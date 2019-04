UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erhält Zulassung für Schuppenflechtemittel Cosentyx in China - Novartis-Tochter Avexis kauft US-Produktion für Genetherapien - Roche-Ziel Spark Therapeutics wird von eigenen Aktionären verklagt - AMS schliesst Aktienrückkauf ab - Insgesamt 6,75 Mio Aktien zurückgekauft - Kühne + Nagel unterstützt Singapore Airlines bei Arbeiten an der A380-Flotte - Medartis 2018: Bereinigter EBITDA (ohne IPO-Kosten) 17,6 Mio Fr. Reingewinn 4,2 Millionen Fr. (VJ 0,9 Mio) 2019: Wollen breit abgestütztes zweistelliges Wachstum erreichen Detaillierter Ausblick soll mit H1-Ergebnissen folgen - HBM erwartet Jahresgewinn 2018/19 von rund 180 Millionen Fr. - Landis+Gyr erhält von Ameren Missouri Auftrag für 1,4 Mio Smart Meter - Vontobel schliesst Kauf der US-Vermögensverwaltung von Lombard Odier ab - Belimo-Aktionäre wählen Patrick Burkhalter zum neuen Präsidenten - SFS übernimmt Triangle Fastener Corporation - Umsatz von 70 Mio Dollar - Emmi übernimmt Mehrheit an österreichischer Leeb Biomilch - Fundamenta startet Kapitalaufnahme für Anlagestiftung - Bei Alpiq stellt EDF neuen Verwaltungsrat NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Safra Sarasin übernimmt in Gibraltar Private Banking von Lombard Odier BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Meyer Burger: Norges Bank erhöht auf 3,11% - Eigenanteil von 0,39%/15,15% - Swissquote meldet eigenen Anteil von 3,003%/2,536% - Siegfried: Credit Suisse Funds erhöht Anteil leicht auf 3% - Landis+Gyr: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,08% - GAM: BlackRock senkt Anteil auf 2,86% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Medartis: BMK 2018 GV: Newron, Swisscom, Mobimo, Vontobel Mittwoch: - Varia US: Ergebnis, BMK 2018 - Zwahlen et Mayr: Ergebnis 2018 (nachbörslich) GV: Sulzer, Zurich Insurance, Geberit Donnerstag: - Coltene: Ergebnis, BMK 2018 GV: Mobilezone, PSP Swiss Property, Intershop, Rieter, Bobst WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Landesindex der Konsumentenpreise März (08.30 Uhr) BFS: Touristische Beherbergungen Februar 2019 (Donnerstag) - EU: Erzeugerpreise 02/19 (11.00 Uhr) Arbeitsmarktzahlen 02/19 (11.00 Uhr) - US: Auftragseingang langlebige Güter 02/19 (vorläufig, 14.30 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.04. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (Nachfrist 19.3. bis 2.4.) - Edmond Rothschild: Familie B. Rothschild bietet 17'945 Fr./Aktie (9.5.-6.6.) - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (Abschluss Q4) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Medacta geplant per 04.04.2019 - Alcon am 09.04.2019, direkte Aufnahme in SMI - Stadler Rail geplant per 12.4.2019 EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Also (3,00 Fr.) - Energiedienst (0,75 Fr.) - Inficon (17,00 Fr.) - SPS (3,80 Fr.) - Valora (12,50 Fr.) per 3.4.: - Belimo (100 Fr.) per 4.4.: - Clariant (0,55 Fr.) - Mobimo (10,00 Fr.) - Swisscom (22,00 Fr.) - Vontobel (2,10 Fr.) per 5.4.: - Geberit (10,80 Fr.) - Sulzer (3,50 Fr.) - Zurich Insurance (19,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1194 - USD/CHF: 0,9989 - Conf-Future: -51 BP auf 157,22% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,320% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,07% auf 9'531 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): +0,64% auf 9'538 Punkte - SLI (Montag): +0,98% auf 1'465 Punkte - SPI (Montag): +0,69% auf 11'319 Punkte - Dow Jones (Montag): +1,27% auf 26'258 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,29% auf 7'829 Punkte - Dax (Montag): +1,35% auf 11'682 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,02% auf 21'505 Punkte STIMMUNG - Brexit-Chaos nimmt kein Ende

uh/ra

(AWP)