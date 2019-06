UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB: Maryrose Sylvester wird neue US-Chefin - Greg Scheu verlässt Konzern - LafargeHolcim: Thomas Schmidheiny reduziert Anteil auf minimal 7,2% von 10,9% - Novartis legt positive Studiendaten für Cosentyx bei Arthritis vor - Roche: FDA erteilt Mabthera "priority review" für zwei Blutgefässerkrankungen - SGS übernimmt britischen Zolldienstleister "i2i Infinity" Ltd - Ceva und CMA spannen bei Seefracht zwischen Thailand und Laos zusammen - DKSH eröffnet Innovations-Zentrum in Myanmar - Interroll erhält grossen Folgeauftrag aus Südkorea - Klingelnberg 2018/19: Resultate im Rahmen der Guidance erwartet - Landis+Gyr verlängert wichtigen Vertrag in Hongkong - Tamedia: Christoph Tonini gibt in einem Jahr operative Leitung als CEO ab Gruppe wird ab Juli 2020 direkt von Pietro Supino geführt Schaffung von 4 eigenständigen Geschäftsfeldern - Wisekey-Sicherheitstechnologie kommt bei chinesischem Browser zum Einsatz NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Forbo: Blackrock senkt Anteil auf 2,97% - Meyer Burger: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,16% - PEH: Lansel meldet Anteil von 4,7% - Sika: Norges Bank meldet Erwerbspositionen von 2,91% - Temenos: T. Rowe Price meldet Anteil von 3,08% PRESSE MITTWOCH - Raiffeisen will neues Strategieorgan schaffen (TA) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - GV: Sonova, Thurgauer KB (PS-Versammlung) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Mai 2019 (nachbörslich) Freitag: - GV: Relief Therapeutics - PEH: Ergebnis 2018/19 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: EFV/SNB Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.15 Uhr) - US: Verbraucherpreise Mai 2019 (14.30 Uhr) Realeinkommen Mai 2019 (14.30 Uhr) Energieministerium Ölbericht Woche (16.30 Uhr) - CH: SNB Geldpolitische Lagebeurteilung, inkl. MK (Donnerstag) Bericht zur Finanzstabilität 2019 (Donnerstag) Seco Konjunkturprognosen vom Juni 2019 (Donnerstag) KOF Konjunkturprognose Sommer (Donnerstag) BFS Produzenten- und Importpreisindex Mai 2019 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - CN: Verbraucherpreise Mai +2,7% gg VJ Erzeugerpreise Mai +0,6% gg VJ SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.06. - Übernahmeangebote: - Edmond Rothschild: Familie B. Rothschild bietet 17'945 Fr./Aktie (Nachfrist von 14.6.-27.6.) - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (28.5.-26.6.) - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (24.7.-7.9.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Aluflexpack (per 28. Juni geplant) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Warteck: Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtangebot (3.6.-HEUTE) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Groupe Minoteries (7,00 Fr.) per 17.6.: - Sonova (2,90 Fr.) - TKB (2,80 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1235 - USD/CHF: 0,9907 - Conf-Future: -35 BP auf 161,74% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,449%% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,48% auf 9'788 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): +0,89% auf 9'836 Punkte - SLI (Dienstag): +1,22% auf 1'510 Punkte - SPI (Dienstag): +0,86% auf 11'883 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -0,05% auf 26'048 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,01% auf 7'823 Punkte - Dax (Dienstag): +0,92% auf 12'156 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,35% auf 21'130 Punkte STIMMUNG - "Trump und seine Tweets"

ys/ra

(AWP)