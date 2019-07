UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis stellt Forschung mit CNP250 gegen Alzheimer ein - Vergütung des Logitech-Chefs fällt 2018/19 höher aus als im Vorjahr - Ems-Chemie H1: Umsatz 1'157 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'183 Mio) EBIT 316 Mio Fr. (AWP-Konsens: 311 Mio) 2019: EBIT weiterhin mindestens auf Vorjahresniveau erwartet 2019: Keine Aussage mehr zu Umsatzerwartungen - Bâloise-Tochter Friday ergänzt das Angebot mit einer Hausratversicherung - LLB ernennt Stefan Alder zum neuen IT-Chef - SHL: "Reverse Triangular Merger" ist laut UEK gleichwertig zu Übernahmeangebot - Stadler gewinnt Ausschreibung der Mailänder Verkehrsbetriebe NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Geberit: BlackRock meldet Anteil von 5,12% - Julius Bär: UBS Fund Management senkt Anteil unter 3% - New Venturetec: Guido Erni meldet Anteil von 4,2% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Ems-Chemie: MK H1 - Montag: keine Termine Dienstag: - Partners Group: AuM + Conf. Call H1 - DKSH: Ergebnis + MK H1 - BLKB: Ergebnis H1 - Zuger KB: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Industrieproduktion Mai 2019 (11.00) - US: Fed-Präsident von Atlanta, Raphael Bostic, hält eine Rede (14.15) Erzeugerpreise Juli 2019 (14.30) Fed-Präsident von New York, John Williams, hält eine Rede (14.50) Fed-Präsident von Chicago, Carles Evans, hält eine Rede (16.00 und 21.30) - CH: BFS Produzenten- und Importpreisindex Juni 2019 (Montag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.07. - Übernahmeangebote: - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (26.6.-17.07.) - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (25.7.-9.9.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 15.7.: - PEH (2,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1145 - USD/CHF: 0,9890 - Conf-Future: -33 BP auf 162,47% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,488% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,23% auf 9'903 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): -0,58% auf 9'880 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,26% auf 1'516 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,53% auf 11'954 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +0,85% auf 27'088 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,08% auf 8'196 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,33% auf 12'332 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,20% auf 21'686 Punkte STIMMUNG - Zwischen Konjunktur- und Zinshoffnung

tp/ys

(AWP)