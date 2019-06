UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza erweitert Produktion für Pharma-Wirkstoffe in Visp - Swiss Re bringt Tochter ReAssure im Juli an Londoner Börse - Airopack verschiebt Generalversammlung auf den 15. August - Flughafen Zürich bedient im Mai 0,3 Prozent mehr Passagiere - Landis+Gyr-Verwaltungsrätin Mary Kipp zieht Kandidatur zur Wiederwahl zurück - PEH 2018/19: Gewinn von 26,6 Mio EUR (VJ 2,4 Mio) - Straumann: Keine Kooperation mit Align - Entschädigung von 16 Mio wird fällig NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Markus Voegelin ab Herbst Risikochef bei der Raiffeisen BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Meyer Burger: Norges Bank senkt Anteil auf 2,53% - Forbo: Blackrock erhöht Anteil auf 3,03% PRESSE FREITAG - keine relevanten Meldungen ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: Relief Therapeutics Montag: - keine Ankündigungen Dienstag: - CPH: Investorentag WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Einzelhandelsumsatz 05/19 (14.30 Uhr) Industrieproduktion 05/19 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 05/19 Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/19 (16.00 Uhr) Lagerbestände 04/19 - CH: BFS - Parahotellerie im Q4/GJ 2018 (Montag) WIRTSCHAFTSDATEN SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.06. - Übernahmeangebote: - Edmond Rothschild: Familie B. Rothschild bietet 17'945 Fr./Aktie (Nachfrist von 14.6.-27.6.) - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (28.5.-26.6.) - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (24.7.-7.9.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Aluflexpack (per 28. Juni geplant) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: per 17.6.: - Sonova (2,90 Fr.) - TKB (2,80 Fr.) per 25.6.: - LafargeHolcim (2,00 Fr. oder Aktiendividende) per 26.6.: - Aevis (0,76 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1207 - USD/CHF: 0,9939 - Conf-Future: +2 BP auf 161,55% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,430% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,11% auf 9'872 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): +0,02% auf 9'862 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,03% auf 1'509 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,04% auf 11'914 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +0,39% auf 26'108 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,51% auf 7'511 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,44% auf 12'169 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,40% auf 21'117 Punkte STIMMUNG - Warten auf US-Makrodaten

(AWP)