UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Logitech: Dimitri Panayotopoulos tritt aus Verwaltungsrat zurück - Novartis sieht Wirksamkeit von Cosentyx durch neue Daten untermauert - Swisscom: Fastweb und Wind Tre kooperieren bei 5G-Netz in Italien - UBS-Chef kritisiert "Strebertum" bei Bankenregulierung sieht heute keine implizite Staatsgarantie für Grossbanken mehr - Ex-UBS-Angestellte in London wegen Insiderhandel verurteilt - BKB-Konzern passt Organisationsstruktur nach vollständiger Cler-Übernahme an Umbau betrifft 150 Mitarbeitende - Abbau von bis zu 40 Stellen will Aktienkapital von Bank Cler substanziell erhöhen - Panalpina: DSV verlängert Angebotsfrist für Tauschangebot aoGV am 6. August - Valora 2019: Erwarten EBIT von 89 Mio Fr. - 2020 "ähnliche Grössenordnung" setzt neue Mittelfristziele - Gewinnanstieg von 7% ab 2022 Aussenumsatz bis ins Jahr 2025 soll jährlich um 2 bis 3% wachsen - Aluflexpack muss Produktion wegen Feuer temporär verlagern - Asmallworld präsentiert neue App für iOS - Bell: Erneut Chemieunfall in Basel - vier Verletzte - Fundamenta-Anlagestiftung nimmt bei Kapitalemission 100 Millionen Franken ein - HBM Healthcare startet am Freitag neues Aktienrückkaufprogramm - Lalique: Indische DS Group will Beteiligung von 11 bis 18 Prozent erwerben plant Kapitalerhöhung im Volumen von 1,2 Mio Aktien - Novavest prüft Wechsel an die Schweizer Börse SIX - S+B: Moody's senkt Ausblick auf negativ; B2-Rating bestätigt - Valartis beendet Aktienrückkaufprogramm NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 5,02% - AMS meldet Eigenanteil von 5,08%/8,28% - Geberit: BlackRock senkt Anteil leicht auf 5,07% - Givaudan: BlackRock meldet Anteil von 4,99% - Nestlé senkt Eigenanteil unter 3% - Temenos: BlackRock meldet Anteil von 4,99% - Basilea: CS meldet Anteil von 7,92% - Inficon: BlackRock erhöht Anteil auf 3,07% - Komax: BlackRock meldet Anteil von 3,79% - LumX: Retraites Populaires meldet Anteil von 4,3% - Mobilezone: BlackRock senkt Anteil auf 2,97% - Peach Property: Nicole Kunz senkt Anteil auf unter 3% PRESSE MITTWOCH - Temenos-CFO rechnet mit weiterer Margenverbesserung - bestätigt Prognose (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Valora: Investorentag - Ypsomed: GV Donnerstag: - Carlo Gavazzi: Ergebnis 2018/19 + BMK Freitag: - Aluflexpack: IPO - Baumgartner Gruppe: GV WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: CS-CFA Index Juni (10.00) KOF Konjunkturbarometer (Freitag) - DE: GfK Verbrauchervertrauen (08.00) Statistisches Bundesamt zu Preisen für Wohnimmobilien Q1 (08.00) - US: Auftragseingang langlebige Güter 05/19 (14.30) Lagerbestände Grosshandel 05/19 (14.30) Energieministerium Ölbericht (16.30) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.07. - Übernahmeangebote: - Edmond Rothschild: Familie B. Rothschild bietet 17'945 Fr./Aktie (Nachfrist von 14.6.-27.6.) - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (26.6.-17.07.) - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (24.7.-7.9.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Aluflexpack (per 28. Juni) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Aevis (0,76 Fr.) per 27.6.: - Landis+Gyr (3,15 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1090 - USD/CHF: 0,9760 - Conf-Future: +30 BP auf 162,62% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,487% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,26% auf 9'874 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): unv. bei 9'899 Punkte - SLI (Dienstag): -0,12% auf 1'511 Punkte - SPI (Dienstag): +0,01% auf 11'957 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -0,67% auf 26'548 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,51% auf 7'885 Punkte - Dax (Dienstag): -0,38% auf 12'228 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,51% auf 21'067 Punkte STIMMUNG - Abwartend vor G20-Gipfel - Gewisse Neigung zu Gewinnmitnahmen

tt/rw

(AWP)