UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza kauft Anlage für sterile Pharmaproduktion von Novartis - Novartis sieht langfristige Wirksamkeit von Migränemittel Aimovig bestätigt - SGS übernimmt Mehrheitsanteil an US-Firma Maine Pointe - Aduno verkauft Cashgate an Cembra Money Bank Verkaufpreis von Cashgate beträgt 277 Mio Fr. Cembra: Cashgate-Kauf soll Synergien von 25-30 Mio Fr. erzielen - Cembra H1: Reingewinn von 77-79 Mio Fr. erwartet 2019: Dividende mind. auf Höhe VJ - Ergebnis pro Aktie 5,20-5,50 Fr. - Aevis: Medical Properties Trust erwirbt Beteiligung von 4,9 Prozent - Basilea erweitert Phase-2-Studie mit Derazantinib bei Gallengangskarzinom - Cosmo erhält Zulassung in Kanada für Eleview - DKSH erwirbt Konsumgüter-Distributor CTD in Australien CTD erwirtschaftet rund 45 Mio Fr. Umsatz bei "solidem Profit" - Dufry gewinnt 7-Jahres-Auftrag für Flughafen in Helsinki - Komax: Jürgen Hohnhaus folgt in Gruppenleitung auf Günther Silberbauer - LM Group übernimmt zwei Start-Up-Unternehmen - Obseva ernennt Elizabeth Garner zum Chief Medical Officer - VP Bank schliesst Aktienrückkaufprgramm ab - eigener Anteil bei 9,58% NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Geberit: BlackRock erhöht Anteil leicht auf 5,11% - Givaudan: BlackRock meldet Anteil von 5,07% - Helvetia: Blackrock meldet Anteil von 2,99% - Julius Bär: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,003% - Meyer Burger: Norges Bank senkt Anteil auf 3,02% - Temenos: BlackRock meldet Anteil von 5,02% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - LafargeHolcim an Bauchemiegeschäft von BASF interessiert (Bloomberg) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: Einkaufsmanager-Index (PMI) Juni 2019 (09.30) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe Juni 2019 (endgültig, 10.00) Geldmenge M3 Mai 2019 Arbeitslosenzahlen Mai 2019 (11.00) EZB Monatsbericht Juli 2019 (15.45) - US: ISM Verarbeitendes Gewerbe Juni 2019 (16.00) Bauinvestitionen Mai 2019 (16.00) WIRTSCHAFTSDATEN - Ch: BFS: Detailhandelsumsatz Mai -1,6%/-1,7% (nom./real) - saisonber. -1,5% - CN: MNI China June Caixin Manufacturing PMI 49,4 vs 50,2 MNI DATA IMPACT:China Caixin June Mfg PMI Falls To Contraction SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.07. - Übernahmeangebote: - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (26.6.-17.07.) - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (24.7.-7.9.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Lalique: Bezugsfrist vom 3.-9. Juli EX-DIVIDENDE DATEN: per 2.7.: - Lem (42,00 Fr.) per 3.7.: - Ypsomed (0,55 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1144 - USD/CHF: 0,9837 - Conf-Future: +23 BP auf 162,56% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,482% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,72% auf 9'996 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): +0,39% auf 9'898 Punkte - SLI (Freitag): +0,64% auf 1'521 Punkte - SPI (Freitag): +0,53% auf 11'977 Punkte - Dow Jones (Freitag): +0,28% auf 26'600 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,48% auf 8'006 Punkte - Dax (Freitag): +1,04% auf 12'399 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +2,24% auf 21'752 Punkte STIMMUNG - Erleichterungsmodus nach Annäherung USA-China am G20-Gipfel

