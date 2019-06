UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Japan lässt personalisierte Medizin Rozlytrek als erstes Land zu - Ceva Logistics ernennt Dave Dudek zum neuen Chef Global Automotive - DKSH eröffnet Innovationszentren in Malaysia - Emmi erhöht die Beteiligung an brasilianischer Grossmolkerei auf 70% - HBM beteiligt sich mit 20 Millionen Dollar an Viela Bio - Kudelski und Halbleiterspezialist Sequans kooperieren - Orascom DH: Tochter ODE erhält aus Tamweel-Verkauf 18,5 Mio Fr. in bar - Rapid Nutrition gewinnt SHC für den Vertrieb der Produkte - Wisekey will maximal 10 Prozent der Aktien zurückkaufen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Andermatt Swiss Alps holt sich mit Anleihenemission 50 Mio. Franken BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: BlackRock meldet höheren Anteil von 5,13% - Calida: Swisscanto senkt Anteil unter 5% - Geberit: BlackRock erhöht Anteil leicht auf 5,09% - Kuros: Gruppe löst sich auf - Incubation meldet 6,82%, Aldabra 7,04% - LafargeHolcim: Grossaktionär Schmidheiny senkt Anteil auf 8,52% - Helvetia: Blackrock meldet Anteil von 3,04% - Meyer Burger: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,11% - Nestlé: Blackrock senkt Anteil auf 5,01% - Temenos: BlackRock meldet Anteil von 4,997% PRESSE DIENSTAG - keine relevanten Meldungen ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - CPH: Investorentag Mittwoch: - GV: Addex Donnerstag: - GV: Züblin WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: KOF Consensus Forecast (9.00 Uhr) Credit Suisse MK Monitor Q2 - Thema Franken (9.15 Uhr) - EU: Verbraucherpreise Mai 2019 endgültig (11.00 Uhr) - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen Juni 2019 (11.00 Uhr) - US: Baubeginne und -genehmgiungen Mai 2019 (14.30 Uhr) - CH: EZV Aussenhandel/Uhrenexporte Mai 2019 (Donnerstag) BFS Baupreisindex im April 2019 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.06. - Übernahmeangebote: - Edmond Rothschild: Familie B. Rothschild bietet 17'945 Fr./Aktie (Nachfrist von 14.6.-27.6.) - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (28.5.-26.6.) - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (24.7.-7.9.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Aluflexpack (per 28. Juni) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1209 - USD/CHF: 0,9975 - Conf-Future: -29 BP auf 161,57% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,448% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,23% auf 9'829 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): +0,04% auf 9'852 Punkte - SLI (Montag): +0,03% auf 1'503 Punkte - SPI (Montag): +0,07% auf 11'899 Punkte - Dow Jones (Montag): +0,09% auf 26'113 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,62% auf 7'845 Punkte - Dax (Montag): -0,09% auf 12'086 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,78% auf 20'958 Punkte STIMMUNG - Schwächer gesehen - Vorsicht vor Notenbank-Treffen

ys/kw

(AWP)