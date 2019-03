UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse: CEO Tidjane Thiam verdiente 2018 insgesamt 12,65 Mio Fr. Gesamtvergütung Geschäftsleitung bei 93,5 Mio Fr. (VJ 69,9) Christian Gellerstad und Shan Li als neue VR-Mitglieder vorgeschlagen Alexandre Zeller und Andreas Koopmann stehen nicht mehr zur Wahl - Novartis/Alcon: Datum Spin-Off auf den 09. April festgesetzt Alcon hat sich Fremdfinanzierung von 3,5 Mrd USD gesichert Moody's vergibt Emittentenrating von "Baa2" - Adval Tech 2018: Reingewinn 8,8 Mio CHF (VJ 8,7 Mio) Gesamtleistung 198,2 Mio Fr. (VJ 207,9 Mio) 2019: Erwarten anspruchsvolles Umfeld - Verzichten auf Prognosen - Interroll 2018: EBITDA 93,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 86,6 Mio) Reingewinn 51,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 50,6 Mio) Dividende von 22,00 Fr./Aktie (AWP Konsens: 18,70; VJ 16,50) 2019: Positiver Ausblick - Ausbauinvestitionen geplant - MCH Group 2018: Umsatz 522,8 Mio Fr. (VJ 493,3 Mio) Reinverlust von 190,4 Mio Fr. (VJ 110,0 Mio) Sonderabschreibungen auf Messegebäude von 132,3 Mio Fr. Sonderaufwand für Restrukturierung 40,5 Mio Fr. Dividendenverzicht beantragt 2019: Weitere Restrukturierungskosten und weiterer Verlust - Plazza 2018: Liegenschaftsertrag 20,65 Mio Fr. (VJ 15,7 Mio) Reingewinn 23,6 Mio Fr. (VJ 17,0 Mio) Reingewinn vor Neubewertung 13,7 CHF (VJ 8,8 Mio) Dividende von 5 Fr. pro Namen A (VJ 4 Fr.); 1 Fr. je Nam B (0,8) 2019: Steigerung des Liegenschaftenertrags um rund 15 % erwartet - Schaffner 2018/19: Nettoumsatz unter dem Vorjahr erwartet EBIT-Margenziel von 8 bis 10% wird nicht erreicht - Medacta-IPO: Erster Handelstag am oder um den 4. April 2019 Preisspanne von 88 bis 104 Fr. - Ausgabe bis 6,55 Mio Anteile Börsenkapitalisierung bis zu 2,1 Mrd Fr. 2019: Dividende geplant - Ausschüttungsquote 20-30% Adjustierte EBITDA-Marge von 31 bis 33 Prozent erwartet Umsatzwachstum im mittleren Zehnerbereich erwartet - Veraison verkauft Anteile an der Mikron Holding NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Forbo: This E. Schneider senkt Anteil auf 2,994% - Galenica: Norges Bank meldet Anteil von 3,02% - Givaudan: Blackrock erhöht Anteil auf 5,09% PRESSE FREITAG - keine relevanten Meldungen ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Interroll: BMK 2018 - Medacta: MK zu IPO - GV: SGS Montag: - Cham Group: Ergebnis + BMK 2018 - Warteck Invest: Ergebnis + BMK 2018 - EEII: Ergebnis 2018 Dienstag: - KTM Industries: Definitives Ergebnis + Dividende 2018 - Avaloq Group AG: Ergebnis 2018 + Conf Call (10.00 Uhr) - GV: Implenia, Schindler, SPS WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/19 (09.30 Uhr) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/19 (10.00 Uhr) EZB Leistungsbilanz 01/19 (10.00 Uhr) - US: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/19 (14.45 Uhr) Verkauf bestehender Häuser 02/19 (15.00 Uhr) - CH: SNB, Zahlungsbilanz Q4 (Montag) - CH: KOF Consensus Forecast (Dienstag) ZKB - MK zu Immobilienmarkt Schweiz WIRTSCHAFTSDATEN - JP: Verbraucherpreise Februar +0,7% zum VJ SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.04. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (Nachfrist 19.3. bis 2.4.) - E. de Rothschild: Familie B. Rothschild bietet 17'945 Fr./Aktie (9.5.-6.6.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Alcon (09.04.2019, direkte Aufnahme in SMI) - Medacta ("am oder um den" 04.04.2019) - Stadler Rail (angekündigt für 'in den nächsten Monaten') EX-DIVIDENDE DATEN: per 25.3.: - BB Biotech (3,05 Fr.) - DKSH (1,85 Fr.) per 26.3.: - SGS (78,00 Fr.) per 28.3.: - Schindler (4,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1295 - USD/CHF: 0,9923 - Conf-Future: +44 BP auf 158,06% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,326% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,18% auf 9'471 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): -0,10% auf 9'454 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,30% auf 1'453 Punkte - SPI (Donnerstag): unv. auf 11'210 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +0,84% auf 25'963 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,42% auf 7'839 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,46% auf 11'550 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,09% auf 21'627 Punkte STIMMUNG - Brexit-Drama dauert an

