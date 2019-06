UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis präsentiert positive Daten zu Tafinlar/Mekinist-Kombi bei BRAF - Aevis Victoria zahlt 2014 ausgegebene Anleihe in Höhe von 145 Millionen zurück - Burkhalter kauft Elektrotechnikunternehmen mit Jahresumsatz von 3 Mio Fr. - Ceva ernennt Aymeric Chandavoine zum COO Freight Management - Dufry erwirbt Mehrheit an RegStaer Vnukovo (Umsatz 2018: 59 Mio EUR) - Zur Rose intensiviert Zusammenarbeit mit Migros NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Vifor: BNP Paribas meldet Anteil von 6,84% - Zur Rose: Lock up-Gruppe VR/GL meldet Anteil von <3% - PRESSE MITTWOCH - Keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch - GV: AMS, Blackstone Res Donnerstag - GV: Airesis Freitag - New Value: Ergebnis 2018/19 - GV: Groupe Minoteries WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Touristische Beherbergungen April 2019/Wintersaison (8.30 Uhr) - EU: PMI Dienste Mai 2019 (endgültig; 10.00 Uhr) Einzelhandelsumsatz April 2019 (11.00 Uhr) Erzeugerpreise April 2019 (11.00 Uhr) - US: ADP Beschäftigung Mai 2019 (14.15 Uhr) Markit PMI Dienste Mai 2019 (endgültig; 15.45 Uhr) ISM Index Dienste Mai 2019 (16.00 Uhr) Energieministerium Ölbericht (Woche; 16.30 Uhr) Fed-Präsident von Atlanta, Raphael Bostic, hält eine Rede (17.00 Uhr) Fed Beige Book (20.00 Uhr) - CH: Seco Arbeitsmarktdaten Mai 2019 (Freitag) SNB Devisenreserven Mai 2019 (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.06. - Übernahmeangebote: - Edmond Rothschild: Familie B. Rothschild bietet 17'945 Fr./Aktie (9.5.-6.6.) - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (28.5.-26.6.) - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (24.7.-7.9.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Aluflexpack (per 28. Juni geplant) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Warteck: Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtangebot (3.-12.6.) - Aevis: Aktiensplit 1 zu 5 (per 7.6. geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1163 - USD/CHF: 0,9904 - Conf-Future: -7 BP auf 159,48% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,459% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,29% auf 9'625,20 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): -0,05% auf 9'598 Punkte - SLI (Dienstag): +0,28% auf 1'469 Punkte - SPI (Dienstag): -0,27% auf 11'601 Punkte - Dow Jones (Dienstag): +2,06% auf 25'332 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +2,65% auf 7'527 Punkte - Dax (Dienstag): +1,51% auf 11'971 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,80% auf 20'776 Punkte STIMMUNG - Positive US-Vorgaben dank Zinshoffnungen lassen höhere Eröffnung erwarten

(AWP)