UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel und Flughafen Wien kooperieren bei Abfertigung von Pharmafracht - Nestlé bringt weitere Glacégeschäfte in Joint Venture Froneri ein - Blackstone Resources baut in Deutschland ein Forschungsteam auf - Zug Estates: CEO Tobias Achermann verlässt das Unternehmen zur GV 2020 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 5,08% - Aluflexpack: Credit Suisse Fund meldet 4,35%; JPMorgan mit 4,686% - Galenica: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,16% - Inficon: BlackRock erhöht Anteil auf 3,05 Prozent - Meyer Burger: Norges Bank senkt Anteil auf 2,88% - Temenos: BlackRock meldet Anteil von 5,18% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Dottikon: GV Montag: - Keine Termine Dienstag: - Klingelnberg: Ergebnis + Conf. Call 2018/19 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: SNB, Devisenreserven Juni 2019 (09.00 Uhr) - US: Arbeitsmarktbericht 06/19 (14.30 Uhr) - CH: BFS, Touristische Beherbergungen Mai 2019 (Montag) Seco, Arbeitsmarktdaten Juni 2019 (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Auftragseingang Industrie Mai -8,6% gg Vorjahr (Prognose -6,2) Auftragseingang Industrie Mai -2,2% gg Vormonat (Prognose -0,2) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.07. - Übernahmeangebote: - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (26.6.-17.07.) - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (24.7.-7.9.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Lalique: Bezugsfrist vom 3.-9. Juli EX-DIVIDENDE DATEN: per 15.7.: - PEH (2,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1111 - USD/CHF: 0,9854 - Conf-Future: +6 BP auf 164,25% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,585% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,04% auf 10'070 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): unv. auf 10'066,48 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,06% auf 1'546,28 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,03% auf 12'179,17 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): +0,67% auf 26'966 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,75% auf 8'170 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,11% auf 12'639,90 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,20% auf 21'746 Punkte (US-Börsen waren am Donnerstag wegen einem Feiertag geschlossen) STIMMUNG - Warten auf US-Arbeitsmarktbericht

