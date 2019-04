UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - SGS kauft US-Prüffirma TEC Services - Sika baut Mörtelwerk in Alexandria in Ägypten aus - Richemont wird künftig jedes Quartal über den Geschäftsgang informieren - Medacta-IPO: Ausgabepreis bei 96 Franken festgelegt (Spanne 88 bis 104 Fr.) - Coltene 2018: EBIT 23,7 Mio Fr. (VJ 25,5 Mio) Reingewinn 14,9 Mio Fr. (VJ 19,1 Mio) Dividende von 3,00 Fr. je Aktie vorgeschlagen (VJ 3,00 Fr.) 2019: Steigerung der EBIT-Marge erwartet - weitere Integrationskosten Kräftiges Wachstum erwartet - Zwahlen&Mayr 2018: Umsatz 62,0 Mio Fr. (VJ 54,90 Mio) Reingewinn 2,34 Mio Fr. (VJ 2,46 Mio) - Comet-Aktionär Veraison hält an Kundert als VRP fest Veraison: Rechtsgutachten zeigt Mängel bei GV-Einladung - BFW Liegenschaften schliesst Aktienrückkaufprogramm ab - Ceva nominiert nach Übernahme durch CMA CGM neue Verwaltungsratsmitglieder - GAM nominiert drei neue Mitglieder für den Verwaltungsrat - MCH Group schlägt drei neue Verwaltungsräte zur Wahl vor - Zehnder: Johannes Bollmann wird Mitglied der Gruppenleitung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Raiffeisen-Verwaltungsrat bezog 2018 knapp 6 Prozent mehr Entschädigung - Gategroup: Verkauf von HNA an RRJ abgeschlossen BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: UBS Fund Management senkt Anteil unter 3% - Cassiopea: UBS Fund Management senkt Anteil unter 3% - Coltene: Esola Beteiligungsverwaltungs GmbH hält 10,02% - Givaudan: Blackrock erhöht Anteil auf 5,05% - Implenia: Credit Suisse Funds erhöht Anteil auf 5,2% - Intershop: Hansjörg Graf meldet Beteiligung von 3% - Landis+Gyr: Norges Bank senkt Anteil auf 2,87% - Meyer Burger: Oxford PV senkt Anteil unter 3% - Eigenanteil von 0,35%/4,77% - VZ Holding: Capital Group senkt Anteil auf 2,87% PRESSE DONNERSTAG - Raiffeisen-Zentrale soll Abbau von 200 Stellen erwägen (CH Media) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Coltene: BMK 2018 - Medacta: Erster Handelstag SIX - GV: Mobilezone, PSP Swiss Property, Intershop, Rieter, Bobst Freitag: - Ems-Chemie: Umsatz Q1 - Orascom DH: Ergebnis 2018 + Conf. Call - GV: Forbo, Straumann, Tamedia Montag: - Conzzeta: Trading Update Q1 - Burkhalter: Ergebnis 2018 + BMK 2018 - GV: Calida, Luzerner KB WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Touristische Beherbergungen Februar 2019 (08.30 Uhr) - EU: EZB Sitzungsprotokoll 7.3.19 (13.30 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) Fed-Präsidentin von Cleveland, Mester, hält eine Rede (19.00 Uhr) - CH: Devisenreserven März 2019 (Freitag) Produzenten- und Importpreisindex März 2019 (Montag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.04. - Ausserordentliche Indexänderungen per 9./10. April SMI: Alcon ersetzt Julius Bär SLI: Alcon ersetzt Dufry SMIM: Julius Bär ersetzt Aryzta - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (Nachfrist 19.3. bis 2.4.) - Edmond Rothschild: Familie B. Rothschild bietet 17'945 Fr./Aktie (9.5.-6.6.) - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (Abschluss Q4) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Medacta geplant per HEUTE - Alcon am 09.04.2019, direkte Aufnahme in SMI - Stadler Rail geplant per 12.4.2019 EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Clariant (0,55 Fr.) - Mobimo (10,00 Fr.) - Swisscom (22,00 Fr.) - Vontobel (2,10 Fr.) per 5.4.: - Geberit (10,80 Fr.) - Sulzer (3,50 Fr.) - Zurich Insurance (19,00 Fr.) per 8.4.: - Bobst (1,50 Fr.) - Intershop (22,00 Fr.) - PSP (3.50 Fr.) - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1217 - USD/CHF: 0,9979 - Conf-Future: -43 BP auf 156,82% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,280% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,15% auf 9'555 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): +0,35% auf 9'570 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,68% auf 1'477 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,43% auf 11'368 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): +0,15% auf 26'218 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,60% auf 7'896 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,7% auf 11'954 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,05% auf 21'725 Punkte STIMMUNG - Klare Impulse fehlen

