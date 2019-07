UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Re setzt Börsengang von ReAssure aus wegen Marktumfeld will weiterhin Anteil an ReAssure senken und dekonsolidieren - Barry Callebaut 9 Mte: Umsatz 5,48 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 5,42 Mrd) Verkaufsmenge +5,0% (AWP-Konsens: +3,7%) Mittelfristziele zu Volumen- und EBIT-Wachstum bestätigt Q3: Alle Regionen trugen zur Beschleunigung bei - Hypo Lenzburg H1: Reingewinn 9,9 Mio Fr. (VJ 9,8 Mio) Geschäftserfolg 11,9 Mio Fr. (VJ 12,2 Mio) H2: Tiefes Zinsumfeld bleibt Herausforderung - Bossard H1: Umsatz 450,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 461,1 Mio) Konzerngewinn 41,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 46,0 Mio) 2019: EBIT-Marge im unteren Bereich der Spanne von 10 bis 13% erw. - Sensirion: H1: Umsatz von rund 83,5 Mio Fr. erwartet (VJ 90,2 Mio) Reduzierter Ausblick 2019, mittelfr. Wachstumsaussichten bestätigt Erwarten neu Umsatz 2019 von 160-170 Mio Fr. (vorher 175-190 Mio) Erwarten neu bereinigte EBITDA-Marge 2019 von 9-12% (vorher 15-16) - Ascom gewinnt Auftrag in Italien - Volumen von mehr als einer halben Million - DKSH kooperiert in Indonesien mit Leuchtenhersteller Signify - Flughafen Zürich bedient im Juni 3,6 Prozent mehr Passagiere als im Vorjahr - Lalique nimmt mit Kapitalerhöhung 48 Mio Franken ein - Newron-Vertriebspartner gibt Markteinführung von Onstryv in Kanada bekannt - New Venturetec-Aktionäre heissen Liquidation gut NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Weko büsst Leasingunternehmen mit 30 Millionen Franken BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alcon: Emasan meldet Anteil von <3% - Edisun: Horst Mahmoudi erhöht Anteil auf 18,29 Prozent - Galenica: Norges Bank senkt Anteil auf 2,84% PRESSE DONNERSTAG keine relevanten Meldungen ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - GV: PEH, SHL Freitag: - Ems-Chemie: Ergebnis + MK H1 - Montag: keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - FR: Verbraucherpreise Juni 2019 (08.45 Uhr) - EU: EZB Sitzungsprotokoll 6. Juni 2019 (13.30 Uhr) - US: Verbraucherpreise Juni 2019 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe Woche (14.30 Uhr) Realeinkommen Juni 2019 (14.30 Uhr) Anhörung des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell (16.00 Uhr) Energieministerium Ölbericht Woche (16.30 Uhr) - CH: BFS Produzenten- und Importpreisindex Juni 2019 (Montag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.07. - Übernahmeangebote: - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (26.6.-17.07.) - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (25.7.-9.9.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 15.7.: - PEH (2,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1122 - USD/CHF: 0,9871 - Conf-Future: -0,75 BP auf 162,80% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,463% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,04% auf 9'942 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): -0,24% auf 9'938 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,10% auf 1'520 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,21% auf 12'018 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): +0,29% auf 26'680 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,75% auf 8'203 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,51% auf 12'373 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,51% auf 21'644 Punkte STIMMUNG - Zinshoffnungen versus Abwarten mit Blick auf Bilanzsaison

