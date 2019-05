UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär 4 Mte: Verwaltete Vermögen 427 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 410 Mrd) Netto-Neugeldzuflüsse annualisiert 3% (AWP-Konsens 5%) Bruttomarge 82 (AWP-Konsens: 86 BP) Cost/Income Ratio "unter 73%" (AWP-Konsens: 69%) Gesamtkapitalquote bei 19,2% (Ende 2018: 18,7%) Kostensenkungsprogramm auf Kurs - Sika schliesst Übernahme von französischem Mörtelhersteller Parex ab - Phoenix Mecano wechselt von IFRS auf Swiss GAAP FER - SGKB: Bezugsrechte für 49% der angebotenen neuen Namenaktien ausgeübt - U-Blox ernennt Markus Schaefer zum Verkaufs- und Marketingchef - Airopack sieht Dekotierung von der Schweizer Börse vor CEO Jean-Baptiste Lucas tritt per sofort zurück NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex meldet Anteil von 19,84%/35,93% - EFG: Capital Group baut Anteil ab auf 2,876% - GAM: SFM UK meldet Anteil von 3% - Idorsia: Gruppe Corely Belgium meldet Anteil von 3,63% - Leclanché meldet eigene Veräusserungspositionen von 5,18% - Relief Therapeutics: Gruppe Petrone baut Anteil auf 9,54% ab - Siegfried: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,03% - VAT Group: UBS Fund Management erhöht Anteil auf 3,004% - PRESSE FREITAG - Huawei will in der Schweiz in die Forschung investieren (SRF) - Schweiz entging knapp einem Strom-Blackout (TA) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: BKW, Lalique, Perfect Holding Montag: - Swiss Life: MK zu Betriebsrechnung 2018 - GV: Aevis, EEII Dienstag: - Burckhardt: Ergebnis 2018/19 + BMK - Dottikon ES: Ergebnis 2018/19 - GV: Cosmo, Romande Energie, Santhera WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Auftragseingang langlebige Güter 04/19 (14.30 Uhr) - CH: BFS-Beschäftigungsbarometer Q1 2019 (Montag) KOF Tourismusprognosen (Montag) Seco: BIP Quartalsschätzungen Q1 (Dienstag) EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte April (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.06. - Übernahmeangebote: - Edmond Rothschild: Familie B. Rothschild bietet 17'945 Fr./Aktie (9.5.-6.6.) - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (28.5.-26.6.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Kapitalerhöhungen etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Warteck (70,00 Fr.) per 27.5.: - Adval Tech (4,20 Fr.) - Poenina (1,70 Fr.) - Swatch Group (I 8,00 Fr., N 1,60 Fr.) - CFT (5,00 Fr.) per 28.5.: - BKW (1,80 Fr.) - Lalique (0,50 Fr.) per 29.5.: - Aevis Victoria (1,10 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1233 - USD/CHF: 1,0031 - Conf-Future: +44 BP auf 158,96% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,356% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,19% auf 9'612,86 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): -0,53% auf 9'594 Punkte - SLI (Donnerstag): -1,06% auf 1'476 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,59% auf 11'607 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): -1,11% auf 25'490 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -1,58% auf 7'628 Punkte - Dax (Donnerstag): -1,78% auf 11'952 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,16% auf 21'117 Punkte STIMMUNG - Leichte Erholung erwartet vor dem Wochenende - Julius Bär nach Zahlen etwas höher gesehen

