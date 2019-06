UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS- und UBS-Töchter in USA bestehen ersten Teil von US-Stresstest - Novartis ernennt Silvia Schweickart zur Chefin von Novartis Pharma Schweiz - SGS verkauft Petroleum Services Corporation für 335 Mio USD - Bell verkauft deutsches Wurstwarengeschäft an Zur Mühlen Gruppe Verkauf führt 2019 zu Einmalkosten von rund 35 Mio Fr. Verkauf hat ab 2020 positiven Einfluss auf EBIT von etwa 10 Mio Fr. - Bossard erwirbt Vertriebsbereich der SACS Boysen Aerospace Group Jahresumsatz von Boysen liegt bei umgerechnet 29 Mio Fr. - HBM Healthcare beendet ein 2016 gestartetes Aktienrückkaufprogramm - Santhera: Britische Arzneimittelbehörde erneuert EAMS Status für Idebenon - Wisekey gründet in Rumänien Blockchain Center of Excellence NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: BlackRock meldet tieferen Anteil von 4,97% - Alcon: BlackRock erhöht Anteil leicht auf 5% - UBS meldet Eigenanteil von 5,75%/4,83% - Meyer Burger meldet eigenen Anteil von 0,03%/5,04% - Peach Property: Gerd Schepers erhöht Anteil auf 12,11% - VAT Group: UBS Fund Management senkt auf <3% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - Ypsomed will dank neuer Fabrik in Deutschland kräftig wachsen (Moneycab) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - GV: HBM, The Native Dienstag: - Titlisbahnen: Ergebnis H1 - Galenica: Investorentag - Landis+Gyr: GV, Zug Mittwoch: - Ypsomed: GV WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - DE: ifo-Geschäftsklima 06/19 (10.00 Uhr) - US: CFNA-Index 05/19 (14.30 Uhr) - BFS: Erwerbseinkommen im Jahr 2018 (Dienstag) - CS-CFA Index Juni (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.07. - Übernahmeangebote: - Edmond Rothschild: Familie B. Rothschild bietet 17'945 Fr./Aktie (Nachfrist von 14.6.-27.6.) - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (28.5.-26.6.) - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (24.7.-7.9.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Aluflexpack (per 28. Juni) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: per 25.6.: - LafargeHolcim (2,00 Fr. oder Aktiendividende) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1126 - USD/CHF: 0,9772 - Conf-Future: -36 BP auf 161,93% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,461% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,05% auf 9'918 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): -0,56% auf 9'923 Punkte - SLI (Freitag): -0,51% auf 1'516 Punkte - SPI (Freitag): -0,59% auf 11'983 Punkte - Dow Jones (Freitag): -0,13% auf 26'719 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,24% auf 8'032 Punkte - Dax (Freitag): -0,13% auf 12'340 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,13% auf 21'286 Punkte STIMMUNG - Zurückhaltend - Wenig News vorhanden

ra/rw

(AWP)