0,9918 - Conf-Future: +24 BP auf 157,62% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,283% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,19% auf 9'445 Punkte (08.18 Uhr) - SMI (Mittwoch): -0,66% auf 9'463 Punkte - SLI (Mittwoch): -1,03% auf 1'458 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,56% auf 11'210 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): -0,55% auf 25'746 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,07% auf 7'729 Punkte - Dax (Mittwoch): -1,57% auf 11'604 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): Wegen Feiertag geschlossen STIMMUNG - Fed-Entscheid im Fokus - warten auf die SNB

yr/ra

(AWP)