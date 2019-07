UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS Q2: Reinergebnis 1'392 Mio USD (AWP-Konsens: 991 Mio) Ergebnis vor Steuern 1'759 Mio USD (AWP-Konsens: 1'412 Mio) Netto-Neugeld Vermögensverwaltung (GWM) -2 Mrd USD Verwaltete Vermögen bei 3'381 Mrd USD (31.03.: 3'318 Mrd) Geschäftsertrag 7'532 Mio USD (AWP-Konsens: 7'199 Mio) Geschäftsaufwand 5'773 Mio USD (VJ 5'938 Mio) Ergebnis GWM (v.St., rep.) 874 Mio USD (VJ 1'014 Mio) Ergebnis Investment Bank (v.St., rep.) 427 Mio USD (VJ 537 Mio) Ergebnis P&C Banking (v.St., rep.) 390 Mio USD (VJ 346 Mio) Ergebnis Asset Management (v.St., rep.) 124 Mio USD (VJ 96 Mio) Harte Kernkapitalquote (CET1, vollst. umgesetzt) bei 13,3% (VQ 13,0%) Leverage Ratio (CET1, vollst. umgesetzt) bei 3,83% (VQ 3,80%) Restrukturierungskosten von 38 Mio USD verbucht (VQ 31 Mio) Zusatzeinsparungen rund 300 Mio USD bestätigt, wirksam vor allem im H2 Erwarteter Zinsrückgang wird Zinsertrag weiter beeinträchtigen CEO: Setzen Strategie weiterhin diszipliniert um Insgesamt bleiben unsere Ziele unverändert - AMS Q2: Umsatz 415,2 Mio USD (AWP-Konsens: 395,3 Mio) EBIT (bereinigt) 50,0 Mio USD (AWP-Konsens: 37,4 Mio) Reinergebnis 25,1 Mio USD (AWP-Konsens: 8,8 Mio) Q3: Umsatz von 600-640 Mio Dollar erwartet Starker Anstieg der operativen EBIT-Marge auf über 25% erwartet prüft mögliche Transaktion mit Osram Licht weiter strebt signifikante Verringerung Verschuldungsgrad bis Jahresende an - Kühne+Nagel H1: Nettoumsatz 10'600 Mio Fr. (VJ 10'066 Mio) Bruttogewinn 4'015 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4'043 Mio) EBIT 511 Mio Fr. (AWP-Konsens: 510 Mio) Reingewinn nach Mind. 382 Mio Fr. (AWP-Konsens: 385 Mio) Fokussieren Massnahmen auf stark verändernde Marktbedingungen CFO: Lage in der Luftfracht dürfte weiter angespannt bleiben - Logitech Q1: Umsatz 644,2 Mio USD (AWP-Konsens: 635,1 Mio) EBIT (non-GAAP) 67,0 Mio USD (AWP-Konsens: 61,8 Mio) Reingewinn 45,3 Mio USD (AWP-Konsens: 40,0 Mio) 2019/20: Weiterhin Umsatzwachstum von rund 5-9 Prozent erwartet Weiter EBIT (non-GAAP) von 375 bis 385 Mio USD erwartet ernennt Interims-CFO Nate Olmstead definitiv zum CFO - Roche: Sanofi erhält US-Verkaufsrechte für Roche-Mittel Tamiflu - Sika erweitert Mörtelwerk in Serbien - Cembra H1: Reingewinn 78,6 Mio Fr. (VJ 77,7 Mio) Nettoertrag 222,6 Mio Fr. (VJ 213,0 Mio) Forderungen gegenüber Kunden 5,02 Mrd Fr. (VJ 4,7 Mrd) 2019: Erwarten Ergebnis pro Aktie bei 5,20-5,50 Fr. schliesst Kooperation mit Berliner Spotcap Global Services Angebot von Online-Finanzierungen für kleine Unternehmen im Q4 2019 - Idorsia H1: Betriebsergebnis nach US GAAP -239 Mio Fr. (VJ -155 Mio) Liquidität per 30.06. bei 1'004 Mio Fr. (Ende Q1 1'111 Mio) 2019: Non GAAP-Betriebsaufwand von ca 530 Mio Fr. erwartet - Lindt&Sprüngli H1: Umsatz 1,76 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,75 Mrd Fr.) Organisches Wachstum 6,2% (AWP-Konsens: 5,4%) Organisches Wachstum NAFTA 7,2% (AWP-Konsens: 3,6%) EBIT 126,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 125,5 Mio) Reingewinn 88,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 92,0 Mio) 2019: Ergebnisse im Rahmen der Mittelfristziele - Airopack hat sich mit grossen Kreditgebern geeinigt - Neuer Name - Barry Callebaut legt Grundstein für neue Fabrik in Indien - Panalpina: DSV hält unverändert 88,3 Prozent am Logistiker - Rapid Nutrition gibt Details über Umwandlungsbescheid bekannt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Urner Kantonalbank im ersten Halbjahr mit Gewinnrückgang BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Geberit: BlackRock erhöht Anteil leicht auf 5,11% - Alpine Select erhöht eigenen Anteil auf 12,77% - Galenica: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,24% - Varia: Credit Suisse Funds senkt Anteil auf 2,99% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - AMS: Conf. Call Q2 - Logitech: Conf. Call Q1 - UBS: Webcast Q2 - Cembra: Conf. Call H1 - Idorsia: Conf. Call H1 Mittwoch: - Lonza: Ergebnis H1 + MK - Bobst: Ergebnis H1 + Conf. Call - Definitive Zahlen - EFG International: Ergebnis H1 + MK - Starrag: Ergebnis H1 + Conf. Call - Sulzer: Ergebnis H1 + Conf. Call - Walliser KB: Ergebnis H1 - Also: Ergebnis H1 (nachbörslich; Conf. Call 18.30 Uhr) Donnerstag: - ABB: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Clariant: Ergebnis Q2 - Roche: Ergebnis H1 (Conf. Call 13.00 Uhr), MK H1 - Sika: Ergebnis H1 - Autoneum: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Bank Cler: Ergebnis H1 - Calida: Ergebnis H1 - Graubündner KB: Ergebnis H1, MK H1 - Inficon: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Leonteq: Ergebnis H1 (Conf. Call 08.30 Uhr) - Mikron: Ergebnis H1 - Vontobel: Ergebnis + MK H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: FHFA-Index 05/19 (15.00 Uhr) Wiederverkäufe Häuser 06/19 (16.00 Uhr) - EU: Verbrauchervertrauen 07/19 (vorab) (16.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.08. - Übernahmeangebote: - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (25.7.-9.9.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 24.7.: - Nebag (0,50 Fr.; Kapitalherabsetzung) per 2.8.: - Carlo Gavazzi (12,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1011 - USD/CHF: 0,9842 - Conf-Future: +36 BP auf 163,99% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,565% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,19% auf 9'941 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): -0,15% auf 9'922 Punkte - SLI (Montag): -0,13% auf 1'524 Punkte - SPI (Montag): -0,11% auf 12'015 Punkte - Dow Jones (Montag): +0,07% auf 27'172 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,71% auf 8'204 Punkte - Dax (Montag): +0,24% auf 12'289 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,95% auf 21'621 Punkte STIMMUNG - Freundlich aufgrund positiver Vorgaben - UBS nach Zahlen deutlich im Plus erwartet

rw/

(AWP)