UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erhält FDA-Zulassung für Mayzent bei MS - Roche schliesst Fabrik in Rio de Janeiro - DKSH vertreibt Espressomaschinen von Simonelli in China - Vaudoise 2018: Dividende von 13 Fr. pro Namenaktie B (VJ 12,00 Fr.) Reingewinn 127,5 Mio Fr. (VJ 120,7 Mio) Gebuchte Bruttoprämien 1,14 Mrd Fr. (VJ 1,08 Mrd) Combined Ratio von 92,1% (VJ 93,9%) 2019: Wachstum im Nichtleben- und Lebengeschäft erwartet - Siegfried plant an GV Erhöhung des Kapitals - Zuger Kantonalbank: Zuger Regierungsrat wählt Annette Luther in den Bankrat NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - keine relevanten Meldungen BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Financière de l'Echiquier senkt Anteil auf 2,9884% - DKSH: Matthews Pacific Tiger Fund erhöht auf 6,59% - GAM: BlackRock senkt Anteil auf 2,82% - Givaudan: Blackrock senkt Anteil auf 4,98% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 5,01% PRESSE MITTWOCH - Sonova-CEO sieht Erwartungen in neue Produktlinie "Marvel" erfüllt (FuW) - Pilatus sieht sich in Indien mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert (CH Media) - Novartis soll Stimmgeheimnis der Aktionäre ignorieren (SRF) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Vaudoise: BMK 2018 - GV: Leonteq, Meier Tobler Donnerstag: - Investis: Ergebnis 2018 (Conf Call 10.00 Uhr) - Jungfraubahn: Ergebnis 2018 + BMK - GV: Givaudan, Autoneum, Inficon, Zehnder Freitag: - Aevis: Ergebnis 2018 (Conf Call 10.00 Uhr) - Cosmo: Ergebnis 2018 + BMK - Perfect Holding: Ergebnis 2018 - GV: Also, Energiedienst, Valora WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: CS-CFA Index März (10.00 Uhr) KOF Konjunkturprognose Frühjahr (inkl. MK) (10.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.04. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (Nachfrist 19.3. bis 2.4.) - E. Rothschild: Familie B. Rothschild bietet 17'945 Fr./Aktie (9.5. bis 6.6.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Alcon (09.04.2019, direkte Aufnahme in SMI) - Medacta ("am oder um den" 04.04.2019) - Stadler Rail (angekündigt für 'in den nächsten Monaten') EX-DIVIDENDE DATEN: per 28.3.: - Schindler (4,00 Fr.) per 1.4.: - Autoneum (3,60 Fr.) - Givaudan (60,00 Fr.) - Implenia (0,50 Fr.) - Zehnder (0,80 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,1213 - USD/CHF: 0,9958 - Conf-Future: -43 BP auf 157,92% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,382% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,30% auf 9'418 Punkte (08.10 Uhr) - SMI (Dienstag): +0,90% auf 9'389 Punkte - SLI (Dienstag): +0,60% auf 1'433 Punkte - SPI (Dienstag): +0,98% auf 11'146 Punkte - Dow Jones (Dienstag): +0,55% auf 25'658 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,71% auf 7'692 Punkte - Dax (Dienstag): +0,6% auf 11'419 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,23% auf 21'379 Punkte STIMMUNG - Erneut freundliche Eröffnung erwartet

tt/kw

(AWP)