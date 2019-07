UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Zurich Insurance ernennt Alison Martin zur neuen Chefin der Region EMEA - Lonza schliesst Kapazitätsausbau am Standort in Florida ab - Baloise erwartet starkes H1 mit Gewinn von deutlich über 300 Mio Fr. Auflösung von Steuerrückstellungen einmaliger positiver Sondereffekt - Interroll H1: Nettoumsatz +8,4% auf 260,9 Mio Fr. EBIT-Verbesserung von 20-25% zum Vorjahr erwartet Verlangsamung der Geschäftsdynamik im zweiten Semester erwartet - GAM H1: Verwaltete Vermögen von rund 136 Mrd Fr. (132,2 Mrd per Ende 2018) IFRS-Konzernverlust von rund 14 Mio Fr. erwartet - Alpiq: Fairness Opinion erachtet Angebotspreis als fair und angemessen VR verzichtet auf Empfehlung Vier neue Verwaltungsräte von seiten CSA vorgeschlagen - CPH hat Obligation über 120 Millionen Franken zurückgezahlt Eigenkapitalanteil nach Anleihenrückzahlung wieder gegen 60 Prozent - Burckhardt Compression erhöht Beteiligung an Arkos Field Services auf 60% - DKSH liefert für Bayer Medikamente nach Kambodscha - Kudelski ernennt Andrew Howard zum Chef der Division Cybersecurity NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Edmond de Rothschild erwirbt 34% an Vermögensverwalter Eraam BETEILIGUNGSMELDUNGEN - PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - New Venturetec: aoGV - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2019 (nachbörslich) - Hypo Lenzburg: Ergebnis H1 (nachbörslich) Donnerstag: - Bossard: Ergebnis H1 - Barry Callebaut: Volumen/Umsatz 9 Mte - GV: PEH, SHL Freitag: - Ems-Chemie: Ergebnis + MK H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.15 Uhr) - GB: Industrieproduktion Mai 2019 (10.30 Uhr) Handelsbilanz Mai 2019 (10.30 Uhr) - US: Anhörung des Fed-Präsidenten Jerome Powell vor dem US-Kongress (16.00 Uhr) Lagerbestände Grosshandel (16.00 Uhr) Energieministerium Ölbericht (16.30 Uhr) FOMC Sitzungsprotokoll 19.6.19 (20.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.07. - Übernahmeangebote: - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (26.6.-17.07.) - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (24.7.-7.9.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Lalique: Bezugsfrist vom 3.-9. Juli EX-DIVIDENDE DATEN: per 15.7.: - PEH (2,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1127 - USD/CHF: 0,9929 - Conf-Future: -37 BP auf 163,55% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,565% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,10% auf 9'971 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): -0,33% auf 9'961 Punkte - SLI (Dienstag): -0,62% auf 1'522 Punkte - SPI (Dienstag): -0,38% auf 12'043 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -0,08% auf 26'783 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,54% auf 8'142 Punkte - Dax (Dienstag): -0,85% auf 12'437 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,15% auf 21'533 Punkte STIMMUNG - Uneinheitliche Vorgaben aus Übersee

(AWP)