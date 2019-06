UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse verkauft InvestLab an Allfunds wird Beteiligung von bis zu 18% halten Transaktion wird RoTE 2019 um 0,5% erhöhen - Novartis: Emricasan-Studie von Conatus erreicht primären Endpunkt nicht - Bellevue Group prüft strategische Optionen für Bank am Bellevue Über möglichen Verkauf der Bank wird mit möglichen Käufern diskutiert - Titlis H1: Betriebsertrag 36,0 Mio Fr. (VJ 37,1 Mio) EBIT 2,9 Mio Fr. (VJ 6,4 Mio), Ergebnis 2,4 Mio (5,5 Mio) 2019/20: Rechnen mit erfolgreicher Wintersaison - Basellandschaftliche Kantonalbank restrukturiert kundenseitige Organisation Fokus neu auf Beratung von Privatpersonen und Unternehmen - EFG eröffnet Standort in Lissabon - Helvetia Venture Fund investiert in E-Mobilität - Rieter erhält Grossauftrag aus Ägypten von rund 180 Millionen Franken - Romande Energie übernimmt Stromnetz der Gemeinde Bussigny - Santhera kommt mit EU-Zulassungsantrag für Idebenon einen Schritt weiter - SFS: Urs Langenauer wird Leiter der Division Riveting NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alcon: BlackRock senkt und erhöht Anteil - zuletzt 5,01% - LafargeHolcim: Harris Associated L.P. senkt Anteil auf 2,96% - Temenos: BlackRock meldet Anteil von 5,01% - Galenica: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,29% - Intershop: AXA Leben meldet Anteil von 3,59% - Mobilezone: Wilke Stroman und Haubrich Verwaltungs mit tieferen Anteilen PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Galenica: Investorentag - Landis+Gyr: GV, Zug Mittwoch: - Ypsomed: GV Donnerstag: - Carlo Gavazzi: Ergebnis 2018/19 + BMK WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS - Erwerbseinkommen im Jahr 2018 - US: FHFA-Index 04/19 (15.00 Uhr) Case-Shiller-Index 04/19 (15.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 06/19 (16:00) Verkauf neuer Häuser 05/19 (16.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 06/19 - CH: CS-CFA Index Juni (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.07. - Übernahmeangebote: - Edmond Rothschild: Familie B. Rothschild bietet 17'945 Fr./Aktie (Nachfrist von 14.6.-27.6.) - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (28.5.-26.6.) - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (24.7.-7.9.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Aluflexpack (per 28. Juni) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: per heute: - LafargeHolcim (2,00 Fr. oder Aktiendividende) per 26.6.: - Aevis (0,76 Fr.) per 27.6.: - Landis+Gyr (3,15 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1078 - USD/CHF: 0,9716 - Conf-Future: +41 BP auf 162,40% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,465% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,19% auf 9'880 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): -0,24% auf 9'899 Punkte - SLI (Montag): -0,22% auf 1'513 Punkte - SPI (Montag): -0,23% auf 11'955 Punkte - Dow Jones (Montag): +0,03% auf 26'728 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,32% auf 8'006 Punkte - Dax (Montag): -0,53% auf 12'275 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,52% auf 21'176 Punkte STIMMUNG - Iran-Spannungen und Handelskonflikt drücken auf Stimmung

pre/rw

(AWP)