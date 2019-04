UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - SGS übernimmt WLN Indonesia - Umsatz 1,9 Mio Franken - Stadler Rail/IPO: Zuteilungspreis der Aktien mit 38 Franken festgelegt Erwarteter Free Float zwischen 38,16 und 43,41 Prozent - Airesis 2018: Umsatz +9% auf 152,9 Mio Fr. Gruppenverlust 0,8 Mio Fr. (VJ -2,8 Mio Fr.) - LUKB Q1: Geschäftserfolg 59,3 Mio Fr. (VJ 58,8 Mio) Konzerngewinn 50,7 Mio Fr. (VJ 50,4 Mio) Nettoneugeld 147 Mio Fr. (VJ 379 Mio) 2019: Erwarten weiter Konzerngewinn zwischen 195 und 203 Mio Franken - Banque Profil de Gestion erwartet im Q1 tiefere Resultate als im Vorjahr - LUKB plant Emission weiterer Tier 1-Anleihe - Axpo beruft Martin Keller als Vertreter des Kantons Aargau in den VR - Tecan beruft Wael Yared als Entwicklungsleiter in die Geschäftsleitung - BB Biotech schliesst aktuelles Aktienrückkaufprogramm ab und lanciert neues - Castle AI: Aktionär BKS Global stellt Antrag auf Sonderdividende - Polyphor erhält von FDA für Antibiotikum Murepavadin QIDP-Status - Banque Profil de Gestion erwartet tieferes Ergebnis für erstes Quartal - Castle AI: Aktionär BKS Global stellt Antrag auf Sonderdividende - LUKB plant Emission weiterer Tier 1-Anleihe NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Kuros: Nice&Green meldet Erwerbspositionen von 7,97% - New Venturetec: Siegrist/Mari/Biner/Erni melden 22,17% nach Gruppenbildung - Givaudan: Blackrock senkt Anteil auf 4,97% - Ceva Logistics: Diverse Beteiligungsmeldungen nach CMA-CGM-Offerte - Sonova: BlackRock meldet Anteil von 4,99% - Sunrise: Norges Bank meldet Anteil von 2,996% - Alpiq: Schweizer Kraftwerksbeteiligungs-AG meldet Anteil von 87,92% - Temenos meldet Eigenanteil von 2,54%/5,026% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: Hochdorf, Allreal, Arbonia, Asmallworld, Polyphor, Titlisbahnen Montag: - Conzzeta: Trading Update Q1 - Burkhalter: Ergebnis 2018 - BFS: Produzenten- und Importpreisindex März 2019 - Burkhalter: BMK 2018, Zürich - MK UBS: Ökologische Nachhaltigkeit in CH-Unternehmen, Zürich - GV: Calida, Luzerner KB Dienstag: - VAT: Trading update Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Adval Tech: BMK 2018, Bern - Temenos: Ergebnis Q1 - Villars: Ergebnis 2018 - Alpine Select: Ergebnis 2018 - GV: Adecco, Barry Callebaut, Cicor, Conzzeta, IVF Hartmann, Komax Molecular Partners, Tecan WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Industrieproduktion 02/19 (11.00 Uhr) - US: Im- und Exportpreise 03/19 (14.30 Uhr) Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank, Washington (15.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 04/19 (vorab) (16.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.04. - Übernahmeangebote: - Edmond Rothschild: Familie B. Rothschild bietet 17'945 Fr./Aktie (9.5.-6.6.) - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (Abschluss Q4) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Ascom (0,45 Fr.) - Bachem (2,75 Fr.) - Huber+Suhner (2,50 Fr.) - Julius Bär (1,50 Fr.) - Kudelski (0,10 Fr.) - Sunrise (4,20 Fr.) - Tornos (0,28 Fr.) per 15.4.: - Emmi (9,00 Fr.) - Kardex (4,00 Fr.) - Nestlé (2,45 Fr.) - Orior (2,24 Fr.) - SFPI (3,60 Fr.) per 16.4.: - Allreal (6,50 Fr.) - Arbonia (0,20 Fr.) - Hochdorf (4,00 Fr.) - Hiag (3,90 Fr.) - Schweiter (40,00 Fr.) - Titlis (9,40 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1313 - USD/CHF: 1,0026 - Conf-Future: -11 BP auf 156,79% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,266% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,06% auf 9'543 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): -0,07% auf 9'549 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,21% auf 1'478 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,07% auf 11'401 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): -0,05% auf 26'143 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,21% auf 7'947 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,25% auf 11'935 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,73% auf 21'871 Punkte STIMMUNG - Stadler Rail rauscht an die Börse

