UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erreicht in Phase-II-Studie mit Asthma-Kombination gute Ergebnisse - Lem 2018/19: Umsatz 321,6 Mio Fr. (AWP Konsens: 317,1 Mio) EBIT 64,8 Mio Fr. (AWP Konsens: 63,7 Mio) Reingewinn 52,4 Mio Fr. (AWP Konsens: 50,4 Mio) Dividende von 42 Fr. pro Aktie (VJ 40 Fr.) 2019/20: Rechnen mit einer erneut soliden Finanzperformance - Warteck plant Erhöhung des Aktienkapitals zur Finanzierung von Wachstum Ausgabe von bis zu 49'500 voll zu liberierenden Namenaktien Aktionärsgruppe Familie Christoph Müller macht Erhöhung mit - Züblin: VR-Präsident und CEO Iosif Bakaleynik tritt zurück Als Nachfolger als VRP wird Wolfgang Zürcher vorgeschlagen 18/19: Mietertrag 8,1 Mio Fr. (VJ 8,1 Mio) Gewinn von 6,2 Mio Fr. (VJ: -29,3 Mio) Dividende von 1,00 Fr. je Aktie (VJ 1,00) Sind bestrebt, das Immobilienportolio weiter auszubauen - Blackstone Resources will gemeinsam mit Partner in Chile nach Lithium suchen - Castle Private Equity beendet Aktienrückkaufprogramm vorzeitig neues Rückkaufprogramm wird erwogen - EEII steigert im ersten Quartal Inneren Wert NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Bundesverwaltungsgericht: Weko-Sanktion von 7 Mio Fr. gg SIX-Firma bestätigt BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: BlackRock meldet leicht tieferem Anteil von 5,09% - Meyer Burger: Norges Bank senkt Anteil auf 2,53% - Mobilezone: Wilke Stroman (SH Telekom) meldet Anteil von 5,465% - Siegfried: Norges Bank erhöht und senkt Anteil - zuletzt 2,97% PRESSE MITTWOCH - UBS kurz vor Einigung mit Italien - Zahlung von 110 Mio Euro (Bloomberg) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Novartis: Investorenveranstaltung - Lem: BMK 2018/19 - Züblin: BMK 2018/19 - GV: Poenina, Warteck Donnerstag: - Novartis: Investorenveranstaltung (2. Tag) - Ypsomed: Ergebnis + BMK 2018/19 - GV: Adval Tech, CFT, Swatch, Zur Rose Freitag: - Julius Bär: Interim Statement - GV: BKW, Lalique, Perfect Holding WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Rede von Fed-Präsident von St.Louis James Bullard in Hong Kong (07.00 Uhr) EIA Energieministerium Ölbericht (16.30 Uhr) FOMC Sitzungsprotokoll 1.5.19 (20.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.06. - Übernahmeangebote: - Edmond Rothschild: Familie B. Rothschild bietet 17'945 Fr./Aktie (9.5.-6.6.) - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (28.5.-26.6.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Kapitalerhöhungen etc.: - SGKB: Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot und Aktienplatzierung (bis 23.5., 12.00h) - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - APG (10,00 Fr.) - Villars (8,00 Fr.) per 23.5.: - Burkhalter (3,90 Fr.) per 24.05.: - Warteck (70,00 Fr.) per 27.5.: - Adval Tech (4,20 Fr.) - Poenina (1,70 Fr.) - Swatch Group (I 8,00 Fr., N 1,60 Fr.) - CFT (5,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,12856 - USD/CHF: 1,0116 - Conf-Future: -20 BP auf 157,79% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,340% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,04% auf 9'620 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): +0,44% auf 9'624 Punkte - SLI (Dienstag): +0,77% auf 1'489 Punkte - SPI (Dienstag): +0,51% auf 11'638 Punkte - Dow Jones (Dienstag): +0,77% auf 25'877 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,08% auf 7'786 Punkte - Dax (Dienstag): +0,85% auf 12'143 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,05% auf 21'283 Punkte STIMMUNG - Abwartend - kaum Impulse

tt/rw

(AWP)