UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sonova 2018/19: Umsatz 2,76 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 2,76 Mrd) Adj. EBITA 594,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 595,8 Mio) Reingewinn 460,2 Mio Fr. (VJ: 407,4 Mio) 2019/20: Umsatzwachstum in LW von 6-8% erwartet Bereinigter EBITA plus 9-13% erwartet CEO: Sivantos/Widex-Fusion verändert Marktumfeld kaum - Temenos gibt neue Mittelfristziele bekannt Jährliches Umsatzplus (Non-IFRS) von mindestens 10-15% Jährliches EPS-Wachstum (Non-IFRS) von mindestens 15% EBIT-Marge (Non-IFRS) von über 36% angepeilt - Vifor dosiert ersten Patienten mit Herzinsuffizienz in Studie mit Veltassa - BKW: Berner Regierung fordert Überprüfung des Vergütungsmodells Verwaltungsrat überprüft Entschädigungsmodell und informiert dazu an GV - Investis profitiert von Steuerreform im Kanton Genf löst latente Steuern von 61 Mio Fr. auf - Ascom gewinnt Grossauftrag für Myco-3-Smartphone - Volumen von 3,5 Mio Fr. - Rapid Nutrition ernennt Doug Kuskopf-Dallas zum Verkaufsleiter Australien - Santhera und Uni Basel forschen gemeinsam auf dem Gebiet der Muskeldystrophie - SHL ernennt interimistischen Geschäftsführer für Deutschland - Swiss Prime Site will mit "2226" Betriebskosten halbieren NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - SIX beruft zwei neue Verwaltungsräte BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 5,14% - Partners Group: Morgan Stanley meldet Anteil von 15,79% - Dufry: BlackRock meldet Anteil von 3,25%/0,61% - Leclanché: ACE Energy senkt Anteil auf 2,68% - Meyer Burger: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,44% - Perrot Duval: Jürg Keller senkt Anteil auf 1,48% PRESSE DIENSTAG - keine relevanten Meldungen ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Sonova: BMK 2018/19 - Temenos: Capital Markets Day - GV: Burkhalter, Kuros, Wisekey, VSRB Mittwoch: - Novartis: Investorenveranstaltung - Lem: Ergebnis 2018/19 + BMK - Züblin: Ergebnis 2018/19 + BMK - GV: Poenina, Warteck Donnerstag: - Novartis: Investorenveranstaltung (2. Tag) - Ypsomed: Ergebnis + BMK 2018/19 - GV: Adval Tech, CFT, Swatch, Zur Rose WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: OECD - Schweizer Konjunkturaussichten (11.00 Uhr) - EU: OECD Wirtschaftsausblick (11.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 05/19 (16.00 Uhr) - US: Wiederverkäufe Häuser 04/19 (16.00 Uhr) - CH: BFS Produktions-, Auftrags- und Umsatzstatistik sek. Sektor Q1 (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.06. - Übernahmeangebote: - Edmond Rothschild: Familie B. Rothschild bietet 17'945 Fr./Aktie (9.5.-6.6.) - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (28.5.-26.6.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Kapitalerhöhungen etc.: - SGKB: Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot und Aktienplatz.(bis 23.5.,12.00h) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Alpine Select (0,30 Fr.) - Edisun (1,00 Fr.) - Phoenix Mecano (17,00 Fr.) per 22.05.: - APG (10,00 Fr.) - Villars (8,00 Fr.) per 23.5.: - Burkhalter (3,90 Fr.) per 24.05.: - Warteck (70,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - EUR/CHF: 1,1275 - USD/CHF: 1,0112 - Conf-Future: -26 BP auf 157,99% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,342% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: .+0,37% auf 9'618 Punkte (08.25 Uhr) - SMI (Montag): -0,80% auf 9'582 Punkte - SLI (Montag): -1,12% auf 1'477 Punkte - SPI (Montag): -0,80% auf 11'579 Punkte - Dow Jones (Montag): -0,33% auf 25'680 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -1,46% auf 7'702 Punkte - Dax (Montag): -1,61% auf 12'041 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,14% auf 21'272 Punkte STIMMUNG - Leichte Gegenbewegung zum Vortag zeichnet sich ab - Handelsstreit bleibt dominierendes Thema

pre/rw

(AWP)