UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé prüft "strategische Optionen" für Beteiligung an brasilianischem JV - Novartis IR-Veranstaltung: Wollen Wachstum mit Blockbustern vorantreiben Bauen führende Position von bis zu 25 weiteren Blockbustern aus Bis 2021 sind 10 weitere Lancierungen geplant Transformationsprozess auf gutem Weg - auch bei Sandoz Gute Fortschritte bei Anstrengungen zur Produktivität Bleiben bei Kapitalallokation "diszipliniert und aktionärsfreundlich" Wollen starke und wachsende Dividende, wertschöpfende Bolt-on-Deals - Santhera schliesst Lizenzvereinbarung mit Chiesi Group für Raxone bei LHON - Lizenzvereinbarung hat Gesamtwert von bis zu 105 Millionen Fr. - Ypsomed 2018/19: Umsatz 453,8 Mio Fr. (VJ 466,1 Mio) EBIT 73,3 Mio Fr. (VJ 61,1 Mio) Reingewinn 60,1 Mio Fr. (VJ 52,1 Mio) Dividende 0,55 Fr. je Aktie (VJ 1,40 Fr.) 2019/20: Umsatz von rund 415 Mio Fr. erw. - EBIT von 25-30 Mio Fr. - Coltene: Forschungsleiter Mannschedel scheidet aus Gruppenleitung aus - Compagnie Financière Tradition: Dividende 2018 von insgesamt 7,97 Franken - Nebag nimmt mit Verkauf von Biella-Neher-Anteilen 5,1 Mio Fr. ein - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: BlackRock meldet höheren Anteil von 5,15% - Autoneum: Martin & Rosmarie Ebner melden Anteil von 3,10% - Castle Alternative: Alpine Select erhöht Anteil auf 10,34% - Julius Bär: Wellington senkt Anteil auf 4,97% - Leclanché: FEFAM meldet Anteil von 70,75% - Mobilezone: Haubrich meldet 5,487% - BlackRock 3,02% - VAT Group: UBS Fund Management senkt Anteil unter 3% - PRESSE DONNERSTAG - Keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Novartis: Investorenveranstaltung - Ypsomed: BMK 2018/19 - GV: Swatch, Adval Tech, CFT, Zur Rose Freitag: - Julius Bär: Interim Statement - GV: BKW, Lalique, Perfect Holding Montag: - Swiss Life: MK zu Betriebsrechnung 2018 - GV: Aevis, EEII WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/19 (vorläufig; 09.30 Uhr) ifo-Geschäftsklima 0/19 (10.00 Uhr) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/19 (vorläufig; 10.00 Uhr) EZB Sitzungsprotokoll 10.4.2019 (13.30 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/19 (vorläufig; 15.45 Uhr) Verkauf neuer Häuser 04/19 (16.00 Uhr) - CH: BFS Beschäftigungsbarometer Q1 2019 (Montag) WIRTSCHAFTSDATEN - BFS: Industrieproduktion Q1 steigt um 3,7% zum Vorjahr - Umsatz +3,2% - Werbeumsätze der klassischen Medien weiter stark rückläufig Im GJ 2018 insgesamt -2,7 Prozent auf 4,61 Milliarden Franken SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.06. - Übernahmeangebote: - Edmond Rothschild: Familie B. Rothschild bietet 17'945 Fr./Aktie (9.5.-6.6.) - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (28.5.-26.6.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Kapitalerhöhungen etc.: - SGKB: Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot und Aktienplatzierung (bis 23.5.) - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Burkhalter (3,90 Fr.) per 24.05.: - Warteck (70,00 Fr.) per 27.5.: - Adval Tech (4,20 Fr.) - Poenina (1,70 Fr.) - Swatch Group (I 8,00 Fr., N 1,60 Fr.) - CFT (5,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,1243 - USD/CHF: 1,0084 - Conf-Future: +75 BP auf 158,54% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,340% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,19% auf 9'626,84 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): +0,22% auf 9'645 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,21% auf 1'492 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,33% auf 11'676 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): -0,39% auf 25'777 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,45% auf 7'751 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,21% auf 12'169 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,6% auf 21'151 Punkte STIMMUNG - Handelskonflikt USA/China belastet weiter Sentiment - Halbleiter-Werte vorbörslich deutlich unter Druck

mk/uh

(AWP)