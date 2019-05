UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis vermeldet positive Resultate bei QUARTZ-Studie für QMF149 - Roche lanciert gemeinsam mit GE Healthcare "NAVIFY Tumor Board" - Partners Group investiert für Kunden in Confluent Health - Temenos verlängert Vertrag mit ARB Apex Bank - Bâloise ernennt Khoa Trinh zum Leiter Akquisition & Entwicklung Immobilien - EFG International lanciert angekündigtes Aktienrückkaufprogramm - Huber+Suhner kauft von deutscher Kathrein das Bahn- und Busantennen-Portfolio - SHL Telemedicine: Übernahmekommission reduziert Pflichtangebotspreis - Lumx-Fintech-Bereich sammelt in Finanzierungsrunde 7,5 Mio Fr. ein NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Julius Bär: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 5,0% - Swiss Re: BlackRock erhöht Anteil auf 5,05% - Burckhardt Compression: Invesco meldet Anteil von 3,86% - Interroll: Invesco meldet Anteil von 3,52% - Mobimo: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 4,95% - New Venturetec: Richard Wetter meldet Anteil von 4,02% - Tecan: Invesco meldet Anteil von 6,08% - Temenos: Invesco meldet Anteil von 3,62% - PRESSE FREITAG - Aluflexpack dürfte bald an Schweizer Börse kommen (Reuters Mittwoch) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Formulafirst: GV (12.00 Uhr), London - The Native Ergebnis 2018 (nachbörslich) Montag: - Keine Termine Dienstag: - Aryzta: Trading Update Q3 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Private Einkommen und Ausgaben 04/19 (14.30 Uhr) MNI Chicago PMI 05/19 (15.45 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/19 (16.00 Uhr) - CH: BWO Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Montag) BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Mai 2019 (Montag) Einkaufsmanager-Index (PMI) Mai 2019 (Montag) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BFS Detailhandelsumsatz April -0,1%/-0,7% (nom./real) - saisonber. +0,4% SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.06. - Übernahmeangebote: - Edmond Rothschild: Familie B. Rothschild bietet 17'945 Fr./Aktie (9.5.-6.6.) - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (28.5.-26.6.) - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (24.7.-7.9.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Warteck: Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtangebot (3.-12.6.) - Aevis: Aktiensplit 1 zu 5 (per 7.6. geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Romande Energie (36,00 Fr.) per 3.6.: - Spice Private Equity (0,95 USD) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1200 - USD/CHF: 1,0061 - Conf-Future: +23 BP auf 159,70% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,413% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,18% auf 9'525 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): -1,43% auf 9'542 Punkte - SLI (Mittwoch): -1,60% auf 1'462 Punkte - SPI (Mittwoch): -1,37% auf 11'550 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +0,17% auf 25'170 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,27% auf 7'568 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,54% auf 11'902 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -1,63% auf 20'601 Punkte STIMMUNG - feiertagsbedingt zurückhaltend, weitere Eskalationen an der Handelsfront

jb/cf

(AWP)