UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Weko büsst Grossbanken wegen Devisenkartell mit 90 Mio Fr. Untersuchung gegen CS wird im ordentlichen Verfahren fortgeführt UBS entgeht Strafe wegen Meldung des Kartells Untersuchung gegen ZKB und Julius Bär eingestellt Bussen für Barclays, Citigroup, JPMorgan, MUFG und RBS stellt Untersuchung Edelmetalle ein - Verdacht nicht erhärtet - Julius Bär nimmt AT1-Anleihe über 300 Mio Franken auf - Novartis legt Daten zu Produktkandidat Iscalimab vor - Airopack: Kantonsgericht Zug gewährt definitive Nachlassstundung - Castle Alternative beendet Aktienrückkaufprogramm und lanciert neues - KTM Industries verstärkt Präsenz in Australien und Neuseeland - PEH 218/19: Unveränderte Dividende von 2,00 Fr. je Aktie - Relief Therapeutics mit Kapitalerhöhung nach Ausübung Aktienzeichnung - Tecan bestätigt finanziellen Ausblick für Geschäftsjahr 2019 will organische Wachstumsrate durch Akquisitionen erhöhen - Wisekey lanciert aktualisierte US-Version der WISeID-App NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Geberit: BlackRock meldet Anteil von 5,06% - Leclanché: FEFAM meldet Anteil von 72,87% - Meyer Burger: Norges Bank senkt Anteil auf 2,53% PRESSE DONNERSTAG - The Market: Vontobel-CEO will mit der Bank langfristig wachsen ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - GV: Airesis Freitag - New Value: Ergebnis 2018/19 - GV: Groupe Minoteries Montag: - Pfingstmontag - Eingeschränkter AWP-Dienst WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Beschäftigung Q1 2019 endgültig (11.00 Uhr) BIP Q1 2019 (11.00 Uhr) EZB Zinsentscheid (13.45 Uhr) - US: Handelsbilanz April 2019 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe Woche (14.30 Uhr) Produktivität Q1 2019 (14.30 Uhr) - CH: Seco Arbeitsmarktdaten Mai 2019 (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - IN: Indische Notenbank senkt Leitzins um 0,25 Punkte auf 5,75 Prozent - DE: Auftragseingang Industrie April +0,3% GG Vormonat (Prognose +0,0) Auftragseingang Industrie April -5,3% GG Vorjahr (Prognose -5,9) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.06. - Übernahmeangebote: - Edmond Rothschild: Fam. B. Rothschild bietet 17'945 Fr./Aktie (9.5.-HEUTE) - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (28.5.-26.6.) - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (24.7.-7.9.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Aluflexpack (per 28. Juni geplant) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Warteck: Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtangebot (3.-12.6.) - Aevis: Aktiensplit 1 zu 5 (per 7.6. geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per 12.6.: - Groupe Minoteries (7,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1235 - USD/CHF: 0,9938 - Conf-Future: +24 BP auf 159,72% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,446% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,05% auf 9'654 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): +0,63% auf 9'659 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,75% auf 1'480 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,72% auf 11'685 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): +0,82% auf 25'540 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,64% auf 7'575 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,08% auf 11'981 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,16% auf 20'809 Punkte STIMMUNG - Wenig verändert gesehen - Warten auf EZB

(AWP)