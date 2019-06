UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS- und UBS-Töchter in den USA bestehen auch zweiten Teil des Stresstests Credit Suisse besteht unter Auflagen - Credit Suisse eröffnet neuen Campus in Research Triangle Park - Aluflexpack legt Emissionspreis auf 21 Franken fest Marktkapitalisierung von rund 363,3 Mio Fr. - Edmond de Rothschild Holding hält 99,59% an Edmond de Rothschild (Suisse) - Perrot Duval lässt Aktionäre über Infranor-Verkauf abstimmen - Castle Alternative schliesst Aktienrückkauf ab - neues Programm geplant - Banque Profil de Gestion verschiebt H1-Publikation um ein paar Tage - Newron erhält erste Tranche aus der Vereinbarung mit Investitionsbank - VAT beendet Kurzarbeit für Produktion in Haag Rechnen aber noch nicht mit markanter Verbesserung der Auftragslage NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Glencore: Tote bei Unfall von illegalen Bergleuten in Kupfermine im Kongo - Glencore erwirbt Mehrheitsanteil an US-Bergwerk PolyMet - EFD aktiviert Schutzmassnahme für Schweizer Börse SIX BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: Capital Group Companies erhöht Anteil auf 5,2088% - Coltene: Arno Holding hält 18,1% - Forbo meldet Eigenanteil von 2,85% - Intershop senkt eigenen Anteil auf 1,05% - Sensirion: Gruppe 7-Industries/EGS meldet Anteil von 33,31%/1,83% - Valiant: Norges Bank senkt Anteil auf 2,95% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Aluflexpack: IPO - GV: Baumgartner Group Montag: - keine Termine Dienstag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: KOF-Konjunkturbarometer (9.00 Uhr) Einkaufsmanagerindex (PMI) (Montag) - GB: BIP Q1/19 (2. Veröffentlichung; 10.30 Uhr) - EU: Verbraucherpreis 06/19 (vorab; 11.00 Uhr) - US: Persönliche Einkommen und Ausgaben (05/19; 14.30 Uhr) PMI Chicago 06/19 (15.45 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/19 (16.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Einfuhrpreise Mai -0,2% gg Vorjahr (Prognose -0,2) Einfuhrpreise Mai -0,1% gg Vormonat (Prognose -0,1) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.07. - Übernahmeangebote: - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (26.6.-17.07.) - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (24.7.-7.9.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Aluflexpack (per HEUTE) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Lalique: Bezugsfrist vom 3.-9. Juli EX-DIVIDENDE DATEN: per 2.7.: - Lem (42,00 Fr.) per 3.7.: - Ypsomed (0,55 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1084 - USD/CHF: 0,9750 - Conf-Future: +10 BP auf 162,38% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,462% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,05% auf 9'864 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): +0,22% auf 9'860 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,32% auf 1'512 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,28% auf 11'915 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): -0,04% auf 26'527 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,73% auf 7'968 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,21% auf 12'271 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,29% auf 21'276 Punkte STIMMUNG - G20-Treffen gibt Ton an - Vorsicht nimmt zu

tt/

(AWP)