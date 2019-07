UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swatch H1: Umsatz von 4,078 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 4,16 Mrd) Betriebsgewinn von 547 Mio Fr. (AWP-Konsens: 529 Mio) Reingewinn von 415 Mio Fr. (AWP-Konsens: 405 Mio) H2: Starkes Wachstum im zweiten Halbjahr erwartet Im Gesamtjahr positives Umsatzwachstum erwartet ernennt zusätzliche Mitglieder in der (erweiterten) Konzernleitung - Roche: Genentech arbeitet mit Convelo bei MS zusammen - Option für Übernahme - Leonteq: Raiffeisen wird Beteiligung nicht abbauen Raiffeisen-Vertreter Dominik Schärer für Verwaltungsrat nominiert - Bâloise vollzieht Übernahme der belgischen Fidea - Bucher Industries: Bucher Landtechnik von Weko mit 150'000 Franken gebüsst - Landis+Gyr erhält Auftrag von Colorado Springs Utilities - LLB zieht in Dubai in Freihandelszone um - Polyphor stellt Phase-III-Studien mit Murepavadin ein, evaluiert Möglichkeiten - VAT: Chief Operating Officer Jürgen Krebs verlässt Unternehmen - Zur Rose droht Ungemach vom neuen Apothekengesetz in Deutschland NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cosmo: Credit Suisse meldet Anteil von 10,79% - Galenica: Norges Bank senkt Anteil auf 2,85% - Inficon: BlackRock senkt Anteil auf 2,96 Prozent - Implenia: Credit Suisse Funds senkt Anteil auf 4,97% - Lalique: Silvio Denz meldet tieferen Anteil von 58,26% - Meyer Burger: Norges Bank meldet zuletzt Anteil von 3,01% PRESSE MITTWOCH - BKB-Chef: Weitere Investitionen in Marke Cler nötig (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Temenos: Ergebnis + Conf. Call Q2 (nachbörslich) Donnerstag: - Rieter: Ergebnis + Conf. Call H1 - Cassiopea: Ergebnis H1 - Georg Fischer: Ergebnis + Conf. Call H1 - Givaudan: Ergebnis + Conf. Call H1 - Novartis: Ergebnis + Webcast Q2 - Panalpina: Ergebnis Q2 - SGS: Ergebnis + MK H1 - Richemont: Trading Update Q1 Freitag: - CPH: Ergebnis H1 - SFS: Ergebnis + Conf. Call H1 - BB Biotech: Ergebnis H1 - Valora: Ergebnis H1 - Energiedienst: Ergebnis H1 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Verbraucherpreise Juni 2019 (11.00 Uhr) - US: Baubeginne- und genehmigungen Juni 2019 (14.30 Uhr) Energieministerium Ölbericht Woche 16.30 Uhr) Fed-Präsidentin von Kansas, Esther George, hält eine Rede (19.30 Uhr) Fed Beige Book (20.00 Uhr) - CH: Aussenhandel/Uhrenexporte Juni/H1 2019 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.07. - Übernahmeangebote: - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (26.6.-HEUTE) - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (25.7.-9.9.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1074 - USD/CHF: 0,9878 - Conf-Future: +6 BP auf 16,64% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,481% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,11% auf 9'840 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): +0,43% auf 9'851 Punkte - SLI (Dienstag): +0,57% auf 1'521 Punkte - SPI (Dienstag): +0,25% auf 11'924 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -0,09% auf 27'336 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,43% auf 8'223 Punkte - Dax (Dienstag): +0,35% auf 12'431 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,31% auf 21'469 Punkte STIMMUNG - Konsolidierung erwartet; US-Makrodaten und -Unternehmensergebnisse im Fokus

uh/ys

(AWP)