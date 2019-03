UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika: Philippe Jost neuer Leiter Construction und KL-Mitglied - Aevis 2018: Reinverlust von 6,6 Mio Fr. (VJ Gewinn 1,1 Mio) EBITDA 70,1 Mio Fr. (VJ 79,4 Mio) Gesamtumsatz 657,2 Mio Fr. (VJ 663,1 Mio) Dividende von 1,10 Fr. pro Aktie vorgeschlagen (VJ 0,55 Fr.) 2019: Sind weiter offen für Investoren bei Tochtergesellschaften - Cosmo 2018: Umsatz 65,6 Mio EUR (VJ 67,2 Mio) Nettoverlust 18,1 Mio EUR (VJ -32,3 Mio) Barmittel u. Ähnliches 210,7 Mio EUR (H1: 84,3 Mio;VJ: 144,9 Mio) 2019: Fokus auf Aemcolo-Lancierung u. Zulassungsantrag für Remimazolam - Barry Callebaut baut Kakao-Verarbeitungskapazitäten in Elfenbeinküste aus - Ceva ernennt Renee Toh zur Verantwortlichen für den Schifffracht-Einkauf - DKSH schliesst Übernahme des Distributionsgeschäfts von Auric Pacific ab - Perfect Holding 2018: Umsatz 16,2 Mio Fr. (VJ 17,6 Mio) Nettobetriebsverlust 0,8 Mio Fr. (VJ -0,5 Mio) Hoher Oxygen-Abschreiber belastet Kapitalmassnahmen geplant - Meyer Burger erwirbt definitiv 18,4 Prozent an Oxford PV - Spice Private Equity 2018: Reinverlust von 22,1 Mio USD (VJ -1,7 Mio) - Straumann: Tochter ClearCorrect und Align legen langjährige Patentstreits bei Einmalaufwand von 8 Mio. Fr. im ersten Halbjahr 2019 erwartet - Valiant: Hanspeter Kaspar wird neuer Finanzchef - VAT: Kurzarbeit für 400 Produktionsarbeiter in Haag geht weiter - Wisekey lanciert Identitäts-System "SensorID" für IoT-Anwendungen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Stadler: Erster Metro-Auftrag in USA gewonnen - 127 Züge für Atlanta Auftragswert 600 Mio Dollar BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Medartis: Endeavour Medtech hält nach Auflösung einer Gruppe 4,99% - Meier Tobler: Ferguson mit Reorganisation -Aktien gehen zu Ferguson Newco über - Sonova: BlackRock meldet Anteil von 4,98% - Vifor: BNP Paribas stockt Anteil auf 6,66% auf PRESSE FREITAG - Liquidierung der umstrittenen GAM-Fonds verzögert sich (FT) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Aevis: Conference Call zu Ergebnis 2018 - Cosmo: BMK 2018, Zürich - GV: Also, Energiedienst, Valora Montag: - GV: Belimo, Clariant Dienstag: - Medartis: Ergebnis + BMK 2018 - GV: Mobimo, Newron, Swisscom, Vontobel WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - KOF Konjunkturbarometer (09.00 Uhr) - BFS: Detailhandelsumsätze Februar 2019 (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) März 2019 (Montag) - EFD: MK Länderexamen IWF, Bern (Montag) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise März 2019 (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SNB weiterhin für Interventionen bereit - Franken bleibt hoch bewertet SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.04. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (Nachfrist 19.3. bis 2.4.) - Ed de Rothschild: Familie Rothschild bietet 17'945 Fr./Aktie (9.5. bis 6.6.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Alcon (09.04.2019, direkte Aufnahme in SMI) - Medacta ("am oder um den" 04.04.2019) - Stadler Rail (angekündigt für 'in den nächsten Monaten') EX-DIVIDENDE DATEN: per 1.4.: - Autoneum (3,60 Fr.) - Givaudan (60,00 Fr.) - Implenia (0,50 Fr.) - Zehnder (0,80 Fr.) per 2.4.: - Also (3,00 Fr.) - Energiedienst (0,75 Fr.) - Inficon (17,00 Fr.) - SPS (3,80 Fr.) - Valora (12,50 Fr.) per 3.4.: - Belimo (100 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1189 - USD/CHF: 0,9957 - Conf-Future: -29 BP auf 157,96% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,376% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,32% auf 9'436,19 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): +0,16% auf 9'406 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,11% auf 1'435 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,19% auf 11'162 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +0,36% auf 25'717 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,34% auf 7'669 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,08% auf 11'428 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,82% auf 21'206 Punkte STIMMUNG - Festere Kurse erwartet

