UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS führt Gespräche mit Osram um Übernahme nicht weiter Operative Geschäftsentwicklung mit sehr erfreulicher Dynamik - Novartis erhält von FDA beschleunigtes Zulassungsverfahren für Crizanlizumab - Partners Group H1: AuM bei 79,8 Mrd Euro (AWP-Konsens: 77,0 Mrd) Kapitalzusagen von 7,4 Mrd Euro (AWP-Konsens: 7,5 Mrd) 2019: Bandbreite für Kundennachfrage 2019 mit 13-16 Mrd bestätigt - SGS übernimmt US-Unternehmen FALI und beteiligt sich an Vircon Limited - BLKB H1: Geschäftserfolg 77,8 Mio Fr. (VJ 82,3 Mio) Reingewinn 53,1 Mio Fr. (VJ 52,3 Mio) 2019: Rechnet mit Gesamtjahresergebnis auf Vorjahresniveau - DKSH H1: Umsatz 5,62 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 5,70 Mrd) EBIT 110,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 125,6 Mio) Gewinn nach Steuern 68,3 Mio Fr. (VJ 97,5 Mio) 2019: Ziele bestätigt - Höherer operativer Gewinn als im VJ - S+B 2019: EBITDA-Prognose auf 130-170 Mio EUR gesenkt - von 190-230 Mio Q2: 16% tiefere Absatzmenge und 11% tieferer Umsatz erwartet Bereinigtes EBITDA von 40,5 Mio EUR erwartet (VJ 84,9 Mio) - ZGKB H1: Geschäftserfolg 53,8 Mio Fr. (VJ 56,4 Mio) Reingewinn 37,4 Mio Fr. (VJ 34,2 Mio) 2019: Leicht tieferer Geschäftserfolg, Gewinn im Bereich Vorjahr - GAM hat ARBF-Investmentfonds liquidiert und kündigt Rückzahlung an NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Barry Callebaut: Invesco meldet Anteil von 3,008% - Geberit: BlackRock meldet Anteil von 5,1% - Meyer Burger: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,04% - New Venturetec: Chantal und Alexander Biner melden Anteil von 7,28% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Partners Group: Conf. Call H1 - DKSH MK Mittwoch: - Temenos: Ergebnis + Conf. Call Q2 (nb.) Donnerstag: - Rieter: Ergebnis H1 + Conf. Call - Cassiopea: Ergebnis H1 - Georg Fischer: Ergebnis H1 + Conf. Call - Givaudan: Ergebnis H1 + Conf. Call - Novartis: Ergebnis Q2 +Webcast - Panalpina: Ergebnis Q2 - SGS: Ergebnis H1 + MK - Richemont: Trading Update Q1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 07/19 (11.00 Uhr) - EU: Handelsbilanz 05/19 (11.00 Uhr) - US: Im- und Exportpreise 06719 (14.30 Uhr) Einzelhandelsumsatz 06/19 Industrieproduktion- und Kapazitätsauslastung 06/19 (15.15 Uhr) NAHB-Index 07/19 (16.00 Uhr) Lagerbestände 05/19 - CH: EZV - Aussenhandel/Uhrenexporte Juni/H1 2019 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.07. - Übernahmeangebote: - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (26.6.-17.07.) - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (25.7.-9.9.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1093 - USD/CHF: 0,9849 - Conf-Future: +38 BP auf 162,56% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,456% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,10% auf 9'817 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): +0,47% auf 9'808,58 Punkte - SLI (Montag): +0,37% auf 1'512,30 Punkte - SPI (Montag): +0,48% auf 11'894,53 Punkte - Dow Jones (Montag): +0,10% auf 27'359 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,17% auf 8'258 Punkte - Dax (Montag): +0,52% auf 12'387,34 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,69% auf 21'535 Punkte STIMMUNG - Warten auf die Berichtssaison

ra/

(AWP)