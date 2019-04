UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche verlängert Übernahmeofferte an Spark Therapeutics bis 2. Mai Bislang wurden etwa 29,4% der Spark-Aktien angedient - Alcon ersetzt Julius Bär im SMI - Dufry fliegt aus SLI, Aryzta aus SMIM - Novartis-Tochter Sandoz reicht Antrag für Pegfilgrastim bei FDA neu ein - Lonza gründet Joint Venture mit Chr. Hansen für biotherapeutische Produkte - Temenos gründet Innovations-Kollektiv zusammen mit diversen Banken - Vontobel: Kundenvermögen Ende Februar bei 207,1 Mrd Fr. (Ende 2018: 192,6 Mrd) Im Vergleich zu Vorjahr verhaltener ins Jahr gestartet - Varia US Properties 2018: Gesamtertrag +14,3% auf 100,8 Mio Dollar Dividende von 2,50 Fr. je Aktie vorgeschlagen Für 2019 erwarten wir erneut gute Zahlen 2019: Org. Wachstum der Mieterträge von 2,5-3% - Santhera beschafft sich frisches Kapital gibt bis zu 500'000 Namenaktien aus; Kreditlinie über 15 Mio Fr. erwägt zudem "Monetarisierung bestimmter Vermögenswerte" - Ceva: CMA CGM hält nach Nachfrist 97,89 Prozent - Castle Alternative Invest 2018 mit Rückgang des NAV von 2,9 Prozent - EPH kehrt in Gewinnzone zurück - Medacta-IPO: Aktien sollen zu 96 Fr. ausgegeben werden (Preisspanne 88-104 Fr) - Meyer Burger nominiert nur noch vier Verwaltungsräte - Eric Meurice tritt ab - Wisekey schliesst Übernahme von 22 Prozent an Tarmin ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Gategroup gewinnt Auftrag von spanischer Airline - Swissgrid mit stabilem Ergebnis - Beschleunigter Netzausbau nötig BETEILIGUNGSMELDUNGEN Aryzta: Credit Suisse Funds erhöht Anteil auf 3,18% - Intershop: AXA Leben senkt Anteil auf 3,59% - PSP: Credit Suisse Funds erhöht Anteil auf 3,00% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Varia US: BMK 2018 - Zwahlen et Mayr: Ergebnis 2018 (nachbörslich) - GV: Sulzer, Zurich Insurance, Geberit Donnerstag: - Coltene: Ergebnis, BMK 2018 - GV: Mobilezone, PSP Swiss Property, Intershop, Rieter, Bobst Freitag: - Ems-Chemie: Umsatz Q1 - Orascom DH: Ergebnis 2018 + Conf. Call - GV: Forbo, Straumann, Tamedia WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: PMI Dienste März 2019 (endgültig) (09.15 Uhr) - US: ADP-Beschäftigung März 2019 (14.15 Uhr) Fed-Präsident von Atlanta, Bostic, hält eine Rede (14.30 Uhr) Markit PMI Dienste März 2019 (endgültig) (15.45 Uhr) ISM-Index Dienste März 2019 (16.00 Uhr) Energieministerium Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) - CH: BFS - Touristische Beherbergungen Februar 2019 (Donnerstag) SNB: Devisenreserven März 2019 (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - CN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste März +3,3 auf 54,4 Punkte SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.04. - Ausserordentliche Indexänderungen per 9./10. April SMI: Alcon ersetzt Julius Bär SLI: Alcon ersetzt Dufry SMIM: Julius Bär ersetzt Aryzta - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (Nachfrist 19.3. bis 2.4.) - Edmond Rothschild: Familie B. Rothschild bietet 17'945 Fr./Aktie (9.5.-6.6.) - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (Abschluss Q4) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Medacta geplant per 04.04.2019 - Alcon am 09.04.2019, direkte Aufnahme in SMI - Stadler Rail geplant per 12.4.2019 EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Belimo (100 Fr.) per 4.4.: - Clariant (0,55 Fr.) - Mobimo (10,00 Fr.) - Swisscom (22,00 Fr.) - Vontobel (2,10 Fr.) per 5.4.: - Geberit (10,80 Fr.) - Sulzer (3,50 Fr.) - Zurich Insurance (19,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1203 - USD/CHF: 0,9980 - Conf-Future: +4 BP auf 157,26% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,317% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,33% auf 9'568 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): -0,02% auf 9'537 Punkte - SLI (Dienstag): +0,15% auf 1'467 Punkte - SPI (Dienstag): unv. auf 11'319 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -0,30% auf 26'179 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,25% auf 7'849 Punkte - Dax (Dienstag): +0,62% auf 11'755 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,97% auf 21'713 Punkte STIMMUNG - Hoffnung auf Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China

