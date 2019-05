UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär ernennt Luigi Vignola zum Leiter des Bereichs Markets - Richemont-Chef Lambert wird mit 5,4 Mio Fr. entlöhnt - Alpiq: EDF hat Verkaufstransaktion der 25-Prozent-Beteiligung abgeschlossen Mit Transaktionsvollzug endet Konsortialvereinbarung mit EDF vorzeitig Die 4 Verwaltungsräte seitens EDF treten mit sofortiger Wirkung zurück Kurz nach Abschluss Übernahme (vora. 9.10.) wird Dekotierung beantragt CSA bietet Publikumsaktionären in Übernahmeangebot 70 Fr. je Aktie Alpiq-VR hat Fairness Opinion in Auftrag gegeben und wird Stellung nehmen Alpiq-Aktionärsgruppe würde Umwandlung Aktionärs-Hybriddarlehens begrüssen - Kudelski und HD Plus arbeiten weiterhin zusammen - Landis+Gyr schlägt Søren Thorup Sørensen zur Wahl in Verwaltungsrat vor - MCH Gruppe verkauft Beteiligung an der Art Düsseldorf - Oerlikon eröffnet Fabrik im US-Bundesstaat North Carolina - Panalpina: Übernahmekommission gewährt Panalpina Ausnahmen von Best Price Rule - Polyphor und Universität Zürich erhalten Fördergeld von Innosuisse - Romande Energie: Nicolas Conne leitet vorübergehend die Finanzabteilung - Warteck legt Bezugspreis für Kapitalerhöhung auf 1550 Fr. je Aktie fest rechnet mit Bruttoerlös von 76,7 Mio Fr. aus Kapitalerhöhung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Partners Group: Morgan Stanley erhöht Anteil auf 18,45% - Gurit: Alantra EQMC Asset Management senkt Anteil auf 4,91 Prozent - Mobimo: BlackRock erhöht Anteil auf 5,01% - Siegfried: Norges Bank senkt Anteil auf 2,92% - Tecan: Massachusetts Mutual meldet Anteil von <3% - VAT Group: Massachusetts Mutual meldet Anteil von <3%; Invesco mit 8,32% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Zur Rose: Gerichtsentscheid in Deutschland zu Apothekenautomaten - Spice Private: GV Donnerstag: - Auffahrt - keine Termine Freitag: - The Native Ergebnis 2018, - GV: Formulafirst WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: KOF Konjunkturbarometer (09.00 Uhr) CS-CFA Index Mai (10.00 Uhr) BFS Detailhandelsumsätze April 2019 (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - US-Finanzministerium: Schweiz nicht auf Liste von Währungsmanipulierern SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.06. - Übernahmeangebote: - Edmond Rothschild: Familie B. Rothschild bietet 17'945 Fr./Aktie (9.5.-6.6.) - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (28.5.-26.6.) - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (geplanter Beginn 24.7.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Kapitalerhöhungen etc.: - Warteck: Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtangebot (3.-12.6.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Aevis Victoria (1,10 Fr.) per 31.05.: - Romande Energie (36,00 Fr.) per 3.6.: - Spice Private Equity (0,95 USD) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1231 - USD/CHF: 1,0061 - Conf-Future: +7 BP auf 159,36% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,407% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,63% auf 9'619 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): -0,33% auf 9'681 Punkte - SLI (Dienstag): -0,13% auf 1'485 Punkte - SPI (Dienstag): -0,30% auf 11'711 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -0,93% auf 25'378 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,39% auf 7'607 Punkte - Dax (Dienstag): -0,37% auf 12'027 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -1,21% auf 21'003 Punkte STIMMUNG - Negativ - Zinsentwicklung schürt Konjunkturängste

